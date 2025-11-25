Trump a transformat ceremonia de Ziua Recunoștinței în atacuri, ironii și glume acide la adresa adversarilor: „Refuz să vorbesc despre faptul că este un grăsan neîngrijit. Nu menționez asta”

La ceremonia tradițională de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței, Donald Trump a transformat evenimentul într-un spectacol politic, presărat cu glume acide, atacuri la adresa adversarilor și remarci provocatoare.

Ceremonia de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței, un ritual simbolic și vesel la Casa Albă, a căpătat anul acesta o cu totul altă notă, când Donald Trump a rupt tradiția şi şi-a presărat discursul cu insulte, ironii politice și atacuri directe la adresa adversarilor democrați, notează AP.

În deschiderea evenimentului, Trump a sugerat că cei doi curcani ar putea fi trimiși la o închisoare notorie din El Salvador, cunoscută pentru găzduirea migranților deportați din Statele Unite. A glumit apoi că păsările ar fi trebuit să poarte numele senatorului Chuck Schumer și al fostei președinte a Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi, însă a adăugat imediat: „Nu i-aș grația niciodată pe acei oameni”.

Donald Trump nu a rata ocazia să-l atace pe fostul președinte Joe Biden, afirmând că grațierile din anul precedent - făcute de fostul președinte – nu ar fi valabile, pentru că acesta ar fi folosit un dispozitiv de semnare automată. „Unde e Hunter?”, a întrebat el, sugerând din nou că fiul predecesorului său ar putea avea probleme legale.

Joe Biden nu a fost, însă singura țintă din rândul democraților, pentru că, în mijlocul ceremoniei, Donald Trump și-a îndreptat săgețile către guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker, un opozant vocal al politicilor sale privind intervențiile federale la Chicago.

„Aveam o glumă pregătită despre Pritzker, dar refuz să vorbesc despre faptul că este un grăsan neîngrijit. Nu menționez asta”, a spus el, trezind doar câteva râsete sporadice în rândul celor prezenți sub cerul mohorât din grădina de la Casa Albă.

În cele din urmă, președintele a ajuns la momentul pentru care publicul se adunase: grațierea curcanilor Gobble și Waddle. Doar Gobble a fost „vedeta” evenimentului, Trump declarând solemn: „Gobble, ești grațiat necondiționat”. A mângâiat apoi pasărea, adăugând teatral: „Cine ar vrea să facă rău acestei păsări frumoase?”.

Președintele american a folosit ceremonia altădată plină de glume şi atmosferă destinsă și pentru a afirma că prețurile meselor de Ziua Recunoștinței au scăzut sub conducerea sa, deși datele oficiale contrazic această afirmație şi arată că pentru mulți americani costurile rămân ridicate.

După ceremonia, Donald Trump urmează să plece spre complexul său privat din Florida, pentru o scurtă vacanță.