Turist cazat la un hotel de cinci stele, revoltat după ce i s-a cerut să vorbească și să râdă mai încet

O vacanță care trebuia să fie una de lux s-a transformat într-o experiență neașteptată pentru un turist cazat împreună cu soția sa la un hotel de cinci stele din Miami Beach. Bărbatul susține că cei doi au fost avertizați în privința zgomotului, deși, potrivit relatării sale, nu ascultau muzică și nu făceau gălăgie, ci pur și simplu discutau în camera lor.

Turist nemulțumit după ce i s-a reproșat că vorbește și râde prea tare în cameră. Foto: Istock

Incidentul ar fi avut loc în prima seară a sejurului. Cuplul a ajuns la hotel în jurul orei 23:00, după o călătorie obositoare, și s-a retras în cameră pentru a-și despacheta bagajele și a stabili programul pentru zilele următoare, notează publicația Express.

La scurt timp, un alt client al hotelului ar fi bătut la ușă și le-ar fi spus că îi poate auzi prin peretele despărțitor. Turistul susține că i-a explicat acestuia că vorbeau la un volum normal și că nu desfășurau nicio activitate zgomotoasă.

Potrivit relatării turistului, după discuția cu vecinul, el și soția sa au încercat să fie și mai atenți la zgomotul pe care îl produceau. Au continuat să vorbească mai încet și au pornit un film pe laptop.

Nu după mult timp, cineva a bătut din nou la ușă. De această dată, în fața camerei se afla un agent de securitate al hotelului.

Turistul spune că acesta le-ar fi transmis că fusese făcută o reclamație privind zgomotul și că se auzea chiar și râsul lor. Mai mult, agentul ar fi susținut că televizorul era prea tare.

Bărbatul i-ar fi explicat că televizorul nici măcar nu era pornit și că singura sursă de sunet era laptopul pe care urmăreau filmul.

Situația nu s-a oprit însă aici. Turistul susține că agentul de securitate i-ar fi spus că o nouă reclamație ar putea avea consecințe financiare. Potrivit relatării sale, în cazul în care se strângeau trei plângeri pentru zgomot, hotelul le-ar fi putut solicita să suporte costul camerei ocupate de persoana care reclama gălăgia.

Pentru turist, aceasta a fost limita. El a considerat că nu este normal ca, într-un hotel de cinci stele, să ajungă să se teamă că râsul sau o conversație obișnuită ar putea genera o nouă reclamație.

Nemulțumit de experiența avută, bărbatul și soția sa au decis să nu mai rămână acolo. În dimineața următoare și-au strâns lucrurile și s-au mutat la un alt hotel.

Turistul a povestit ulterior experiența și și-a exprimat dezamăgirea față de ceea ce a considerat a fi o situație absurdă pentru o unitate de cazare de cinci stele.

Cei doi au ales ulterior să se cazeze la The Ritz-Carlton din South Beach, unde, potrivit bărbatului, nu au mai avut probleme pentru că vorbeau sau râdeau în propria cameră.