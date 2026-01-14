Emmanuel Macron avertizează că ambiţiile lui Donald Trump privind Groenlanda ar putea avea „consecințe în lanț”

Președintele francez Emmanuel Macron avertizează că ambițiile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, ar putea genera „consecințe în lanț”, dacă SUA încearcă să-și impună voința asupra insulei.

Președintele francez Emmanuel Macron a lansat miercuri, 14 ianuarie, un avertisment clar la adresa Statelor Unite, afirmând că orice tentativă de a încălca suveranitatea Groenlandei ar genera „consecințe în lanț fără precedent”, notează Agerpres citând agențiile internaționale.

„Dacă suveranitatea unei țări europene și aliate ar fi încălcată, consecințele în lanț ar fi fără precedent. Franța urmărește situația cu cea mai mare atenție și va acționa în deplină solidaritate cu Danemarca și cu suveranitatea sa”, a afrimat Emmanuel Macron în cadrul Consiliului de Miniștri.

Vă reamintim că tensiunile discuţiile legate de Groenlanda au escaladat în ultimele săptămâni, după ce președintele american Donald Trump a reluat ideea achiziționării insulei arctice, bogate în resurse minerale, justificând gestul prin necesitatea de a împiedica Rusia sau China să stabilească poziții strategice în regiune.

Declarațiile de miercuri ale lui Emmanuel Macron au fost făcute cu doar câteva ore înainte de întâlnirea de la Washington dintre secretarul de stat american, Marco Rubio, și miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei, Lars Løkke Rasmussen și Vivian Motzfeldt, pentru a discuta posibile alternative legate de intențiile SUA privind insula arctică.

Preşedintele francez a criticat retorica lui Donald Trump, respingând ceea ce el a numit „noul colonialism și noul imperialism” al Statelor Unite, după ce președintele american a declarat că ar fi dispus să recurgă la forță pentru a pune mâna pe Groenlanda.

La rândul său, prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a făcut o paralelă între atacurile politice la adresa Groenlandei și posibilele riscuri asupra teritoriilor franceze de peste mări.

„Pentru nimic în lume nu vrem ca suveranitatea acestor teritorii să fie pusă la îndoială, pentru că nu am accepta în niciun fel ca suveranitatea franceză asupra propriilor noastre teritorii să fie pusă la îndoială”, a afirmat Sébastien Lecornu, avertizând că intențiile administrației Trump trebuie luate „foarte în serios” și „nu trebuie subestimate”.

Într-un semnal politic clar, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat că Franța va deschide pe 6 februarie un consulat în Groenlanda.

Barrot a subliniat că Groenlanda „nu vrea să fie proprietate, guvernată sau integrată de către SUA” și a reafirmat că insula și-a ales legătura cu Danemarca, NATO și Uniunea Europeană.

Deși în Groenlanda locuiesc doar șase cetățeni francezi, consulatul francez va sprijini misiunile științifice anuale și va facilita stabilirea companiilor franceze, însă inițiativa are în principal un caracter simbolic, marcând opoziția Franței față de ambițiile lui Trump.