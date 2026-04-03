Analiză Iranul oferă un posibil precedent: cum ar putea China să blocheze Taiwanul

Un scenariu similar celui din strâmtoarea Ormuz ar putea avea consecințe și mai grave pentru economia globală dacă ar fi replicat în jurul Taiwanului, avertizează o analiză publicată de Financial Times.

În cazul Iranului, nu a fost nevoie de scufundarea unor petroliere pentru a perturba aproximativ o cincime din livrările globale de petrol. Câteva atacuri cu rachete și drone au fost suficiente pentru a determina companiile de asigurări să evite acoperirea navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz. În consecință, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii a devenit, practic, inaccesibilă în doar câteva zile.

Potrivit analizei, acest model ar putea fi replicat de China într-o formă mai sofisticată. Beijingul ar avea capacitatea de a exercita presiune economică asupra traficului maritim și aerian din jurul Taiwanului fără a recurge neapărat la acțiuni militare directe.

Un astfel de scenariu ar putea începe cu o declarație unilaterală prin care China își afirmă controlul asupra accesului către și dinspre insulă. Ulterior, demonstrații de forță — lansări de rachete sau instituirea unor „zone restricționate” — ar putea amplifica percepția de risc. Chiar și în absența unui conflict deschis, operatorii comerciali ar putea evita zona, sub presiunea riscurilor crescute.

Într-un asemenea context, Statele Unite și aliații săi s-ar confrunta cu o alegere dificilă: acceptarea unei noi realități în care China controlează de facto comerțul Taiwanului sau escaladarea tensiunilor către un conflict economic — și, posibil, militar.

Impactul economic ar putea depăși actualele turbulențe din Persian Gulf

Într-un scenariu de blocadă, fluxurile energetice către economii precum Taiwan, Japonia și Coreea de Sud ar putea fi sever afectate, nu doar din cauza prețurilor, ci și a imposibilității fizice de livrare.

Consecințele s-ar extinde rapid asupra lanțurilor globale de aprovizionare. Compania taiwaneză TSMC produce peste 90% din cele mai avansate semiconductoare din lume, iar întreruperea activității sale ar avea efecte majore asupra industriilor tehnologice și auto. Lipsa unor rezerve strategice de cipuri amplifică vulnerabilitatea.

În eventualitatea unei crize, autoritățile din Taiwan ar putea recurge la raționalizarea energiei sau chiar la reducerea deliberată a producției pentru a exercita presiune asupra partenerilor internaționali.

În prezent, exporturile de semiconductoare contribuie la atenuarea impactului prețurilor ridicate la energie în regiune. Într-un scenariu de criză, însă, tocmai aceste livrări ar fi puse în pericol, iar menținerea unor facilități industriale energofage ar deveni dificilă.

Un șoc în aprovizionarea cu cipuri ar putea declanșa turbulențe pe piețele financiare globale, în special în sectorul tehnologic american, cu riscul extinderii rapide a unei crize financiare.

Criză de lungă durată

Analiza sugerează că o astfel de criză ar putea fi de durată. Strategia Beijingului ar putea viza rezistența economică pe termen lung, mizând pe faptul că o economie autoritară cu rezerve semnificative poate suporta presiuni mai mari decât o coaliție de state democratice. China a acumulat stocuri importante de petrol, cereale și alte resurse strategice, într-o strategie descrisă drept o „economie-fortăreață”.

În acest context, Statele Unite și aliații lor ar trebui să își consolideze propriile mecanisme de răspuns: rezerve comune, infrastructură logistică pregătită pentru situații de criză și structuri permanente de coordonare economică. Experții subliniază că astfel de măsuri trebuie testate înainte de apariția unei crize, nu improvizate în timpul acesteia.

Criza din strâmtoarea Ormuz oferă, potrivit analizei, un exemplu al limitelor reacției improvizate. În cazul Taiwanului, consecințele ar putea fi mult mai severe.

Cât despre războiul din Iran, China a cerut, joi, o încetare imediată a ostilităților în Orientul Mijlociu, după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu noi atacuri asupra Iranului.

„Mijloacele militare nu pot rezolva fundamental problema, iar escaladarea conflictelor nu este în interesul niciunei părți”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, solicitând oprirea imediată a operațiunilor militare.