Culisele dezbaterilor de la Casa Albă privind o rampă de ieșire din războiul cu Iranul. Provocarea cu care se confruntă Trump

În a treia săptămână a războiului cu Iranul, președintele Donald Trump s-a aflat într-un impas. Înconjurat de cei mai apropiați consilieri în Biroul Oval, a primit o veste neplăcută: războiul pe care îl lansase pierdea rapid sprijinul public, relatează Time, într-un amplu material.

Tony Fabrizio, vechiul său consultant în sondaje, i-a transmis veștile în termeni concreți. Studiile arătau că susținerea publică pentru război scădea. Prețul benzinei depășise 4 dolari pe galon, piețele bursiere scăzuseră la minime nemaivăzute în ani de zile, iar milioane de americani se pregăteau să protesteze. Treisprezece membri ai forțelor armate americane fuseseră uciși. Chiar și unii dintre susținătorii înverșunați ai lui Trump puneau la îndoială oportunitatea unui război fără un final clar.

A revenit șefei de cabinet, Susie Wiles, și unui grup restrâns de consilieri sarcina de a transmite mesajul pe care președintele nu dorea să îl audă: „Cu cât durează mai mult, cu atât mai mare este amenințarea la adresa sprijinului tău public și a perspectivelor Partidului Republican în noiembrie,” i-au spus consilierii.

Pentru Trump, vestea a fost tulburătoare. Potrivit oficialilor administrației, acesta adesea își începe diminețile vizionând videoclipuri cu succese militare, un ritual care evidențiază modul în care percepe conflictul. A fi comandantul suprem care elimină amenințarea nucleară din partea Iranului ar putea fi una dintre cele mai mari realizări ale sale, le-ar fi spus el consilierilor în privat.

Dar Wiles era tot mai îngrijorată că consilierii îi prezentau o versiune filtrată a realității, spunându-i președintelui doar ce voia să audă, în loc de ce avea nevoie să știe. Ea și-a îndemnat colegii să fie „mai sinceri cu șeful” cu privire la riscurile economice și politice cu care se confrunta țara.

Situația reflecta o realitate ce nu mai putea fi trecută cu vederea: timpul se scurgea. Trump promisese să revitalizeze economia și să țină Statele Unite departe de conflicte externe. Or acum lansase un război pentru care nu avea un mandat public, iar repercusiunile economice abia începeau să fie resimțite. La o lună de la ceea ce analiștii numesc cel mai mare șoc al petrolului din istoria modernă, prognozele de creștere globală sunt revizuite în scădere, deficite apar în Europa și Asia, iar traderii de energie avertizează că lumea nu a simțit încă întreaga amploare a crizei. O închidere prelungită a Strâmtorii Ormuz, arteră vitală pentru petrolul și gazul din Golful Persic, ar putea arunca economia globală în recesiune.

Frustrarea lui Trump era palpabilă. Potrivit mai multor consilieri și membri ai Congresului, căuta simultan o victorie decisivă și o cale de a încheia războiul. El le-ar fi spus acestora că dorește să, să declare victoria, să oprească lupta și să spere că condițiile economice se stabilizează înainte ca daunele politice să se consolideze.” „Există o fereastră îngustă,” a declarat un oficial de rang înalt pentru TIME.

Pe 1 aprilie, președintele a încercat să echilibreze aceste obiective într-un discurs televizat. A lăudat succesele militare, afirmând că operațiunea este „aproape de finalizare”, în timp ce amenința Iranul că va lovi „foarte dur” în săptămânile următoare. „Îi vom aduce înapoi în epoca de piatră,” a spus el. „Acolo unde le este locul.”

O operațiune aproape de final

A doua zi dimineață, într-un interviu, Trump a declarat TIME că Iranul este dispus să încheie ostilitățile. „De ce n-ar suna ei? Tocmai le-am distrus cele mai mari trei poduri aseară,” a spus el. „Sunt decimați. Ei spun că Trump nu negociază cu Iranul. Adică, e oarecum o negociere ușoară.”

