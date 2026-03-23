„Pacea prin forță”: Trump invocă doctrina lui Reagan din perioada Războiului Rece. Ultimatum de 48 de ore pentru Iran privind Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a recurs luni, 23 martie, la un ton dur în contextul tensiunilor tot mai accentuate cu Iran, făcând trimitere la doctrina „pace prin forță” asociată fostului lider american Ronald Reagan, în perioada Războiului Rece.

„Pace prin forță, ca să mă exprim cu moderație!!!”, a scris Trump, într-o postare pe Truth Social.

Mesajul a venit pe fondul unei retorici tot mai agresive privind securitatea uneia dintre cele mai importante rute maritime globale.

Trump a avertizat că Statele Unite ar putea recurge la acțiuni militare dacă Teheranul nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz, un coridor strategic prin care tranzitează aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol.

Liderul american a transmis un ultimatum de 48 de ore, condiționând evitarea unor atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene de reluarea traficului în zonă.

„Dacă Iranul nu redeschide complet, fără amenințări, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore, Statele Unite vor lovi și distruge centralele lor electrice, începând cu cele mai mari”, ar fi afirmat Trump, potrivit mesajelor publicate.

Declarațiile sale marchează o escaladare semnificativă a discursului diplomatic, în condițiile în care tensiunile din regiune au afectat deja fluxurile comerciale maritime încă de la începutul lunii martie, potrivit Fox News.

Restricționarea traficului prin strâmtoare a generat îngrijorări la nivel global, având în vedere rolul său esențial în transportul de energie.

Totodată, președintele american a criticat implicarea limitată a NATO, afirmând că alianța nu a manifestat suficientă disponibilitate pentru a sprijini eforturile de redeschidere a rutelor maritime.

NATO nu a reacționat oficial la aceste declarații, însă mai multe state membre au transmis anterior mesaje de susținere pentru securizarea navigației în zonă.

În paralel, peste 20 de țări, inclusiv Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, România, Japonia, Canada și Emiratele Arabe Unite, au semnat o declarație comună în care își exprimă disponibilitatea de a contribui la asigurarea tranzitului sigur prin Strâmtoarea Ormuz.

Documentul subliniază necesitatea cooperării internaționale pentru menținerea stabilității într-o regiune considerată critică pentru economia globală.