Criza din Strâmtoarea Ormuz, la un pas să escaladeze dramatic. Statele din Golf cer de la ONU undă verde pentru intervenții militare

Secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) a solicitat joi, 2 aprilie, Consiliului de Securitate al ONU să autorizeze utilizarea forţei pentru eliberarea Strâmtorii Ormuz, blocată de aproape o lună, în timp ce un proiect de rezoluţie pe această temă divizează statele membre, relatează AFP.

Jasem Al‑Budaiwi a acuzat Iranul că a închis strâmtoarea, împiedicând tranzitul navelor comerciale și al petrolierelelor și impunând condiții pentru trecerea unor vase, potrivi aceleiași agenții, citate de Agerpres.

Declarațiile au fost făcute în cadrul primei reuniuni a Consiliului de Securitate dedicate cooperării cu CCG, organizație care reunește Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Qatar, Kuweit și Oman.

„Facem apel la Consiliul de Securitate să își asume responsabilitățile și să ia toate măsurile necesare pentru protejarea culoarelor maritime și pentru asigurarea navigației internaționale în condiții de deplină securitate”, a transmis Al‑Budaiwi.

Rezoluția propusă de Bahrein, contestată de mai multe puteri cu drept de veto

Cei 15 membri ai Consiliului negociază de zece zile un proiect de rezoluție depus de Bahrein, document care ar permite unui stat sau unei coaliții să utilizeze „toate mijloacele necesare” pentru restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Textul nu întrunește însă consensul necesar.

Potrivit unor surse diplomatice, Rusia, China și Franța, toate cu drept de veto, au exprimat obiecții ferme, în pofida mai multor revizuiri ale documentului. Reprezentanta Rusiei, Anna Evstigneeva, a declarat că Moscova dorește o abordare „exhaustivă”, care să trateze și cauzele profunde ale crizei, nu doar efectele.

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a apreciat că o operațiune militară pentru „eliberarea” strâmtorii ar fi „nerealistă”, cu riscuri majore și potențial de escaladare.

O nouă versiune (a cincea) a proiectului de rezoluție a fost transmisă joi statelor membre, iar Bahreinul speră la un vot favorabil vineri.

Ministrul de externe Abdullatif bin Rashid Al Zayani, care prezidează Consiliul de Securitate în luna aprilie, a cerut o poziție unitară.

Ambasadorul Bahreinului la ONU a acuzat Iranul de „terorism economic”

Jamal Alrowaiei, ambasadorul Bahreinului la ONU, a acuzat Iranul de „terorism economic”.

Blocajul Strâmtorii Ormuz, care a survenit loviturilor israeliano‑americane asupra Iranului din 28 februarie, a perturbat aproape complet tranzitul prin una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, pe unde trece în mod normal o cincime din producția globală de petrol și gaz natural lichefiat. Situația a dus la o creștere accentuată a prețurilor la hidrocarburi, cu efecte economice la nivel mondial.