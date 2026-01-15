Trump spune că „se va găsi o soluție” pentru Groenlanda, în ciuda opoziției Danemarcei

Președintele american Donald Trump afirmă că „se va găsi o soluție” în privința Groenlandei, în pofida opoziției ferme a Danemarcei, care denunță voința Washingtonului de a „cuceri” teritoriul arctic. Declarațiile vin după o întâlnire tensionată la Casa Albă între oficiali americani, danezi și groenlandezi.

Cu puțin timp înainte, ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a criticat deschis poziția Statelor Unite, după discuțiile purtate la Casa Albă.

„Președintele (american Donald Trump) și-a exprimat în mod clar punctul de vedere, iar noi avem o poziție diferită”, a declarat el presei, potrivit News.ro.

„Avem, deci, în continuare un dezacord fundamental, dar acceptăm, de asemenea, să fim în dezacord”, a adăugat ministrul, anunțând înființarea unui „grup de lucru la nivel înalt pentru a studia dacă putem găsi o cale comună pentru a merge înainte”.

Rasmussen a subliniat că Copenhaga vrea „să lucreze în strânsă colaborare cu Statele Unite, însă aceasta trebuie să fie, bineînțeles, o cooperare respectuoasă”.

Ministrul danez și omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt, au fost primiți la Casa Albă pentru discuții cu vicepreședintele J. D. Vance și secretarul de Stat Marco Rubio.

„Acest lucru a fost foarte intens pentru noi toți, dar țin să vă spun că reuniunea de azi (miercuri) s-a desfășurat foarte bine”, a comentat ministrul groenlandez.

Mesajul lui Trump: „Avem nevoie de Groenlanda”

Întâlnirea, cu miză majoră, a avut loc după ce Donald Trump și-a reiterat dorința de a dobândi teritoriul arctic, idee respinsă categoric de Copenhaga. Președintele american nu a participat personal la reuniune, însă a „pregătit terenul” printr-un mesaj publicat pe rețeaua sa, Truth Social, chiar înainte de începerea discuțiilor: Statele Unite „au nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională. Ea este vitală Domului de Aur pe care-l construim”.

Este pentru prima dată când Trump leagă în mod explicit acest proiect american uriaș de scut antirachetă de deținerea teritoriului autonom danez.

Donald Trump repetă că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru a opri înaintarea Rusiei și Chinei în Arctica. În timpul întâlnirii, Casa Albă a publicat pe X un desen cu legenda „Încotro, groenlandezule?”. Imaginea arată două sănii trase de câini, îndreptându-se spre două destinații posibile: America, simbolizată de Casa Albă sub un cer albastru, sau China și Rusia, reprezentate de Marele Zid Chinezesc și Piața Roșie, într-o atmosferă întunecată.

Løkke Rasmussen a respins aceste sugestii, declarând în presa daneză că nu există nici nave și nici investiții „masive” chinezești în Groenlanda.

„Sunt mai calm acum”

Între timp, la Nuuk, capitala Groenlandei, steagurile naționale au început să apară peste tot: pe străzi, în fața magazinelor, la ferestrele apartamentelor sau pe mașini și autobuze, a constatat miercuri un jurnalist AFP.

„Sunt mai calm acum și mă simt mai în siguranță”, a spus Ivaana Egede Larsen, în vârstă de 43 de ani, care s-a declarat „liniștită” de acest început de dialog.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump evocă în mod regulat ideea preluării controlului asupra uriașei insule arctice, strategică, dar puțin populată. El a dat asigurări că o va dobândi „într-un fel sau altul”.

Premierul danez, Mette Frederiksen, avertiza la începutul lunii ianuarie că un atac american în Groenlanda ar însemna „sfârșitul a tot”, mai ales al NATO, din care fac parte atât Statele Unite, cât și Danemarca.

„Aliat rău” și miza militară

Statele Unite reproșează Danemarcei slăbiciunea angajamentului său față de securitatea arctică. Într-o încercare de a calma Washingtonul, Danemarca a promis că își va „consolida prezența militară” în Groenlanda și că va discuta cu NATO pentru creșterea prezenței aliaților în Arctica.

Copenhaga a amintit că a investit deja aproape 90 de miliarde de coroane (aproximativ 12 miliarde de euro) pentru a-și întări prezența militară în regiune.

De asemenea, militari din Suedia, Germania și Franța urmează să participe la o misiune comună de recunoaștere a Groenlandei, au anunțat miercuri aceste țări.

Donald Trump a ironizat însă aceste eforturi, declarând miercuri că „nu sunt suficiente două sănii cu câini” pentru a apăra acest teritoriu de Rusia și China.