Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

„Încheierea acestui război teribil va necesita alegeri dificile”. Mark Rutte reafirmă sprijinul NATO pentru Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Într-un discurs susținut marți în parlamentul ucrainean, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că încheierea unui acord de pace cu Rusia va cere decizii complicate, dar a asigurat că sprijinul alianței pentru Ucraina nu va scădea.

Mark Rutte avertizează că pacea cu Rusia va necesita „alegeri dificile” FOTO: Inquam / Octav Ganea
Mark Rutte avertizează că pacea cu Rusia va necesita „alegeri dificile” FOTO: Inquam / Octav Ganea

Mark Rutte a transmis parlamentarilor de la Kiev că Ucraina „este și va rămâne esențială pentru securitatea noastră”. Vorbind prin intermediul unui traducător, el a subliniat rolul crucial al programului de achiziționare de arme PURL, care furnizează 90% din rachetele de apărare aeriană ale Ucrainei.

„Putin a crezut mult timp că ne poate aștepta ca să renunțăm. Că Ucraina este slabă, că susținătorii voștri vor obosi, că voința noastră va slăbi. S-a înșelat grav. Ucraina este puternică, iar sprijinul nostru este neclintit”, a spus șeful NATO, potrivit News.ro.

El a recunoscut că atenția aliaților ar fi putut fi distrasă de alte evenimente globale, dar a subliniat: „Vreau să vă asigur că atenția noastră nu a fost distrasă. Ucraina este și va rămâne esențială pentru securitatea noastră, iar angajamentul nostru de a sprijini Ucraina este ferm”.

Rutte a îndemnat statele membre NATO să „caute în stocurile lor” și să ofere tot ce pot pentru a satisface nevoile Ucrainei, mai ales în materie de apărare aeriană. El a evidențiat că producția în domeniul apărării crește în țările aliate și a apreciat inovațiile unice ale Ucrainei: „Cu cât avem mai multe capacități, cu atât vă putem sprijini mai bine și cu atât putem asigura mai bine securitatea noastră comună în cadrul NATO”.

Garanții de securitate și negocieri de pace

Pe lângă forțe armate puternice, Ucraina are nevoie de garanții solide de securitate, a subliniat Rutte. El a amintit că Statele Unite, Europa și Canada și-au exprimat disponibilitatea de a oferi aceste asigurări. „Unii aliați europeni au anunțat că vor trimite trupe în Ucraina după ce se va ajunge la un acord. Trupele pe teren, avioane în aer, nave pe Marea Neagră. Statele Unite vor fi sprijinul principal, iar alții s-au angajat să ofere sprijin în alte moduri”.

Garanțiile sunt vitale, a adăugat Rutte: „Acest lucru este crucial, deoarece știm că ajungerea la un acord pentru a pune capăt acestui război teribil va necesita alegeri dificile. Pe bună dreptate, nu doriți un alt Memorandum de la Budapesta sau un Acord de la Minsk”.

El a mai amintit că președintele Trump și echipa sa sunt „hotărâți să pună capăt vărsării de sânge, cu sprijinul aliaților Americii” și că „discuțiile directe sunt în curs de desfășurare, ceea ce reprezintă un progres important”.

Rusia nu este serioasă în negocieri

Mark Rutte a ajuns în Ucraina după ce Rusia a lansat un atac combinat asupra țării în noaptea precedentă. El a afirmat că atacurile rusești „nu indică seriozitate în ceea ce privește pacea” și a descris prețul plătit de Rusia: „peste un milion de victime până în prezent și numărul lor în creștere”.

Totodată, el a subliniat că, în ciuda sprijinului internațional pe care Rusia îl primește de la China, Coreea de Nord, Iran și Belarus, „orice câștiguri pe câmpul de luptă sunt extrem de lente”, iar presiunea asupra economiei și flotei ruse începe să se resimtă.

„Vom menține presiunea asupra Rusiei și vom continua să sprijinim Ucraina. Securitatea voastră este securitatea noastră, pacea voastră este pacea noastră. Trebuie să fie justă și durabilă, cu Ucraina puternică și liberă și cu Rusia conștientă că această realitate va rămâne neschimbată. Este ceea ce doresc toți aliații NATO și este ceea ce merită Ucraina”, a concluzionat Rutte.

El a încheiat discursul cu un mesaj de încurajare: „Știu că iarna este rece, dar primăvara va veni. Rămâneți puternici. Știu că veți rămâne. Slava Ukraini!”

