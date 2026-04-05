Israelul așteaptă undă verde de la SUA pentru lovituri asupra infrastructurii energetice a Iranului, pe fondul escaladării tensiunilor

Israelul se pregătește pentru posibile atacuri asupra infrastructurii energetice a Iranului, însă decizia finală depinde de aprobarea Statelor Unite, susțin surse din cercurile înalte ale sistemului de apărare israelian, citate de Sky News.

Potrivit acestora, operațiunile ar putea fi declanșate chiar în cursul săptămânii viitoare, în funcție de evoluția situației diplomatice și de poziția Washingtonului.

Presiune din partea Washingtonului

Declarațiile vin într-un moment de maximă tensiune, după ce președintele american Donald Trump a acordat Iranului un ultimatum de 48 de ore pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz — un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol.

Liderul de la Casa Albă a cerut fie reluarea tranzitului maritim prin zonă, fie deschiderea negocierilor cu SUA, avertizând că, în caz contrar, răspunsul va fi unul „dur”.

Temeri privind o escaladare majoră

Pe fondul acestor evoluții, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că se pregătește pentru eventualele consecințe ale unei catastrofe nucleare, în cazul în care conflictul dintre Iran și SUA se intensifică.

În același timp, The New York Times a relatat că ofensiva împotriva Iranului ar fi fost lansată fără o strategie clară comunicată publicului, ceea ce ridică semne de întrebare privind direcția pe termen lung a acțiunilor americane.

Mesaje contradictorii de la Washington

Ulterior, Donald Trump a transmis pe platforma Truth Social că SUA poartă „negocieri serioase” cu ceea ce a numit un „nou regim, mai rațional” de la Teheran, în vederea opririi conflictului.

Acesta a susținut că există deja progrese vizibile și că un acord ar putea fi încheiat în viitorul apropiat.

Totuși, mesajul optimist a fost dublat de noi amenințări: în lipsa unui acord rapid și a redeschiderii Strâmtorii Ormuz, SUA ar putea lansa atacuri asupra unor obiective strategice din Iran.

Ținte vizate: energie și infrastructură critică

Printre posibilele ținte menționate de liderul american se numără centrale electrice, câmpuri petroliere și insula Kharg — un nod vital pentru exporturile de petrol ale Iranului.

De asemenea, Trump a sugerat că ar putea fi vizate și instalațiile de desalinizare, despre care a afirmat că au fost anterior „evitate în mod deliberat”.

În acest context, o eventuală coordonare între Washington și Tel Aviv pentru lovituri asupra infrastructurii energetice iraniene ar marca o escaladare semnificativă a conflictului, cu implicații majore pentru securitatea regională și piețele globale de energie.