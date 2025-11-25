Tinerii români vor studia un an în SUA în cadrul programului FLEX. Acord istoric între Ministerul Educației și American Councils

Tinerii români vor avea oportunitatea de a petrece un an de studiu în Statele Unite în cadrul prestigiosului program FLEX, după semnarea unui acord istoric de co-finanțare între Ministerul Educației și Cercetării din România și organizația American Councils for International Education.

Ministerul Educației și Cercetării din România și organizația American Councils for International Education au semnat recent un acord de co-finanțare pentru programul Future Leaders Exchange (FLEX) în anul școlar 2026–2027. Parteneriatul marchează un pas important în cooperarea educațională dintre România și Statele Unite.

Programul FLEX, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, este unul dintre cele mai competitive programe de schimb de liceu, bazat pe merit, și funcționează în 22 de țări.

Continuarea programului FLEX în România este posibilă printr-un nou aranjament de co-finanțare, în cadrul căruia Guvernul României va împărți costurile programului pentru participanții români și americani. Acest angajament reînnoit vine la zece ani de la prima participare a României la Programul FLEX, subliniind valoarea durabilă a diplomației educaționale, potrivit americancouncils.org. Absolvenții programului din întreaga lume au ajuns să ocupe funcții de înalți funcționari guvernamentali, lideri de afaceri și personalități proeminente în domeniul artelor și mass-media.

Din 2015, peste 18.000 de români au aplicat pentru programul FLEX, reflectând un interes național de lungă durată pentru oportunitățile de studiu în SUA.

În cadrul programului, elevii români petrec un an în SUA, locuind într-o familie americană și studiind într-un liceu local. În 2024, a fost lansată și varianta reciprocă, FLEX Abroad, care oferă elevilor americani posibilitatea de a studia în România.

„Suntem profund recunoscători Ministerului Educației din România pentru viziunea și investiția în următoarea generație de lideri”, a declarat Lisa Choate, președinte și CEO al American Councils.

Ministrul Educației, Daniel-Ovidiu David, a subliniat că programul contribuie la dezvoltarea abilităților, perspectivei și relațiilor între tineri, consolidând societățile și parteneriatul bilateral.

„Acest acord reflectă angajamentul României de a investi în tinerii noștri și de a aprofunda parteneriatul cu Statele Unite. Prin participarea la aceste schimburi, elevii români și americani dobândesc abilități, perspective și relații care consolidează societățile noastre, sprijină prosperitatea economică și contribuie la succesul unei relații bilaterale pe termen lung.,” a declarat ministrul David.

Candidații români se pot înscrie până la 18 decembrie 2025, accesând https://ais.americancouncils.org/FLEXRomania.

Ministerul Educației și Cercetării din România depune eforturi pentru a asigura tuturor beneficiarilor accesul la oportunități de învățare de înaltă calitate, care să le permită fiecăruia să își realizeze întregul potențial.

American Councils este o organizație non-profit implicată în programe din 146 de țări, care conectează Statele Unite cu parteneri din întreaga lume.