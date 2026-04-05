Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Trump, mesaj furibund pentru Iran: „Deschideți strâmtoarea, nenorociți nebuni, sau veți trăi în Iad. Slăvit să fie Allah”

Război în Orientul Mijlociu
Donald Trump și-a exprimat furia într-un mesaj fără precedent, folosind un limbaj extrem de dur și şocant, avertizând Iranul că refuzul de a redeschide Strâmtoarea Ormuz va avea consecințe severe. „Doar priviţi!

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Duminică, 5 aprilie, Donald Trump a revenit cu un mesaj furibund, de ameninţare dusă la extrem, adresat Iranului, în care a folosit un ton fără precedent pentru a cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

 „Marți va fi Ziua Centralei și Ziua Podului, toate într-una, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți strâmtoarea, nenorociților nebuni, sau veți trăi în Iad – DOAR PRIVIȚI! Slăvit să fie Allah”, a scris președintele SUA, folosind expresii directe și provocatoare, care nu lasă loc de interpretări.

Ulterior, într-un interviu acordat Fox News, președintele Trump a declarat că are încredere că poate ajunge la un acord cu Iranul până luni. Președintele a emis în mod constant declarații contradictorii cu privire la strategia sa de a pune capăt războiului și a mai afirmat în cadrul interviului că, dacă Iranul nu va încheia o înțelegere, „ia în calcul să arunce totul în aer” și să preia controlul asupra petrolului său. Trump a adăugat că iranienii care negociau cu Statele Unite au primit amnistie pentru a putea continua discuțiile.

Cred că există şanse bune de a ajunge mâine la un acord. Negocieri se desfăşoară chiar acum. Altfel, veţi vedea poduri şi centrale electrice prăbuşindu-se în toată ţara. Mă gândesc să arunc totul în aer şi să pun mâna pe petrolul" iranian, a insistat Trump.

Ca răspuns la amenințarea lui Trump pe rețelele sociale, Mizan, o publicație afiliată sistemului judiciar din Iran, a afirmat că «fermitatea și rezistența Iranului l-au adus pe Trump în pragul nebuniei». În timp ce retorica tot mai agresivă dintre cele două părți prevestea o posibilă nouă fază a conflictului, Mizan și-a exprimat indignarea față de avertismentul lui Trump și a declarat că acesta i-a insultat pe iranieni folosind un limbaj «josnic».

Noile amenințări ale lui Trump vin la doar o zi după ce liderul de la Casa Albă reamintea Iranului că mai are 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul sau pentru a redeschide strâmtoarea.

Limbajul ales de liderul american – de la apelul „nenorociților nebuni” la avertismentul „veți trăi în Iad” – şochează prin brutalitatea sa.

Este al doilea mesaj public de acest tip, după ce pe 21 martie Donald Trump a lansat un ultimatum similar, anunțând că SUA vor distruge centralele electrice din Iran dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă în 48 de ore, pentru ca apoi, pe 26 martie, în mod surprinzător, președintele să decidă suspendarea temporară a planurile de atac, oferind Iranului un răgaz de zece zile pentru negocieri.

Mesajul de duminică nu conține nicio formulă diplomatică sau rezervă, fiind un avertisment direct, de forță, menit să impresioneze și să provoace reacții imediate.

Într-o formulare care amintește mai mult de un ordin militar decât de un mesaj politic, Donald Trump dă de înţeles că urmează o acţiune militară de amploare.

Israelul se pregătește pentru posibile atacuri asupra infrastructurii energetice a Iranului, însă decizia finală depinde de aprobarea Statelor Unite, susțin surse din cercurile înalte ale sistemului de apărare israelian. Operațiunile ar putea fi declanșate chiar în cursul săptămânii viitoare, în funcție de evoluția situației diplomatice și de poziția Washingtonului. 

Printre posibilele ținte menționate de liderul american se numără centrale electrice, câmpuri petroliere și insula Kharg — un nod vital pentru exporturile de petrol ale Iranului. De asemenea, Trump a sugerat că ar putea fi vizate și instalațiile de desalinizare, despre care a afirmat că au fost anterior „evitate în mod deliberat”.

Pe fondul acestor evoluții, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că se pregătește pentru eventualele consecințe ale unei catastrofe nucleare, în cazul în care conflictul dintre Iran și SUA se intensifică.

Top articole

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv
fanatik.ro
image
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Anatol Basarab B jpg
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?