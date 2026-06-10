Substanță periculoasă descoperită în apa de la robinet. Ce spune Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a anunțat miercuri că acidul trifluoroacetic (TFA), o substanță identificată frecvent în apa potabilă, trebuie clasificat drept „toxic pentru reproducere”, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de impactul său asupra sănătății și mediului.

TFA este considerat de ECHA o substanță „foarte persistentă și foarte mobilă”, capabilă să provoace o contaminare de lungă durată a resurselor de apă. Clasificarea urmează să fie confirmată de Comisia Europeană, notează AFP.

„Decizia de miercuri confirmă ceea ce noi semnalăm încă din 2023: TFA nu este un metabolit inofensiv al PFAS. El poate fi toxic pentru ființa umană, iar riscurile sunt cele mai ridicate în timpul perioadelor cele mai vulnerabile ale vieții: sarcina și copilăria fragedă”, a declarat Angeliki Lyssimachou, coordonatoare pentru probleme științifice și politice în cadrul organizației Pesticide Action Network Europe.

Cum ajunge TFA în apa de la robinet

Acidul trifluoroacetic ajunge în mediul înconjurător în principal prin degradarea pesticidelor sintetice și a gazelor fluorurate utilizate în instalațiile de refrigerare și aparatele de aer condiționat.

Odată format, TFA se infiltrează în apele subterane și de suprafață. Specialiștii atrag atenția că substanța are o structură moleculară extrem de stabilă și nu se degradează în natură, motiv pentru care nu poate fi eliminată prin metodele convenționale de tratare a apei potabile.

În Franța, Agenția Națională de Securitate Sanitară (ANSES) a anunțat în decembrie 2025 că a detectat TFA în 92% dintre probele de apă analizate.

Utilizări industriale extinse

TFA este utilizat pe scară largă în industrie. Substanța este folosită la fabricarea unor pesticide, iar degradarea anumitor erbicide, precum Flufenacet, conduce la formarea acidului trifluoroacetic.

În industria farmaceutică, TFA este utilizat ca agent de sinteză pentru diverse medicamente, inclusiv tratamente oncologice. Totodată, compusul se regăsește în anumite produse chimice folosite în sistemele de încălzire, răcire și climatizare.

Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru includerea a 25 de substanțe PFAS, inclusiv TFA, pe lista poluanților care trebuie monitorizați cu prioritate în cursurile de apă.

Actul normativ trebuie să fie aprobat formal de Parlamentul European și de cele 27 de state membre, urmând ca prevederile să fie transpuse în legislațiile naționale până la sfârșitul anului 2027.

În paralel, Comisia Europeană colaborează cu Organizația Mondială a Sănătății pentru stabilirea unor noi valori de referință privind concentrațiile admise de PFAS și TFA în apa potabilă.

Peste 335.000 de tone de TFA au ajuns pe suprafața Pământului

Un studiu recent realizat de cercetători de la Lancaster University arată că între 2000 și 2022 aproximativ 335.000 de tone de TFA s-au depus pe suprafața planetei.

Cercetătorii au concluzionat că substanța provine în principal din degradarea gazelor utilizate în instalațiile de răcire și aer condiționat, dar și din anumite procese industriale și farmaceutice.

TFA a fost identificat în apa de ploaie, râuri, lacuri, soluri și chiar în mostre de gheață prelevate din Arctica. Din cauza stabilității sale ridicate, substanța continuă să se acumuleze în mediu.

Posibile efecte asupra sănătății

Potrivit cercetătorilor, urme de TFA au fost deja detectate în sângele și urina oamenilor. Deși efectele pe termen lung nu sunt încă pe deplin cunoscute, unele autorități europene consideră că există indicii privind impactul negativ asupra reproducerii și asupra ecosistemelor acvatice.

Specialiștii avertizează, de asemenea, că noile generații de agenți frigorifici promovate ca alternative cu impact redus asupra climei ar putea contribui, paradoxal, la creșterea nivelurilor de TFA în mediul înconjurător în următoarele decenii.