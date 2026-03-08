search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
Trump ia în calcul o operațiune îndrăzneață pentru confiscarea uraniului îmbogățit al Iranului

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, analizează posibilitatea unei misiuni riscante menite să pună mâna pe stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului, într-un moment în care temerile privind o eventuală deturnare a acestora către actori ostili cresc de la o zi la alta, scrie Daily Mail.

Israelul a lovit o rafinărie de petrol din Teheran FOTO EPA-EFE
Israelul a lovit o rafinărie de petrol din Teheran FOTO EPA-EFE

În ultimele zile, liderul de la Casa Albă a lăsat să se înțeleagă că nu exclude trimiterea de trupe americane pe teritoriul iranian, deși sâmbătă, 7 martie, a precizat că ar avea nevoie de „un motiv foarte solid” pentru a face un asemenea pas, care ar însemna o escaladare majoră a conflictului.

Potrivit unor surse din interiorul administrației, o intervenție militară limitată ar putea deveni necesară pentru a prelua controlul asupra uraniului îmbogățit rămas în Iran - materia primă esențială pentru fabricarea unei arme nucleare. Temerea centrală este că materialul ar putea ajunge în mâinile unor organizații teroriste sau ale unor state precum Coreea de Nord ori chiar ale unor state din Golful Persic.

Surse militare susțin că Trump ar prefera să evite o invazie de amploare și ar opta mai degrabă pentru o operațiune rapidă, realizată de un contingent restrâns de forțe speciale.

Potrivit unor persoane familiarizate cu scenariile analizate la Washington, citate de publicația Semafor, președintele ar lua în calcul o misiune spectaculoasă în care ar fi implicată unitatea de elită Delta Force - aceeași care ar fi fost utilizată în ianuarie pentru capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro. Scopul: infiltrarea în Iran și distrugerea sau confiscarea materialelor nucleare din instalațiile de îmbogățire.

Cel mai periculos scenariu: dispariția uraniului îmbogățit

În iunie anul trecut, Trump declara că loviturile aeriene americane au „anihilat” facilitățile nucleare iraniene de la Fordow și Isfahan, îngropând practic mare parte din programul nuclear al Teheranului sub tone de beton și rocă.

Cu toate acestea, numeroși analiști cred că o parte din infrastructură a supraviețuit în adâncurile subterane. Potrivit New York Times, Iranul ar putea deține încă până la 20 de recipiente de dimensiunea unor butelii de scufundare, fiecare conținând aproximativ 25 de kilograme de uraniu îmbogățit.

Andrea Stricker, directoarea programului de neproliferare din cadrul Foundation for Defense of Democracies, avertizează că, dacă materialul nuclear nu este securizat, riscul unui scenariu de coșmar rămâne real.

„Teroriștii reprezintă un motiv serios de îngrijorare, mai ales din perspectiva bombelor radiologice, așa-numitele bombe murdare”, a declarat ea pentru New York Post.

Experții pun însă la îndoială amploarea reală a distrugerilor provocate de bombardamentele americane de anul trecut, sugerând că o parte semnificativă a capacităților de îmbogățire ar putea fi încă intactă, protejată în adâncurile instalațiilor subterane.

„Poți bombarda o mare parte din aceste instalații, dar nu pe toate. De aceea, Statele Unite au interesul să obțină un regim dispus să coopereze”, a explicat Andrew Apostolou, specialist în Iran la Britain Israel Communications and Research Center.

În opinia sa, conflictul dintre Washington și Teheran ar putea evolua în numeroase direcții, însă cel mai periculos scenariu rămâne dispariția uraniului îmbogățit.

„Pericolul real este existența unor arme nucleare scăpate de sub control”, avertizează Apostolou.

Expertul sugerează că un oficial iranian ar putea vedea în divulgarea locului unde este ascuns materialul nuclear o monedă de schimb pentru propria salvare.

