Situație dificilă pentru apărarea ucraineană în orașul Vovceansk. Atacurile au loc exclusiv cu infanterie

Trupele rusești pun presiune asupra apărării ucrainene în orașul Vovceansk din regiunea Harkov, grupuri mici de soldați ruși încercând să se infiltreze pe flancuri, potrivit armatei ucrainene.

Situația este „dificilă”, a declarat luni Viktor Tregubov, purtătorul de cuvânt al Forțelor Întrunite însărcinate cu apărarea în zonă, precizând că trupele rusești exercită presiuni asupra pozițiilor ucrainene de la periferia orașului Vovceansk.

„Orașul este complet distrus, nu există infrastructură care să constituie o barieră. În plus, rușii forțează apărarea acolo de foarte multă vreme, iar distanța până la graniță este foarte mică”, a spus acesta.

Orașul Vovceansk, situat doar la cinci kilometri de granița cu Rusia, a fost eliberat în urma contraofensivei ucrainene din toamna lui 2022. Rusia a lansat o nouă ofensivă asupra orașului în mai 2024.

Rușii lansează valuri de atacuri cu infanterie asupra orașului

Armata ucraineană a observat că din vara anului trecut, forțele rusești au renunțat la atacurile mecanizate în eforturile de a cuceri orașul Vovceansk, în favoarea unor asalturi cu valuri de infanterie, cu costuri umane catastrofale.

Unitățile ucrainene controlează în prezent periferia sudică și estică a orașului, care e distrus în proporție de 90-95%.

Ruslana Bohdan, ofițer de presă al Brigăzii de Infanterie Motorizată Separată 57, a declarat pentru Army Inform că forțele ruse nu au mai lansat un asalt mecanizat din vara anului 2025, din cauza dronelor. Trimit, în schimb, grupuri de unu până la trei soldați, în scopul de a concentra forțe suficiente pentru un asalt asupra pozițiilor ucrainene.

Tacticile dau rezultate și linia frontului se deplasează, chiar dacă foarte lent.

„Zona gri se lărgește. Dar se întâmplă cu prețul unor pierderi uriașe. Nu pe putem imagina o justificare pentru acest nivel de pierderi”, a spus ea, explicând că tacticile rusești au suferit o schimbare dramatică de anul trecut, când rușii lansau atacuri frontale. În prezent, acestea încearcă să se înfiltreze pe flancuri.

Râurile înghețate au oferit temporar un avantaj Rusiei

Viktor Trehubov, șeful departamentului de comunicare al Grupului Operativ Întrunit a oferit la rândul său detalii despre situația luptelor pe frontul din preajma Vovceansk.

Rușii au profitat de faptul că râurile au înghețat și nu mai reprezentau un obstacol major, a declarat el pentru Ukrinform, adăugând că, în afară de condițiile de vreme care le-au favorizat înaintarea, forțele rusești se bucură și de un avantaj numeric semnificativ în acest sector în raport cu apărătorii ucraineni.