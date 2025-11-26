Trump renunță la termenul limită impus Ucrainei pentru acceptarea planului de pace susținut de SUA

Președintele american Donald Trump a retras marți, 25 noiembrie, termenul-limită stabilit pentru joi ca Ucraina să accepte planul de pace susținut de Washington, declarând că „termenul limită pentru mine este când se termină” (n.r. războiul).

Aflat la bordul avionului Air Force One, în drum spre Florida pentru sărbătoarea Zilei Recunoștinței, Trump a spus că negociatorii americani fac progrese în discuțiile cu Rusia și Ucraina, iar Moscova a fost de acord cu unele concesii, fără a oferi însă detalii, relatează Reuters.

Cadrul de pace propus de SUA și dezvăluit săptămâna trecută a stârnit temeri că administrația Trump ar putea presa Kievul să accepte un acord favorabil Moscovei.

Trump a mai anunțat că trimisul său, Steve Witkoff, va călători în curând la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. De asemenea, Jared Kushner, ginerele său, implicat anterior în negocierile care au dus la armistițiul temporar din Gaza, participă la discuții.

În ultimele zile, președintele american fixase Ziua Recunoștinței drept termen pentru ca Ucraina să accepte acordul care ar pune capăt invaziei ruse, însă el și consilierii săi au renunțat la această limită fermă și spun acum că își doresc un rezultat „cât mai curând posibil”.

Trump a afirmat că Rusia pare să aibă avantajul pe front și că ar fi în interesul Ucrainei să încheie un acord, adăugând că unele teritorii ucrainene „ar putea fi oricum obținute de Rusia” în următoarele două luni.

Totodată, el a precizat că SUA negociază, împreună cu partenerii europeni, posibile garanții de securitate pentru Ucraina.