„Dacă deții o asemenea informație și există atâția actori dispuși să o cumpere, ea poate deveni biletul tău de ieșire din regim”, spune acesta.

În același timp, state considerate imprevizibile - precum Coreea de Nord - sau chiar unele țări din Golful Persic, aflate sub tirul represaliilor iraniene din ultimele zile, ar putea încerca să profite de situație.

Trump ar putea recurge la Delta Force

Pentru a securiza uraniul, cercurile militare de la Washington consideră că Trump ar putea recurge la Delta Force, într-o operațiune de precizie desfășurată pe teritoriul iranian.

Sâmbătă, la bordul Air Force One, președintele american a declarat că nu exclude complet desfășurarea de trupe la sol în Iran.

„La un moment dat, poate vom face asta. Nu acum. Poate mai târziu”, le-a spus Trump jurnaliștilor.

Între timp, conflictul din Orientul Mijlociu pare să se apropie de un punct critic.

Un nou val de bombardamente a lovit sâmbătă noapte Teheranul, capitala iraniană fiind cuprinsă de explozii și incendii uriașe după ce forțele americane și israeliene au atacat o rafinărie de petrol.

La scurt timp după aceea, ambasadele Statelor Unite din Bagdad și Oslo au fost, la rândul lor, ținta unor atacuri.

Primul incident a avut loc în capitala Irakului, unde autoritățile au pus tirul de rachete asupra clădirii ambasadei pe seama unor „grupări rebele”.

Imagini apărute online par să arate sistemul american de apărare C-RAM interceptând rachetele și lansând fascicule roșii pe cerul nopții pentru a distruge proiectilele.

Potrivit unei surse de securitate citate de AFP, patru rachete au fost lansate spre ambasadă: trei au fost interceptate, iar una a căzut într-o zonă deschisă din perimetrul bazei aeriene a complexului diplomatic.

Nu au fost raportate victime. Personalul neesențial fusese deja evacuat cu patru zile înainte, pe fondul tensiunilor crescânde.

La câteva ore distanță, în jurul orei 1 dimineața, o explozie a avut loc și în fața ambasadei americane din Oslo.

Șeful poliției din capitala Norvegiei, Michael Dellemyr, a declarat pentru NRK că deflagrația a provocat „răni minore” și a avariat intrarea consulară a clădirii. Originea exploziei și autorii acesteia nu sunt deocamdată cunoscuți.

Premierul irakian Mohammed Shia al-Sudani a afirmat că atacul de la Bagdad a fost opera unei grupări insurgente și a ordonat forțelor de securitate să identifice autorii „actului terorist”.

„Cei care au comis aceste atacuri au atentat la suveranitatea și securitatea Irakului. Aceste grupuri care operează în afara legii nu reprezintă în niciun fel voința poporului irakian”, a declarat el.

Lovitura a fost prima de acest tip asupra Zonei Verzi din Bagdad - cartierul ultrafortificat care găzduiește instituții guvernamentale și misiuni diplomatice - de la bombardamentele americano-israeliene asupra Iranului, declanșate cu opt zile în urmă.

În același timp, Iranul a lansat noi atacuri de represalii asupra statelor din Golf. În Dubai, resturi provenite de la interceptarea unei rachete au lovit zgârie-norul de lux 23 Marina.

Într-un alt incident din oraș, un bărbat a murit după ce fragmente rezultate dintr-o interceptare aeriană au căzut peste mașina sa. Aeroportul din Dubai a fost evacuat temporar în urma unui atac cu dronă iraniană.

Atacurile au fost lansate în timp ce liderul de facto al Iranului, Ali Larijani, a declarat pentru presa de stat că Teheranul nu va accepta cererile lui Trump privind o „capitulare necondiționată”.

Într-un discurs vehement rostit sâmbătă seara, acesta a promis că Statele Unite „vor plăti prețul” pentru uciderea fostului lider suprem, ayatollahul Khamenei.

„Americanii trebuie să știe că nu îi vom lăsa să scape”, a avertizat Larijani.

