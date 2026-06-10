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BCE a frânat extinderea Revolut în Europa. Fintech-ul, obligat să își consolideze controalele interne

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Banca Centrală Europeană (BCE) a intervenit anul trecut pentru a limita temporar extinderea Revolut pe piața europeană, cerând companiei britanice să își întărească sistemele de control intern și de gestionare a riscurilor înainte de a continua lansarea unor noi produse financiare.

Un telefon pe care este deschisă aplicaţia Revolut, pus pe o tastatură
BCE a intervenit pentru a frâna extinderea Revolut. Foto arhivă

Măsura reprezintă una dintre cele mai importante intervenții de reglementare care au vizat în ultimii ani un gigant al industriei fintech europene.

BCE a impus restricții subsidiarei europene a Revolut

Potrivit informațiilor publicate de Financial Times și preluate de presa internațională, BCE și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul accelerat în care Revolut introduce noi servicii financiare și la capacitatea sistemelor sale interne de a gestiona riscurile asociate unei astfel de creșteri.

Restricțiile au vizat subsidiara bancară europeană a Revolut, care operează pe baza unei licențe bancare obținute în Lituania. În acest context, autoritatea de supraveghere de la Frankfurt a solicitat companiei să suspende lansarea anumitor produse noi în Spațiul Economic European până la remedierea problemelor identificate.

De asemenea, BCE ar fi cerut efectuarea unei evaluări independente a sistemelor de management al riscurilor, a procedurilor de conformitate și a funcțiilor juridice și de control intern.

Una dintre cele mai importante intervenții asupra unui fintech european

Acțiunea BCE este considerată una dintre cele mai semnificative măsuri de supraveghere aplicate unei companii fintech aflate în plină expansiune.

În ultimii ani, Revolut a devenit una dintre cele mai valoroase companii europene din domeniul tehnologiei financiare, atrăgând milioane de utilizatori prin servicii bancare digitale, schimb valutar, investiții și plăți internaționale.

Autoritățile europene au transmis astfel un mesaj clar: dezvoltarea rapidă a unei instituții financiare trebuie să fie însoțită de sisteme solide de guvernanță corporativă, control al riscurilor și respectare a reglementărilor.

Potrivit Financial Times, BCE consideră că extinderea unei bănci nu poate avea loc într-un ritm mai rapid decât consolidarea mecanismelor sale de supraveghere internă.

Revolut: măsurile cerute de autorități au fost implementate

Reprezentanții Revolut au declarat că au colaborat cu autoritățile de reglementare și că au pus în aplicare măsurile solicitate de BCE.

Compania susține că restricțiile vor fi ridicate imediat după finalizarea tuturor cerințelor impuse de supraveghetorii europeni.

Fintech-ul londonez a precizat că își menține planurile de dezvoltare și continuă să investească în consolidarea infrastructurii de conformitate și control.

Revolut țintește peste 100 de milioane de clienți

În prezent, Revolut are aproximativ 75 de milioane de clienți la nivel global și continuă să înregistreze o creștere accelerată.

Anul trecut, compania a raportat un profit înainte de taxe de aproximativ 1,7 miliarde de lire sterline, consolidându-și poziția printre cei mai importanți jucători ai sectorului financiar digital european.

În paralel, grupul și-a anunțat obiective ambițioase de dezvoltare, vizând depășirea pragului de 100 de milioane de clienți activi și extinderea prezenței sale în 100 de țări.

Cazul arată însă că, pe măsură ce fintech-urile se apropie ca dimensiune și influență de băncile tradiționale, exigențele autorităților de reglementare devin tot mai stricte, iar ritmul de creștere trebuie să fie însoțit de standarde tot mai ridicate de control și conformitate.

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