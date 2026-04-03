Trump susține că SUA ar putea „deschide ușor” Strâmtoarea Ormuz: „Putem lua petrolul și face o avere”

Predintele american Donald Trump a afirmat vineri, 3 aprilie, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că Statele Unite ar putea deschide cu ușurință Strâmtoarea Ormuz, însă ar avea nevoie de „puțin mai mult timp” pentru a face acest lucru.

Fostul președinte a sugerat că operațiunea ar permite Washingtonului să preia controlul asupra resurselor petroliere din zonă, descriind potențialele câștiguri drept un „gusher” – un termen folosit în industria petrolieră pentru un zăcământ extrem de profitabil.

„Cu puțin mai mult timp, putem deschide ușor Strâmtoarea Ormuz, lua petrolul și face o avere. Ar fi un ‘gusher’ (n. r. sursă uriașă, bruscă și foarte profitabilă de bani sau petrol) pentru lume”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Declarația vine în contextul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu și al dezbaterilor privind rolul Statelor Unite în asigurarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.

Amintim că tot vineri, o navă portcontainer operată de compania franceză CMA CGM a traversat joi Strâmtoarea Ormuz, afișând în sistemul său de navigație mențiunea „proprietar francez”, potrivit datelor de monitorizare maritimă publicate de platforma MarineTraffic.

Nava Kribi, înmatriculată sub pavilion maltez, a trecut dinspre vest spre est în cursul după-amiezii și, vineri dimineață, 3 aprilie, se afla în largul orașului Mascate, capitala Omanului. Mesajul „owner France” a continuat să fie transmis în locul destinației obișnuite, potrivit publicației franceze Le Parisien.

Joi, secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) a solicitat Consiliului de Securitate al ONU să autorizeze utilizarea forţei pentru eliberarea Strâmtorii Ormuz, blocată de aproape o lună, în timp ce un proiect de rezoluţie pe această temă divizează statele membre, relatează AFP.