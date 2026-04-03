Video O navă a unei companii franceze a traversat Strâmtoarea Ormuz, în premieră după blocarea culoarului maritim de către Iran

O navă portcontainer operată de compania franceză CMA CGM a traversat joi Strâmtoarea Ormuz, afișând în sistemul său de navigație mențiunea „proprietar francez”, potrivit datelor de monitorizare maritimă publicate de platforma MarineTraffic.

Nava Kribi, înmatriculată sub pavilion maltez, a trecut dinspre vest spre est în cursul după-amiezii și, vineri dimineață, se afla în largul orașului Mascate, capitala Omanului. Mesajul „owner France” a continuat să fie transmis în locul destinației obișnuite, potrivit publicației franceze Le Parisien.

Trecerea acestei nave prin Strâmtoarea Ormuz pare să fie primul tranzit cunoscut al unei nave aparținând unui mare transportator european prin această rută strategică, afectată puternic de conflictul din Orientul Mijlociu, care a redus drastic traficul comercial.

Strâmtoarea Ormuz, controlată de Iran

Conform datelor de navigație, portcontainerul a trecut la nord de insula Larak, în apropierea coastelor iraniene, urmând o rută considerată „aprobată” de Gardienii Revoluției. Iranul a instituit un sistem de înregistrare pentru navele autorizate să tranziteze zona, sistem ce presupune plata unor taxe semnificative. Insula Larak a fost supranumită „taxa de trecere a Teheranului” de către compania de analiză Lloyd’s List Intelligence.

Analize maritime recente arată că puținele nave comerciale care au mai traversat strâmtoarea în ultimele săptămâni au urmat același traseu apropiat de Larak.

La începutul lunii martie, mai multe nave au început să afișeze în semnalele lor un „link” cu China, o strategie interpretată de specialiști drept o încercare de a reduce riscul de a fi vizate de Iran. Beijingul a confirmat marți că trei nave chineze au trecut recent prin Ormuz și a transmis „recunoștință” părților implicate pentru cooperare.

În condiții normale, aproximativ 20% din transportul mondial de petrol brut și gaz natural lichefiat trece prin Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru comerțul global.

Situația s-a deteriorat rapid după 28 februarie, când Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Iranul a răspuns cu lovituri în regiune și a restricționat sever accesul la Ormuz, transformând zona într-un punct critic al tensiunilor regionale.