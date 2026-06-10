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PSD vrea ca băncile să plătească despăgubiri consumatorilor afectați de ratele majorate

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Social-democrați anunță că depun un Parlament un proiect de lege, potrivit căruia consumatorii cărora băncile le-au umflat ratele vor fi despăgubiți de bănci fără să mai intenteze procese individuale.

PSD propune despăgubirea consumatorilor păgubiți de bănci FOTO Shutterstock
PSD propune despăgubirea consumatorilor păgubiți de bănci FOTO Shutterstock

„Prezenta lege reglementează mecanismul de compensare a consumatorilor de credit, în situația în care, urmare a implementării unor practici concurențiale neloiale ori a unor erori de calcul a dobânzilor aplicate, în derularea contractului de credit, consumatorul de credit a fost prejudiciat”, se arată în textul proiectului depus de PSD.

Noul proiect de lege definește consumatorul drept „persoana fizică ce acționează în scopuri care se află în afara activității sale comerciale sau profesionale”, iar contractul de credit este „contractul prin care un creditor acordă, promite sau stipulează posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilități financiare similare”.

Sunt vizate și instituțiile de credit, definite ca „întreprindere a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu”, conform Regulamentului UE.

Indicele de referință, inclusiv ROBOR, este definit ca „indicatorul utilizat pentru calculul dobânzii variabile”, iar noul concept introdus este un „indice de referință ajustat”, care ar reflecta valoarea reală a obligațiilor „neafectată de practici anticoncurențiale sau orice alte erori de calcul”.

Cum se calculează prejudiciul

Proiectul definește prejudiciul ca fiind „suma reprezentând diferența dintre costul total al creditului suportat de debitor prin aplicarea indicelui de referință și costul recalculat prin aplicarea unui indice de referință ajustat”.

Costul total al creditului include „toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri”.

În situația în care autorități precum Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau Consiliul Concurenței constată prejudicii, instituțiile de credit ar urma să fie obligate să: corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite și să restituie integral (…) prejudiciul dovedit (…) către toți debitorii afectați.

Ce pot face consumatorii

Debitorii ar putea solicita recalcularea în termen de 45 de zile de la constatarea prejudiciului, pe baza unui „document administrativ definitiv”.

Instituțiile de credit ar avea obligația ca, în termen de 45 de zile de la solicitare, să recalculeze obligațiile și să transmită o propunere de revizuire a contractului.

În plus, „în termen de 15 zile de la stabilirea prejudiciului, instituția de credit este obligată să efectueze plata sumelor datorate”.

Plata ar putea fi făcută „fie prin virament bancar într-un cont distinct; fie prin diminuarea soldului principal al creditului”.

Nerespectarea legii ar urma să fie sancționată „cu amendă de până la 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior de către instituția de credit responsabilă”.

"Pe scurt, legea prevede compensarea financiare a consumatorului prejudiciat, ca urmare a manipulării ROBOR-ului, printr-un mecanism de mediere simplu şi eficient. Practic, în situaţia în care o autoritate a statului, Consiliul Concurenţei sau ANPC, constată ca urmare a implementării unor practici concurențiale neloiale sau a unor erori dovedite, că au fost prejudiciați consumatorii de credite, băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractoare prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor şi să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului. Proiectul de lege, așa cum am spus, va fi făcut public astăzi, ocazie cu care îi invit pe toţi parlamentarii de la toate partidele politice să-l semneze şi să-l susţină, pentru că, aşa cum am spus-o şi în cazul legii dării în plată, proiectul de lege nu are culoare politică, este un act de dreptate pe care avem obligaţia să-l facem tuturor consumatorilor care au fost păgubiţi în urma acestui mecanism de folosire, constituire a ROBOR-ului", a explicat Zamfir într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

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Acuzații de manipulare a ROBOR

Amintim că 10 bănci au fost sancționate de Consiliul Concurenței cu amenzi totale de 3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane de euro), în urma unei investigații privind încălcări ale regulilor de concurență în procesul de stabilire a ROBOR.

Băncile participante la stabilirea ROBOR sunt acuzate că și-au coordonat comportamentul prin schimbul de informații confidențiale privind cotațiile transmise în cadrul procedurii de fixing.

Potrivit autorității, în loc să acționeze independent, băncile și-ar fi ajustat cotațiile în funcție de cele ale concurenților, influențând astfel nivelul indicelui utilizat la calculul dobânzilor pentru unele credite. Consiliul susține că deține un ansamblu de probe care indică această practică și avertizează că inclusiv variații foarte mici ale ROBOR pot avea un impact financiar semnificativ asupra debitorilor.

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