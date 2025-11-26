Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA. Anunțul făcut de administraţia Trump

Începând cu 2026, turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum faimoasele Marele Canion şi Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă importantă, a anunţat marţi, 25 noiembrie, administraţia Trump, explicând că doreşte să acorde „prioritate americanilor”, notează AFP.

De la1 ianuarie, abonamentul anual care oferă acces la toate aceste situri va creşte de la 80 de dolari la 250 de dolari (aproximativ 215 euro), mai mult decât triplu pentru rezidenţii străini, a detaliat Departamentul Parcurilor şi Faunei Sălbatice, potrivit agenției internaționale, citate de Agerpres.

Pentru cei care nu au acest abonament, se va aplica o suprataxă de 100 de dolari la biletele de intrare pentru cele mai vizitate parcuri, inclusiv Marele Canion, Yosemite şi Yellowstone, toate situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Cele 63 de parcuri naţionale din Statele Unite, adevărate bijuterii turistice, atrag sute de milioane de vizitatori în fiecare an.

Numai în 2024, aproape 332 de milioane de turişti le-au vizitat, arată ultimele cifre ale autorităţile americane.

Noile tarife vor acorda „prioritate americanilor”, a explicat administraţia Trump.

„Rezidenţii americani vor continua să beneficieze de tarife accesibile, în timp ce nerezidenţii vor plăti o taxă mai mare pentru a contribui la întreţinerea şi menţinerea parcurilor americane”, a detaliat Trump.

În prezent, tarifele pentru rezidenţi şi străini sunt aceleaşi. Dar Donald Trump a anunţat în iulie intenţia de a schimba acest lucru.

„În parcurile naţionale, America va fi pe primul loc", spunea el la acea vreme, semnând un ordin executiv care viza creşterea taxelor de intrare pentru turiştii străini.

În eforturile de promovare a turismului intern, administraţia de la Washington a anunţat crearea „zilelor patriotice”, în cursul cărora accesul la parcurile naţionale va fi gratuit pentru rezidenţii americani.

Turismul american suferă deja de câteva luni de o scădere a numărului de călători internaţionali, descurajaţi de politicile liderului republican.

Asociaţia americană de turism, US Travel Association, prevede astfel o scădere de 6,3% a sosirilor turiştilor străini în 2025 faţă de 2024.