Ucraina devine scut în Orientul Mijlociu: Zelenski trimite experți militari pentru a neutraliza dronele iraniene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va trimite, în perioada următoare, specialiști în Orientul Mijlociu pentru a oferi sprijin în combaterea dronelor iraniene de tip Shahed. Misiunea ar urma să înceapă chiar săptămâna viitoare și vine după o solicitare de ajutor din partea Statelor Unite.

Anunțul a fost făcut duminică, în cadrul unei conferințe de presă. Liderul ucrainean a explicat că specialiștii vor analiza situația direct în regiune și vor oferi expertiză tehnică în lupta împotriva dronelor.

„Cred că săptămâna viitoare, când experţii vor fi pe teren, vor evalua situaţia şi vor oferi asistenţă, pentru că vin cu capacitatea de a ajuta”, a declarat Zelenski, potrivit News.ro.

Președintele ucrainean a subliniat că această cooperare ar putea aduce beneficii ambelor părți. Kievul speră ca, în schimbul ajutorului oferit, să primească rachete pentru sistemele americane Patriot, considerate esențiale pentru apărarea Ucrainei împotriva atacurilor cu rachete lansate de Rusia.

Experiența acumulată în războiul cu Rusia

În timpul războiului cu Rusia, Ucraina a dezvoltat metode eficiente de apărare împotriva dronelor kamikaze Shahed, proiectate de Iran și folosite pe scară largă de armata rusă.

Într-un mesaj publicat în limba engleză pe platforma X, Zelenski a precizat că inițiativa vine după o solicitare din partea Washingtonului.

„Am primit din partea Statelor Unite o cerere pentru sprijin specific în protejarea împotriva dronelor Shahed în regiunea Orientului Mijlociu”, a scris el. „Am dat instrucțiuni pentru a fi furnizate mijloacele necesare și a se asigura prezența specialiștilor ucraineni care pot garanta securitatea necesară”.

Potrivit unei surse familiarizate cu situația, citată de presă, Statele Unite au cerut ajutor pentru protejarea bazelor și a militarilor americani din anumite țări din regiune. Aceeași sursă a precizat că președintele ucrainean și-a instruit armata să ofere sprijin, iar specialiștii ucraineni ar urma să înceapă activitatea „în următoarele zile”.