„Se pregătește” reluarea dialogului cu Putin. Macron acuză Moscova de lipsă de voință pentru pace

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți că o reluare a dialogului cu omologul său rus, Vladimir Putin, este „pe cale să fie pregătită”, subliniind însă că Rusia nu dă semne ale unei „voințe adevărate” de a negocia pacea în Ucraina.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite la Vallerois-le-Bois, în departamentul Haute-Saône, unde șeful statului francez a fost întrebat despre posibilitatea reluării contactelor cu Kremlinul.

„Acest lucru se pregătește, așadar au loc discuții la nivel tehnic”, a afirmat Emmanuel Macron. El a precizat că aceste demersuri se desfășoară „transparent și în concertare” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în condițiile în care Ucraina se află sub invazie de aproape patru ani.

„Este important ca europenii, într-adevăr, să-și refacă propriile canale de discuție”, a adăugat președintele francez, citat de News.ro.

Totuși, Macron nu a avansat o dată concretă pentru o eventuală reluare a dialogului și a criticat atacurile recente ale Rusiei, pe care le-a catalogat drept „intolerabile”, afirmând că acestea nu demonstrează „o voință adevărată de a negocia pacea”.

Context european și apropierea SUA-Rusia

În prezent, marea majoritate a liderilor europeni îl țin pe Vladimir Putin la distanță din cauza războiului din Ucraina. În paralel, președintele american Donald Trump s-a apropiat de liderul de la Kremlin, fapt care îi determină pe unii lideri europeni să ia în calcul reluarea contactelor cu Moscova, pentru a nu lăsa Casa Albă să acționeze singură pe acest palier diplomatic.

În luna decembrie, Emmanuel Macron declara că „redevine util să vorbim cu Vladimir Putin”, o poziție care a fost bine primită atunci de Kremlin.

Relații tensionate și contacte sporadice

Președintelui francez i s-a reproșat anterior faptul că a continuat să discute cu Vladimir Putin timp de mai multe luni după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, la 24 februarie 2022. Ulterior, el a întrerupt orice contact și a adoptat un ton mai dur față de liderul de la Kremlin.

Cei doi au discutat ultima dată la începutul lunii iulie, în contextul eforturilor diplomatice privind programul nuclear iranian, prilej cu care și-au exprimat din nou divergențele legate de războiul din Ucraina. Convorbirea lor telefonică precedentă a avut loc la 11 septembrie 2022 și a vizat situația de la centrala nucleară ucraineană Zaporojie, ocupată de Rusia.