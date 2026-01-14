Aliați în conflict. Limbajul diplomatic nu a putut ascunde divergențele fundamentale dintre SUA și Danamarca pe tema Groenlandei

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a încercat să adopte un ton cât mai diplomatic – experiența sa ca fost prim-ministru, care a interacționat direct cu Donald Trump în timpul primului mandat al acestuia, fiind evidentă. Cu toate acestea, realitatea rămâne neschimbată: pozițiile Danemarcei și ale Statelor Unite privind Groenlanda sunt în continuare profund divergente.

În ciuda formulărilor atent alese pentru a descrie discuțiile și a eforturilor de a evidenția punctele de convergență, în special în ceea ce privește amenințările emergente din regiunea arctică, Rasmussen nu a lăsat loc de interpretări. Nu a existat niciun progres substanțial care să schimbe determinarea președintelui american Donald Trump de a obține controlul asupra Groenlandei, scrie The Guardian.

Ministrul danez a recunoscut că delegația comună danezo-groenlandeză nu a reușit să „schimbe poziția Statelor Unite” și a vorbit deschis despre un „dezacord fundamental” legat de dorința lui Trump de a „cuceri” Groenlanda. Mai târziu, în cadrul conferinței de presă, a făcut chiar o aluzie critică la comentariile președintelui american din social media, afirmând că este dificil „să te trezești în fiecare dimineață cu amenințări diferite”.

Cu toate acestea, Rasmussen a încercat să transmită un mesaj mai larg către opinia publică americană, subliniind în mod repetat alianța istorică dintre Danemarca și Statele Unite și disponibilitatea Copenhagăi de a colabora constructiv cu administrația americană pentru a aborda preocupările legitime legate de securitatea Arcticii.

În același timp, el a trasat linii roșii clare: suveranitatea teritorială și dreptul poporului groenlandez de a decide asupra propriului viitor nu sunt negociabile.

Faptul că un diplomat danez de rang înalt a simțit nevoia să apere public suveranitatea teritorială a țării sale în fața celui considerat cel mai apropiat aliat este, în sine, un semn îngrijorător.

Atmosfera transmisă de miniștrii Danemarcei și Groenlandei a fost una gravă și sobră. Atunci când un diplomat cu experiența lui Lars Løkke Rasmussen descrie discuțiile drept „sincere și constructive”, acest lucru sugerează, de regulă, că au fost schimbate adevăruri incomode și că pozițiile au rămas în mare parte neschimbate.

Împreună cu Vivian Motzfeldt, ministrul de externe al Groenlandei, Rasmussen a încercat să evidențieze aspectele pozitive ale întâlnirii de la Casa Albă. Cel mai concret rezultat a fost acordul privind formarea unui grup de lucru, care urmează să se reunească în săptămânile următoare. „Am fost de acord să nu fim de acord”, a declarat Rasmussen, descriind întâlnirea drept o încercare de a reduce tensiunile acumulate în ultimele 13 luni.

Vivian Motzfeldt a vorbit mai puțin, dar mesajul său a fost încărcat de emoție. A început în groenlandeză și a continuat în engleză, conștientă că publicul de acasă aștepta răspunsuri. Dorința lui Trump de a prelua teritoriul Groenlandei este, a spus ea, dureroasă pentru populația locală.

„Avem o istorie împreună”, a afirmat Motzfeldt. „Este în interesul tuturor să găsim drumul corect.” La un moment dat, a ezitat căutând cuvântul potrivit în engleză. Cel mai important obiectiv, a spus ea, este restabilirea acelei „relații normalizate pe care o aveam odinioară”.

Declarațiile solemne ale lui Rasmussen, unul dintre cei mai respectați oameni de stat ai Danemarcei, sugerează că el și Motzfeldt au avut puțin succes în a-și convinge interlocutorii de la Casa Albă

Principalele concluzii

După întâlnirea cu vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, cei doi miniștri au prezentat următoarele concluzii:

-Rasmussen a descris discuțiile drept „sincere, dar constructive”

-A reiterat că achiziționarea Groenlandei de către SUA „nu este absolut necesară”

-A afirmat că Trump își dorește în mod clar să „cucerească” Groenlanda, dar că întâlnirea nu a schimbat poziția americană

-A fost anunțată crearea unui grup de lucru comun

-Danemarca s-a declarat pregătită să își consolideze contribuțiile de securitate în Groenlanda

-Rasmussen a respins afirmațiile SUA potrivit cărora Groenlanda ar fi amenințată de China sau Rusia

-Ambii miniștri au subliniat existența unor linii roșii care nu pot fi negociate

Europa, consolidare militară în Groenlanda

Suedia a trimis un număr nespecificat de trupe în Groenlanda, la solicitarea Danemarcei, a anunțat premierul suedez Ulf Kristersson. Militarii vor participa, alături de alte state aliate, la pregătirea exercițiului „Operation Arctic Endurance”.

Norvegia a confirmat trimiterea a doi reprezentanți ai apărării, care vor evalua posibilitățile de cooperare între aliații NATO. Germania urmează să trimită o echipă de recunoaștere formată din 13 militari, în cadrul unei misiuni de explorare desfășurate între 15 și 17 ianuarie.

Aceste desfășurări au loc pe fondul intensificării tensiunilor de securitate, în timp ce președintele american Donald Trump continuă să insiste asupra ideii ca Groenlanda să se alăture Statelor Unite.