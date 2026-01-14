Întâlnire crucială la Casa Albă: Danemarca și Groenlanda încearcă să oprească planurile lui Trump de preluare a insulei arctice

Miniştrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri, 14 ianuarie, la Casa Albă cu oficiali americani, inclusiv cu vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, pentru a discuta situația tensionată creată de declarațiile președintelui Donald Trump privind Groenlanda, teritoriu autonom danez.

De la revenirea la putere, Trump a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite ar putea prelua controlul asupra insulei arctice, strategică, dar slab populată. Miliardarul republican susține că dobândirea Groenlandei ar fi necesară pentru a contracara influența Rusiei și Chinei în Arctica.

Danemarca și Groenlanda resping ideea preluării insulei

Atât Danemarca, cât și Groenlanda au respins ferm orice discuție despre transferul controlului asupra insulei către Statele Unite, scrie Agerpres.

„Ne confruntăm cu o criză geopolitică și, dacă trebuie să alegem între Statele Unite și Danemarca, atunci alegem Danemarca. Groenlanda nu va aparține Statelor Unite. Groenlanda nu va fi condusă de Statele Unite. Groenlanda nu va face parte din Statele Unite”, a declarat premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen.

Întrebat marţi despre aceste declaraţii, Donald Trump a răspuns: „Ei bine, aceasta este problema lor”. „Nu ştiu nimic (despre prim-ministrul groenlandez), dar asta va deveni o mare problemă pentru el”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Premierul danez Mette Frederiksen a comentat că presiunile americane sunt „complet inacceptabile” și a subliniat că Danemarca a investit aproape 12 miliarde de euro pentru a-și întări prezența militară în Arctica, respingând acuzațiile Washingtonului conform cărora nu ar proteja suficient insula:

„Nu a fost ușor să rezistăm la ceea ce a numit președintele Trump o presiune complet inacceptabilă din partea celui mai apropiat aliat al nostru”, a spus Mette Frederiksen.

Miniștrii de externe Lars Løkke Rasmussen (Danemarca) și Vivian Motzfeldt (Groenlanda) speră să clarifice „anumite neînțelegeri” în cadrul întâlnirii de la Washington.

Reuniunea are loc pe fondul unor tensiuni tot mai mari, amplificate de declarațiile lui Trump conform cărora insula trebuie obținută „într-un fel sau altul”.

La scurt timp după întâlnirea de la Casa Albă, o delegație a Congresului american va călători la Copenhaga pentru a-și exprima solidaritatea cu Danemarca.

„Amenințările continue ale președintelui Trump la adresa Groenlandei sunt inutile și nu fac decât să slăbească alianța noastră în cadrul NATO”, a declarat senatorul democrat Dick Durbin.