Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
Despăgubirile uriașe primite de o contabilă pentru hărțuire rasială. Șeful o striga în mod repetat „cartof”

O contabilă al cărei șef îi striga în mod repetat cuvântul „cartof” „cu un accent irlandez puternic” a primit peste 23.000 de lire sterline de la un tribunal al muncii, după ce acesta a constatat că ea a fost victima hărțuirii rasiale.

Contabilă FOTO: Fotolia
Contabilă FOTO: Fotolia

Bernadette Hayes, care este irlandeză, lucra pentru compania de inginerie West Leeds Civils din Holbeck când au avut loc incidentele cu șeful ei, între decembrie 2023 și iunie 2024.

Mick Atkins, directorul firmei, a folosit, de asemenea, expresii „ofensive și umilitoare” care erau „în mod evident legate de rasă” față de Hayes, a decis judecătorul.

Hayes a primit 20.735,91 lire sterline despăgubiri, iar compania a fost obligată să îi plătească salariul pe patru săptămâni, în valoare de 2.800 de lire sterline, potrivit BBC.

Hayes a declarat în fața tribunalului că, pe parcursul întregii sale perioade de activitate în cadrul companiei, Atkins a făcut ocazional comentarii referitoare la faptul că era irlandeză și că, deși „știa că era greșit, a încercat să accepte acest lucru ca pe o glumă”.

Cu toate acestea, ea a afirmat că comportamentul lui „s-a intensificat” după ce prietenul lui Atkins, Marcus Smith, s-a implicat în afacere.

„Dacă aveam o neînțelegere, el striga „potato” cu un accent irlandez puternic, iar și iar”, a spus Hayes, care avea 55 de ani la momentul respectiv.

„Striga „potato” imediat ce intra în birou, fără ca eu să fi vorbit cu el.”

Ea a spus că comportamentul lui Atkins „mi-a erodat complet respectul de sine și stima de sine”.

„M-a făcut să mă simt mică, nesigură, violată și extrem de anxioasă”, a adăugat ea.

Ea a spus că Atkins i-a trimis și o poză cu un cartof într-un mesaj WhatsApp și „spunea constant că eu îi doream pe călătorii din fața biroului”.

„M-am simțit intimidată și hărțuită de acest lucru”, a spus Hayes.

Judecătorul Buckley a constatat că Hayes i-a spus lui Atkins „de mai multe ori” că nu găsea comentariile lui amuzante.

Judecătorul a acceptat că Hayes s-a „alăturat” în două rânduri, folosind cuvântul „cartof” sau emoji-ul cu cartof în mesaje, dar că a făcut-o pentru a „se integra” și „a face să pară în regulă”.

Contabila a luat concediu medical în iulie 2024 și i-a trimis un mesaj lui Atkins în care spunea: „Vreau să plec, îmi pare rău. Viața este prea scurtă și sunt nefericită de ceva timp, iar continuarea acestei situații nu este corectă pentru niciunul dintre noi”.

Într-un document în care își expunea nemulțumirile, ea a spus: „Ultimele șase luni petrecute la acest loc de muncă m-au făcut să mă simt ca și cum aș fi suferit o moarte prin 1.000 de tăieturi. Din cauza mediului de lucru ostil și toxic, medicul meu de familie mi-a acordat concediu medical pentru stres legat de muncă pe 29 iulie 2024. Acest lucru s-a întâmplat după luni de hărțuire și intimidare. Cred cu tărie că acest lucru a fost cauzat de acțiunile domnului Atkins (și) domnului Smith.”

Hayes a fost ulterior concediată din companie.

