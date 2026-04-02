Video Trump a distribuit imagini cu distrugerea „celui mai mare pod din Iran”: „E timpul să încheie un acord înainte să nu mai rămână nimic”

Președintele american Donald Trump a publicat un mesaj triumfalist pe rețelele sociale, susținând că forțele americane au distrus „cel mai mare pod din Iran” . Liderul de la Casa Albă a distribuit imagini cu impactul și a avertizat că urmează atacuri suplimentare dacă Teheranul nu acceptă condițiile Washingtonului.

Mesajul a venit la scurt timp după ce presa iraniană a confirmat lovituri asupra mai multor obiective, inclusiv asupra unui pod strategic care leagă Teheranul de Karaj, potrivit Bloomberg.

„Cel mai mare pod din Iran se prăbușește, fără să mai poată fi folosit vreodată — Urmează multe alte noutăți! E TIMPUL CA IRANUL SĂ ÎNCHEIE UN ACORD ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU ȘI SĂ NU MAI RĂMÂNĂ NIMIC DIN CE AR PUTEA DEVENI O ȚARĂ MARE!”, a scris Trump pe Truth Social

Podul, inaugurat recent și prezentat drept una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură din regiune, a fost grav avariată.

Anterior, Sky News a relatat că un pod de aproximativ 1.000 de metri (B1), care leagă două dintre cele mai mari orașe ale Iranului, a fost lovit.

Podul B1, situat între Teheran și Karaj, are o înălțime de 136 de metri și, potrivit agenției Fars, este considerat cel mai înalt pod din Orientul Mijlociu. Construcția a fost inaugurată la începutul acestui an și prezentată de presa de stat drept „unul dintre cele mai complexe proiecte inginerești din Asia de Vest”.

Televiziunea iraniană Press TV a estimat valoarea podului la aproximativ 400 de milioane de dolari.

Teheranul respinge presiunile

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a reacționat rapid, acuzând Washingtonul că lovește infrastructură civilă și afirmând că astfel de atacuri „nu vor forța poporul iranian să se predea”.

În ciuda presiunilor, Iranul nu dă semne că ar fi dispus să cedeze în privința Strâmtorii Ormuz, blocată de aproape cinci săptămâni.

Piețele reacționează la retorica lui Trump

Postările din ultimul timp ale președintelui american și intensificarea atacurilor au alimentat temerile privind o escaladare a conflictului. Prețul petrolului american a depășit 110 dolari pe baril pentru prima dată din 2022, iar Brent a închis sesiunea peste 109 dolari. Costurile carburanților au continuat să crească la nivel global.

Traderii au început să își ajusteze pozițiile după discursul televizat al lui Trump, în care acesta a sugerat că operațiunile militare ar putea continua încă două-trei săptămâni.

Presiuni diplomatice pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Statele Unite și aliații lor încearcă să obțină un acord cu Iranul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, esențială pentru fluxul global de petrol. Marea Britanie a convocat peste 40 de state aliate într-o reuniune virtuală pentru a discuta posibile sancțiuni și opțiuni de presiune asupra Teheranului.

Consiliul de Securitate al ONU ar putea vota vineri o rezoluție care să sprijine măsuri internaționale pentru redeschiderea strâmtorii, în timp ce Emiratele Arabe Unite cer explicit autorizarea folosirii forței pentru restabilirea traficului maritim.

Atacuri continue și avertismente regionale

Iranul a continuat atacurile cu rachete și drone în zona Golfului Persic, iar ambasada SUA la Bagdad a avertizat asupra unor posibile acțiuni ale milițiilor irakiene. Israelul a raportat unul dintre cele mai intense tiruri de rachete iraniene de la începutul conflictului.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut protejarea civililor și a infrastructurii critice și a anunțat trimiterea unui emisar pentru a încerca medierea conflictului.

Amintim că armata iraniană a declarat joi că va continua războiul, cu atacuri „şi mai zdrobitoare şi distrugătoare” până la „regretul definitiv şi capitularea” Statelor Unite şi Israelului, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va aduce Iranul în „Epoca de Piatră”.