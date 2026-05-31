Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
Video „Trăiesc printre noi”. Imigranții, prezentați drept extratereștri pe un site halucinant al Casei Albe, care îndeamnă la raportarea „suspecților”

Casa Albă a lansat un site cu tematică SF, care ironizează imigranții și prezintă arestările efectuate de ICE drept o luptă contra unei „invazii extraterestre”

Migranți reținuți de ICE și Vama și Protecția Frontierelor FOTO Arhivă

Site-ul, lansat joi, se deschide cu un efect vizual asemănător cu cel din franciza Star Wars, cu blocuri de text care apar pe măsură ce utilizatorii derulează pagina, în timp ce un fundal cu stele se derulează încontinuu.

„Ei trăiesc printre noi”, se arată pe site. „Timp de 60 de ani, guvernul SUA a păstrat un secret strict: extratereștrii au trăit printre noi, în cartierele noastre și au interacționat cu noi în viața de zi cu zi. Au făcut cumpărături în aceleași magazine, au urmat aceleași cursuri ca și copiii noștri și au dus vieți aparent normale de oameni.”

„Cu o singură excepție: nu au dreptul să fie aici”, continuă textul.

Captură whitehouse.gov

O numărătoare afișată pe pagină arată numărul așa-numitelor „întâlniri” înregistrate, cifra ajungând joi seară la 3,1 milioane și continuând să crească.

Nu este precizată perioada exactă în care au avut loc aceste „întâlniri”, însă cifra pare să corespundă unui raport din septembrie 2024 al republicanilor din Departamentul Securității Interne, privind numărul de întâlniri raportate la nivel național în timpul primului mandat al președintelui Trump, potrivit The Hill.

„Președintele Trump a fost primul care a atras atenția asupra pericolului real pe care extratereștrii îl reprezintă pentru fiecare familie americană, pentru fiecare comunitate și pentru viitorul națiunii noastre”, se mai arată pe site.

Sub numărătoare este afișată o hartă termică a Statelor Unite, cu statistici privind arestările pentru imigrație, extrase din datele Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE).

Captură whitehouse.gov

Utilizatorii pot căuta orașe și state specifice pentru a vedea numărul total de arestări din acea zonă, perioada în care au avut loc, țările de origine ale persoanelor reținute, precum și presupusele acuzații penale sau legături cu grupări infracționale.

Site-ul include și un link către formularul online de sesizări ICE, unde cetățenii pot raporta ceea ce Casa Albă numește „extratereștri suspectați”.

Captură whitehouse.gov

Departamentul pentru Securitate Internă, care include ICE și Vama și Protecția Frontierelor, a intensificat în ultimii ani măsurile pentru a pune în aplicare promisiunea de campanie a lui Trump de a elimina milioane de persoane aflate ilegal în SUA prin deportări în masă.

Tacticile tot mai agresive ale agenților implicați în aceste operațiuni au atras critici pe scară largă și au dus la o blocare record a activității agenției în această primăvară.

