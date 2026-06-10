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O destinație turistică celebră vrea să interzică burka și niqabul în spațiile publice. Amenzi de până zeci de mii de euro și închisoare

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Parlamentul Insulelor Baleare dezbate un proiect de lege care ar putea duce la interzicerea totală a purtării burkăi și niqabului în spațiile publice. Inițiativa, susținută de partidul de dreapta Vox și de Partidul Popular (PP), prevede amenzi de până la 25.000 de lire sterline pentru persoanele care poartă în mod repetat aceste veșminte și sancțiuni severe pentru cei care obligă femeile să le utilizeze.

Burka și niqabul ar putea fi interzise complet în Insulele Baleare Foto: Shuterstock
Burka și niqabul ar putea fi interzise complet în Insulele Baleare Foto: Shuterstock

Propunerea legislativă a stârnit controverse puternice în parlamentul regional. În timp ce Vox și PP susțin că măsura este necesară pentru apărarea demnității femeilor și a securității publice, partidele de stânga au catalogat proiectul drept rasist și motivat politic, scrie dailymail.

Potrivit textului propus de Vox, persoanele care poartă în mod repetat burka sau niqabul ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 25.000 de lire sterline.

În plus, proiectul prevede pedepse cu închisoarea de până la patru ani pentru cei care forțează, intimidează sau constrâng o femeie să poarte astfel de acoperăminte. În cazul cetățenilor străini care comit în mod repetat astfel de fapte, este prevăzută inclusiv expulzarea de pe teritoriul Spaniei.

Deputata Vox Manuela Cañadas, care a apărat inițiativa în Parlamentul regional, a afirmat că acceptarea purtării acestor veșminte reprezintă o întoarcere în trecut.

„Normalizarea utilizării acestor veșminte înseamnă acceptarea unei regresii medievale în secolul XXI”, a declarat aceasta.

Politiciana a susținut că păstrarea identității, culturii și tradițiilor spaniole trebuie să fie o prioritate și a afirmat că practicile islamice care „denigrează femeile” nu își au locul în societatea spaniolă.

„Vălul este un instrument de ștergere a personalității, conceput pentru a anula existența civilă a femeii”, a spus Cañadas. Ea a adăugat că burka și niqabul reprezintă „supunere și subjugare”.

Deputata Vox a criticat și partidele de stânga care se opun proiectului de lege, pe care le-a descris drept „ipocrite și false feministe”.

Potrivit acesteia, interzicerea burkăi și niqabului în spațiile publice „nu este un act de discriminare, ci o măsură strictă de ordine publică și securitate națională”.

Argumente similare au fost prezentate și de Partidul Popular. Deputata Cristina Gil a declarat că formațiunea sa susține de ani de zile că burka și niqabul încalcă demnitatea femeilor.

„Această lege nu afectează libertatea religioasă, ci restricționează o practică ce face femeile invizibile”, a afirmat Gil.

Parlamentara conservatoare a criticat și stânga pentru poziția sa față de proiect.

„Acesta este genul lor de progresism: pentru femei complet acoperite. Ei vor să le țină ascunse”, a declarat ea.

Gil a justificat interdicția și prin motive de securitate, argumentând că aceste veșminte împiedică identificarea facială a persoanelor. Ea a subliniat că jurisprudența europeană permite limitarea purtării vălului integral în anumite circumstanțe.

De cealaltă parte, reprezentanții partidelor PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca și Unidas Podemos au respins inițiativa și au calificat-o drept discriminatorie.

Deși au precizat că nu susțin utilizarea burkăi și a niqabului, aceștia au pus sub semnul întrebării preocuparea exprimată de Vox pentru drepturile femeilor.

Deputata socialistă Teresa Suárez a declarat că proiectul nu urmărește eliberarea femeilor, ci este rezultatul „unei idei obsesive privind o presupusă amenințare culturală”.

„Burka este folosită ca pretext pentru a vorbi despre incompatibilitatea islamului cu societatea noastră”, a afirmat ea.

Potrivit acesteia, adevăratul obiectiv al partidului Vox este „crearea unui dușman comun” în jurul căruia să mobilizeze electoratul.

Dezbaterea din Insulele Baleare se înscrie într-o tendință mai amplă observată în Europa în ultimii ani. Franța a devenit în 2011 primul stat european care a introdus o interdicție generală privind purtarea burkăi în spațiile publice.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a confirmat în mod repetat legalitatea unor astfel de măsuri. În 2017, instanța a validat interdicția impusă de Belgia privind purtarea burkăi și a vălului integral, apreciind că statele pot limita utilizarea acestora pentru a proteja „conviețuirea în societate”.

În Italia există deja restricții regionale. Regiunea Lombardia a introdus încă din 2015 interdicția de a intra în clădiri publice și spitale cu fața acoperită.

În Portugalia, Parlamentul a aprobat în octombrie un proiect de lege care interzice purtarea vălurilor integrale motivate de considerente religioase sau de gen în majoritatea spațiilor publice. 

Burka este un veșmânt care acoperă complet corpul femeii, din cap până în picioare, inclusiv ochii, care sunt protejați de o plasă textilă. Niqabul este un văl care acoperă fața, lăsând vizibilă doar zona ochilor.

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