search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump spune că „se va găsi o soluție” pentru Groenlanda, în ciuda opoziției Danemarcei

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump afirmă că „se va găsi o soluție” în privința Groenlandei, în pofida opoziției ferme a Danemarcei, care denunță voința Washingtonului de a „cuceri” teritoriul arctic. Declarațiile vin după o întâlnire tensionată la Casa Albă între oficiali americani, danezi și groenlandezi.

Planul lui Trump pentru Groenlanda stârnește reacții dure în Europa FOTO: Shutterstock
Planul lui Trump pentru Groenlanda stârnește reacții dure în Europa FOTO: Shutterstock

Cu puțin timp înainte, ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a criticat deschis poziția Statelor Unite, după discuțiile purtate la Casa Albă.

Președintele (american Donald Trump) și-a exprimat în mod clar punctul de vedere, iar noi avem o poziție diferită”, a declarat el presei, potrivit News.ro.

„Avem, deci, în continuare un dezacord fundamental, dar acceptăm, de asemenea, să fim în dezacord”, a adăugat ministrul, anunțând înființarea unui „grup de lucru la nivel înalt pentru a studia dacă putem găsi o cale comună pentru a merge înainte”.

Rasmussen a subliniat că Copenhaga vrea „să lucreze în strânsă colaborare cu Statele Unite, însă aceasta trebuie să fie, bineînțeles, o cooperare respectuoasă”.

Ministrul danez și omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt, au fost primiți la Casa Albă pentru discuții cu vicepreședintele J. D. Vance și secretarul de Stat Marco Rubio.

„Acest lucru a fost foarte intens pentru noi toți, dar țin să vă spun că reuniunea de azi (miercuri) s-a desfășurat foarte bine”, a comentat ministrul groenlandez.

Mesajul lui Trump: „Avem nevoie de Groenlanda”

Întâlnirea, cu miză majoră, a avut loc după ce Donald Trump și-a reiterat dorința de a dobândi teritoriul arctic, idee respinsă categoric de Copenhaga. Președintele american nu a participat personal la reuniune, însă a „pregătit terenul” printr-un mesaj publicat pe rețeaua sa, Truth Social, chiar înainte de începerea discuțiilor: Statele Unite „au nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională. Ea este vitală Domului de Aur pe care-l construim”.

Este pentru prima dată când Trump leagă în mod explicit acest proiect american uriaș de scut antirachetă de deținerea teritoriului autonom danez.

Donald Trump repetă că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru a opri înaintarea Rusiei și Chinei în Arctica. În timpul întâlnirii, Casa Albă a publicat pe X un desen cu legenda „Încotro, groenlandezule?”. Imaginea arată două sănii trase de câini, îndreptându-se spre două destinații posibile: America, simbolizată de Casa Albă sub un cer albastru, sau China și Rusia, reprezentate de Marele Zid Chinezesc și Piața Roșie, într-o atmosferă întunecată.

Citește și: Emmanuel Macron avertizează că ambiţiile lui Donald Trump privind Groenlanda ar putea avea „consecințe în lanț”

Løkke Rasmussen a respins aceste sugestii, declarând în presa daneză că nu există nici nave și nici investiții „masive” chinezești în Groenlanda.

„Sunt mai calm acum”

Între timp, la Nuuk, capitala Groenlandei, steagurile naționale au început să apară peste tot: pe străzi, în fața magazinelor, la ferestrele apartamentelor sau pe mașini și autobuze, a constatat miercuri un jurnalist AFP.

„Sunt mai calm acum și mă simt mai în siguranță”, a spus Ivaana Egede Larsen, în vârstă de 43 de ani, care s-a declarat „liniștită” de acest început de dialog.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump evocă în mod regulat ideea preluării controlului asupra uriașei insule arctice, strategică, dar puțin populată. El a dat asigurări că o va dobândi „într-un fel sau altul”.

Premierul danez, Mette Frederiksen, avertiza la începutul lunii ianuarie că un atac american în Groenlanda ar însemna „sfârșitul a tot”, mai ales al NATO, din care fac parte atât Statele Unite, cât și Danemarca.

„Aliat rău” și miza militară

Statele Unite reproșează Danemarcei slăbiciunea angajamentului său față de securitatea arctică. Într-o încercare de a calma Washingtonul, Danemarca a promis că își va „consolida prezența militară” în Groenlanda și că va discuta cu NATO pentru creșterea prezenței aliaților în Arctica.

Copenhaga a amintit că a investit deja aproape 90 de miliarde de coroane (aproximativ 12 miliarde de euro) pentru a-și întări prezența militară în regiune.

De asemenea, militari din Suedia, Germania și Franța urmează să participe la o misiune comună de recunoaștere a Groenlandei, au anunțat miercuri aceste țări.

Donald Trump a ironizat însă aceste eforturi, declarând miercuri că „nu sunt suficiente două sănii cu câini” pentru a apăra acest teritoriu de Rusia și China.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
digi24.ro
image
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu | România și Republica Moldova: tentația unirii, constrângerile geopoliticii
gandul.ro
image
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
mediafax.ro
image
Se ascute lupta pentru putere în PNL. Premierul Bolojan ar viza schimbarea oamenilor lui Thuma din conducerea filialelor liberale din București
fanatik.ro
image
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
libertatea.ro
image
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
digi24.ro
image
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
gsp.ro
image
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
SUA iau în calcul patru variante pentru a acţiona în Iran
observatornews.ro
image
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Singura literă din alfabet cu care nu se încheie niciun cuvânt în limba română. Nu este vorba despre w sau y
playtech.ro
image
Campioana care a făcut furori în social media cu o ținută îndrăzneață: ”Arăți superb”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
BNR face angajări. Posturi disponibile și beneficii atractive, Mugur Isărescu te tratează regește
romaniatv.net
image
Crește alocația de hrană pentru copii și bătrâni. Ministerul Muncii anunță mai mulți bani pentru serviciile sociale
mediaflux.ro
image
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
click.ro
image
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Dacă se vor afla în impas, îi invit să...”. De ce ea n-a plecat din TVR 2: „Joci după cum îți cântă patronul!”
click.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
Prințesa Sofia a Suediei, fosta Sofia Hellqvist, și soțul ei, Prințul Carl Philip al Suediei, 2024 Casa Regală suedeză jpg
În mijlocul scandalului sexual, prințesa revine în ochii publicului! Evenimentul la care va participa alături de soț
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet