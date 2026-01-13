Premierul Groenlandei alege Danemarca în locul SUA. „Nu este momentul pentru divergențe interne, ci pentru a fi uniți”

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marți,13 ianuarie, că dacă țara ar trebui să aleagă în acest moment între Danemarca şi SUA, care au amenințat că vor prelua această insulă arctică din motive de securitate națională, ar alege țara europeană.

„Groenlanda nu vrea ca nimeni să o posede sau să o controleze. Dacă ar trebui să alegem chiar acum între SUA şi Danemarca, atunci alegem Danemarca. Nu este momentul pentru divergențe interne, ci pentru a fi uniți”, a declarat Nielsen într-o conferință de presă comună cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen, potrivit Agerpres.

Nielsen a reiterat că Groenlanda „nu este de vânzare” și că este un stat de drept, calificând situația drept „foarte, foarte gravă”, din cauza presiunii „imense” care exista asupra acestui teritoriu.

„Limita este că Groenlanda nu poate fi cumpărată. Suntem împreună în regat cu Danemarca şi vom face întotdeauna parte din alianța occidentală”, a afirmat premierul Groenlandei.

El a mai declarat că „viitorul Groenlandei va fi decis de groenlandezi, așa cum prevede statutul de autonomie. Cu acest mesaj călătorim mâine în Statele Unite”.

Miercuri, 14 ianuarie, miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei se întâlnesc la Casa Albă cu JD Vance și Marco Rubio pentru a discuta amenințările președintelui Donald Trump privind Groenlanda.

Întâlnirea la Casa Albă are loc după ce Trump a intensificat retorica privind Groenlanda, pe fondul raidului SUA în Venezuela. Vicepreședintele JD Vance va găzdui discuțiile.

Atât Danemarca, cât și Groenlanda au respins planurile lui Trump de a controla insula, iar premierul danez Mette Frederiksen a avertizat că o invazie ar putea pune în pericol NATO. Liderii europeni susțin dreptul Groenlandei la autodeterminare.