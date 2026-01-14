Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a fost informat că represiunile sângeroase din Iran ar fi în scădere și că, în prezent, nu ar exista un plan pentru executarea protestatarilor condamnați la moarte. Aici este vorba despre cazul lui Erfan Soltani, un tânăr de 26 de ani, despre care existau temeri că urma să fie executat.

Vorbind din Biroul Oval, Trump a afirmat că i s-a transmis că „uciderea oamenilor în Iran se oprește” și că autoritățile de la Teheran nu intenționează, cel puțin deocamdată, să pună în aplicare sentințe capitale.

„Nu există niciun plan pentru execuții. Sunt sigur că, dacă se va întâmpla, vom fi cu toții extrem de afectați. Dar mi s-a spus clar: nu va avea loc nicio execuție”, a declarat președintele american, referindu-se la cazul lui Erfan Soltani, relatează The Guardian.

Potrivit Sky News, tânărul protestatar nu a fost executat miercuri, așa cum se spunea. Un membru al familiei confirmă că acesta este încă în viață, deși riscul unei execuții rămâne. Soltani a fost arestat săptămâna trecută la Karaj, în plin val de proteste, înainte de întreruperea accesului la internet, fiind judecat rapid, condamnat și încarcerat.

Organizația norvegiană pentru drepturile omului Hengaw a avertizat că probabilitatea ca acesta să fie executat „în orice moment” este ridicată.

În paralel, Politico relatează că Ambasada Marii Britanii la Teheran a fost închisă temporar, urmând să funcționeze de la distanță, din cauza deteriorării situației de securitate. Ministerul britanic de Externe a actualizat și avertismentele de călătorie pentru Iran.

Și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat creșterea nivelului avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9 – PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA! –, pe fondul deteriorării situației de securitate și al riscului crescut de escaladare în regiune.

Donald Trump a amenințat anterior cu acțiuni militare în cazul în care regimul de la Teheran va începe execuțiile protestatarilor, afirmând că Statele Unite urmăresc îndeaproape evoluția situației.

Trump, optimist în privința Groenlandei

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că este „convins că va fi găsită o soluţie” în privința Groenlandei, subliniind că întreține „relații foarte bune” cu Danemarca, statul de care aparține teritoriul autonom din Arctica, potrivit AFP.

În dialogul cu presa de la Casa Albă, liderul american a reiterat că Statele Unite „au nevoie de Groenlanda” din motive de securitate.

Trump a mai precizat că urmează să primească un raport privind discuțiile purtate, cu câteva ore înainte, de vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio cu reprezentanți ai Danemarcei și Groenlandei.