Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Video Kievul, atacat cu rachete la scurt timp după ce Trump a anunțat „se descurcă foarte bine” în eforturile pentru pace

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Forțele ruse au lovit Kievul, Harkovul și alte orașe din Ucraina, provocând incendii și avarii la infrastructura energetică, la scurt timp după ce Donald Trump a declarat că SUA „se descurcă foarte bine” în demersurile de a opri războiul.

Mai multe orașe ucrainene au fost atacate peste noapte FOTO X / Dmytro Lubinets @lubinetzs
Mai multe orașe ucrainene au fost atacate peste noapte FOTO X / Dmytro Lubinets @lubinetzs

Forțele ruse au atacat marți dimineață capitala Ucrainei, Kiev, al doilea oraș ca mărime, Harkov, și alte centre urbane, au anunțat oficialii, declanșând incendii și provocând noi avarii infrastructurii energetice. Atacurile au rănit patru persoane, au precizat autoritățile din cele două mari orașe, potrivit The Guardian.

La Kiev, unde temperaturile nocturne au coborât aproape de -20°C, martorii au raportat explozii puternice după miezul nopții, afirmând că au fost lansate rachete și drone. Loviturile au provocat pagube în cinci districte, fiind afectate trei blocuri de locuințe și o clădire care adăpostește o grădiniță, a transmis pe Telegram șeful administrației militare a orașului, Tymur Tkachenko.

Flăcările au cuprins un apartament de la etajele superioare ale unui bloc din Kiev, potrivit unor videoclipuri publicate pe rețelele sociale.

Primarul din Harkov, Ihor Terekhov, a declarat că atacurile au vizat infrastructura energetică și a cerut luarea unor decizii dure pentru a împiedica înghețarea sistemelor de încălzire.

„Scopul este evident: să provoace distrugeri maxime și să lase orașul fără căldură, pe un frig extrem”, a spus el pe Telegram. Postul public Suspilne a mai relatat că loviturile rusești au lăsat fără electricitate două orașe din regiunea Harkov — Izium și Balakliia — și au avariat două blocuri de apartamente în orașul nordic Sumî.

Donald Trump a declarat anterior că administrația sa ar putea avea vești bune în curând în ceea ce privește demersurile de a pune capăt războiului din Ucraina. „Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Pentru prima dată spun asta”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, luni. „Cred că s-ar putea să avem, poate, niște vești bune.”

Atacurile rusești au avut loc în ajunul următoarei runde de negocieri tripartite planificate pentru încheierea războiului și au coincis cu discuțiile privind un armistițiu asupra loviturilor împotriva infrastructurii energetice, acceptat atât de Rusia, cât și de Ucraina la solicitarea lui Trump.

Rusia a anunțat că armistițiul s-a încheiat duminică, în timp ce Ucraina a spus că acesta urma să continue timp de o săptămână, începând cu 30 ianuarie. Volodîmîr Zelenski a declarat luni că Rusia a respectat în mare parte armistițiul și nu a efectuat atacuri țintite cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice în ultimele 24 de ore, însă bombardamentele rusești constante au lovit instalații energetice din apropierea liniei frontului.

Europa

