search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Iranul oferă un posibil precedent: cum ar putea China să blocheze Taiwanul

0
0
Publicat:

Un scenariu similar celui din strâmtoarea Ormuz ar putea avea consecințe și mai grave pentru economia globală dacă ar fi replicat în jurul Taiwanului, avertizează o analiză publicată de Financial Times.

Nave chinezești ar putea bloca Taiwanul/FOTO:X
Nave chinezești ar putea bloca Taiwanul/FOTO:X

În cazul Iranului, nu a fost nevoie de scufundarea unor petroliere pentru a perturba aproximativ o cincime din livrările globale de petrol. Câteva atacuri cu rachete și drone au fost suficiente pentru a determina companiile de asigurări să evite acoperirea navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz. În consecință, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii a devenit, practic, inaccesibilă în doar câteva zile.

Potrivit analizei, acest model ar putea fi replicat de China într-o formă mai sofisticată. Beijingul ar avea capacitatea de a exercita presiune economică asupra traficului maritim și aerian din jurul Taiwanului fără a recurge neapărat la acțiuni militare directe.

Un astfel de scenariu ar putea începe cu o declarație unilaterală prin care China își afirmă controlul asupra accesului către și dinspre insulă. Ulterior, demonstrații de forță — lansări de rachete sau instituirea unor „zone restricționate” — ar putea amplifica percepția de risc. Chiar și în absența unui conflict deschis, operatorii comerciali ar putea evita zona, sub presiunea riscurilor crescute.

Într-un asemenea context, Statele Unite și aliații săi s-ar confrunta cu o alegere dificilă: acceptarea unei noi realități în care China controlează de facto comerțul Taiwanului sau escaladarea tensiunilor către un conflict economic — și, posibil, militar.

Impactul economic ar putea depăși actualele turbulențe din Persian Gulf

Într-un scenariu de blocadă, fluxurile energetice către economii precum Taiwan, Japonia și Coreea de Sud ar putea fi sever afectate, nu doar din cauza prețurilor, ci și a imposibilității fizice de livrare.

Consecințele s-ar extinde rapid asupra lanțurilor globale de aprovizionare. Compania taiwaneză TSMC produce peste 90% din cele mai avansate semiconductoare din lume, iar întreruperea activității sale ar avea efecte majore asupra industriilor tehnologice și auto. Lipsa unor rezerve strategice de cipuri amplifică vulnerabilitatea.

În eventualitatea unei crize, autoritățile din Taiwan ar putea recurge la raționalizarea energiei sau chiar la reducerea deliberată a producției pentru a exercita presiune asupra partenerilor internaționali.

În prezent, exporturile de semiconductoare contribuie la atenuarea impactului prețurilor ridicate la energie în regiune. Într-un scenariu de criză, însă, tocmai aceste livrări ar fi puse în pericol, iar menținerea unor facilități industriale energofage ar deveni dificilă.

Un șoc în aprovizionarea cu cipuri ar putea declanșa turbulențe pe piețele financiare globale, în special în sectorul tehnologic american, cu riscul extinderii rapide a unei crize financiare.

Criză de lungă durată

Analiza sugerează că o astfel de criză ar putea fi de durată. Strategia Beijingului ar putea viza rezistența economică pe termen lung, mizând pe faptul că o economie autoritară cu rezerve semnificative poate suporta presiuni mai mari decât o coaliție de state democratice. China a acumulat stocuri importante de petrol, cereale și alte resurse strategice, într-o strategie descrisă drept o „economie-fortăreață”.

În acest context, Statele Unite și aliații lor ar trebui să își consolideze propriile mecanisme de răspuns: rezerve comune, infrastructură logistică pregătită pentru situații de criză și structuri permanente de coordonare economică. Experții subliniază că astfel de măsuri trebuie testate înainte de apariția unei crize, nu improvizate în timpul acesteia.

Criza din strâmtoarea Ormuz oferă, potrivit analizei, un exemplu al limitelor reacției improvizate. În cazul Taiwanului, consecințele ar putea fi mult mai severe.

Cât despre războiul din Iran, China a cerut, joi, o încetare imediată a ostilităților în Orientul Mijlociu, după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu noi atacuri asupra Iranului.

„Mijloacele militare nu pot rezolva fundamental problema, iar escaladarea conflictelor nu este în interesul niciunei părți”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, solicitând oprirea imediată a operațiunilor militare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Regele Charles, Prințesa Anne, Prințul Andrew, Prințul Edward la înmormântarea Reginei Elisabeta a II a GettyImages 1425187521 jpg
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?