Trump caută vinovații după eșecul electoral al republicanilor. Șeful Pentagonului ar putea plăti prețul

Președintele american Donald Trump analizează viitorul secretarului Apărării, Pete Hegseth, după înfrângerea suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului. Liderul de la Casa Albă și-a întrebat consilierii dacă Hegseth ar trebui să rămână în funcție, în timp ce în administrație au început discuțiile despre responsabilitatea pentru rezultatul electoral.

Pete Hegseth și Donald Trump Foto: Profimedia

În discuțiile de la Casa Albă, o parte din responsabilitatea pentru rezultatul alegerilor ar putea fi atribuită și conducerii militare implicate în coordonarea războiului cu Iranul.

Este vorba despre amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), și generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore. Ambii au avut un rol important în stabilirea direcțiilor de acțiune în conflictul cu Iranul, potrivit surselor citate de CBS News.

Vicepreședintele JD Vance a indicat direct războiul drept cauza înfrângerii republicanilor. „Motivul pentru care am pierdut este războiul”, a scris acesta miercuri dimineață, într-un mesaj amplu publicat pe platforma X.

Între timp, numele guvernatorului republican al Floridei, Ron DeSantis, este vehiculat ca posibil înlocuitor al lui Hegseth. Potrivit unei surse citate de CBS News, acesta ar putea fi confirmat de Senat în perioada de tranziție dintre legislaturi, înainte de a-și încheia mandatul de guvernator, pe 5 ianuarie.

Hegseth se confrunta deja cu presiuni politice înaintea alegerilor, după ce democrații inițiaseră demersuri pentru declanșarea unei proceduri de impeachment împotriva sa. Acestea ar putea căpăta amploare în condițiile în care democrații au obținut majorități în ambele Camere ale Congresului.

Întrebat dacă ia în calcul înlocuirea secretarului Apărării, Donald Trump a respins această posibilitate. „Nu, cred că își face treaba foarte bine”, le-a spus președintele jurnaliștilor.

Trump a fost întrebat și dacă l-ar vedea pe Hegseth în locul senatoarei Marsha Blackburn, din Tennessee, care urmează să preia funcția de guvernator al statului. „De fapt, cred că ar fi foarte popular dacă ar face asta”, a răspuns președintele, precizând însă că nu a auzit despre o asemenea variantă.