Trump, mesaj furibund pentru Iran: „Deschideți strâmtoarea, nenorociți nebuni, sau veți trăi în Iad. Slăvit să fie Allah”

Donald Trump și-a exprimat furia într-un mesaj fără precedent, folosind un limbaj extrem de dur și şocant, avertizând Iranul că refuzul de a redeschide Strâmtoarea Ormuz va avea consecințe severe. „Doar priviţi!

Duminică, 5 aprilie, Donald Trump a revenit cu un mesaj furibund, de ameninţare dusă la extrem, adresat Iranului, în care a folosit un ton fără precedent pentru a cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Marți va fi Ziua Centralei și Ziua Podului, toate într-una, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți strâmtoarea, nenorociților nebuni, sau veți trăi în Iad – DOAR PRIVIȚI! Slăvit să fie Allah”, a scris președintele SUA, folosind expresii directe și provocatoare, care nu lasă loc de interpretări.

Ulterior, într-un interviu acordat Fox News, președintele Trump a declarat că are încredere că poate ajunge la un acord cu Iranul până luni. Președintele a emis în mod constant declarații contradictorii cu privire la strategia sa de a pune capăt războiului și a mai afirmat în cadrul interviului că, dacă Iranul nu va încheia o înțelegere, „ia în calcul să arunce totul în aer” și să preia controlul asupra petrolului său. Trump a adăugat că iranienii care negociau cu Statele Unite au primit amnistie pentru a putea continua discuțiile.

„Cred că există şanse bune de a ajunge mâine la un acord. Negocieri se desfăşoară chiar acum. Altfel, veţi vedea poduri şi centrale electrice prăbuşindu-se în toată ţara. Mă gândesc să arunc totul în aer şi să pun mâna pe petrolul" iranian, a insistat Trump.

Ca răspuns la amenințarea lui Trump pe rețelele sociale, Mizan, o publicație afiliată sistemului judiciar din Iran, a afirmat că «fermitatea și rezistența Iranului l-au adus pe Trump în pragul nebuniei». În timp ce retorica tot mai agresivă dintre cele două părți prevestea o posibilă nouă fază a conflictului, Mizan și-a exprimat indignarea față de avertismentul lui Trump și a declarat că acesta i-a insultat pe iranieni folosind un limbaj «josnic».

Noile amenințări ale lui Trump vin la doar o zi după ce liderul de la Casa Albă reamintea Iranului că mai are 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul sau pentru a redeschide strâmtoarea.

Limbajul ales de liderul american – de la apelul „nenorociților nebuni” la avertismentul „veți trăi în Iad” – şochează prin brutalitatea sa.

Este al doilea mesaj public de acest tip, după ce pe 21 martie Donald Trump a lansat un ultimatum similar, anunțând că SUA vor distruge centralele electrice din Iran dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă în 48 de ore, pentru ca apoi, pe 26 martie, în mod surprinzător, președintele să decidă suspendarea temporară a planurile de atac, oferind Iranului un răgaz de zece zile pentru negocieri.

Mesajul de duminică nu conține nicio formulă diplomatică sau rezervă, fiind un avertisment direct, de forță, menit să impresioneze și să provoace reacții imediate.

Într-o formulare care amintește mai mult de un ordin militar decât de un mesaj politic, Donald Trump dă de înţeles că urmează o acţiune militară de amploare.

Israelul se pregătește pentru posibile atacuri asupra infrastructurii energetice a Iranului, însă decizia finală depinde de aprobarea Statelor Unite, susțin surse din cercurile înalte ale sistemului de apărare israelian. Operațiunile ar putea fi declanșate chiar în cursul săptămânii viitoare, în funcție de evoluția situației diplomatice și de poziția Washingtonului.

Printre posibilele ținte menționate de liderul american se numără centrale electrice, câmpuri petroliere și insula Kharg — un nod vital pentru exporturile de petrol ale Iranului. De asemenea, Trump a sugerat că ar putea fi vizate și instalațiile de desalinizare, despre care a afirmat că au fost anterior „evitate în mod deliberat”.

Pe fondul acestor evoluții, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că se pregătește pentru eventualele consecințe ale unei catastrofe nucleare, în cazul în care conflictul dintre Iran și SUA se intensifică.