Totuși, în spatele bravadei, oficialii de rang înalt recunosc că conflictul ar putea scăpa de sub control.. Figuri cheie, inclusiv secretarul Apărării Pete Hegseth, au fost surprinși de amploarea represaliilor iraniene în regiune. Iranul a lansat atacuri nu doar asupra țintelor americane și israeliene regiune, ci și în țări considerate de neatins: Kuweit, Bahrain, Arabia Saudită, EAU și Qatar - o țară care a servit ca punte pentru diplomație informală între SUA și gruparea Hamas. Hegseth, care se aștepta la o ripostă similară celor anterioare, a fost luat complet prin surprindere, a spus o persoană familiarizată cu gândirea acestuia.

Pentagonul neagă orice element de surpriză. Sean Parnell, purtător de cuvânt al lui Hegseth, a declarat pentru TIME: „Armata americană este cea mai avansată, cuprinzătoare și experimentată organizație de planificare militară din lume. Cu mult înainte de lansarea Operațiunii Furie Epică, anticipasem, am simulat și ne-am pregătit pentru orice reacție iraniană, de la cea mai slabă la cea mai extremă. Nimic din ce face Iranul nu ne surprinde. Suntem pregătiți, dominăm și câștigăm.”

Din punct de vedere militar, Operațiunea Furie Epică a fost devastatoare pentru Iran. Conform Pentagonului, 90% din capacitatea de rachete a Iranului a fost distrusă sau degradată, aproximativ 70% din lansatoare neutralizate, peste 150 de nave navale distruse, iar liderul suprem Ali Khamenei ucis împreună cu mulți dintre principalii săi adjuncți. Totuși, realizarea obiectivelor mai largi ale lui Trump - oprirea permanentă a programului nuclear, demontarea infrastructurii de rachete și înlocuirea conducerii actuale de linie dură - este incertă, dacă nu improbabilă în termenul limită al administrației.

În discursul său din 1 aprilie, Trump a prezentat operațiunea ca fiind aproape o victorie: „Avem toate cărțile. Ei nu au niciuna. Suntem pe cale să atingem toate obiectivele militare ale Americii în curând.” Totuși, angajamentul său dual - de a intensifica lupta în timp ce se pregătește să o încheie - reflectă tensiunea centrală a strategiei sale. A promis forță fără precedent, dar insistă că inteligența artificială nu va lua niciodată decizii letale. „Nu aș permite AI să facă asta,” a declarat pentru TIME. „Respect AI. E o decizie pe care un președinte trebuie să o ia, presupunând că e competent.”

De ce ar putea alege Trump weekendul prelungit de Paște pentru o operațiune terestră în Iran

Steve Witkoff, prieten vechi și emisar special, descrie abordarea lui Trump ca o extensie a instinctelor sale în afaceri. „Donald Trump are întotdeauna multiple strategii de ieșire,” a spus el colegilor de la Casa Albă și Pentagon. „Își rezervă multe opțiuni, multe rampe de ieșire și apoi se orientează în funcție de cum se desfășoară procesul.” Totuși, războaiele au obiceiul de a da peste cap planurile, iar riscul asociat pariului lui Trump este tocmai că intensificarea operațiunilor militare ar putea închide căile de ieșire mai degrabă decât să le deschidă, notează Time.

Strategia lui Trump are precedente. Intervențiile sale anterioare - în Yemen, Siria, Somalia și, mai recent, Venezuela - au arătat preferința pentru operațiuni unice, dar năucitoare: lovituri rapide și chirurgicale pentru atingerea obiectivelor fără angajare pe termen lung. În ianuarie, a orchestrat capturarea îndrăzneață a liderului venezuelean Nicolás Maduro, instalând-o pe Delcy Rodriguez ca președinte interimar și asigurând accesul SUA la vastele rezerve de petrol ale Venezuelei. Acest mod de acțiune a arătat că o intervenție scurtă și decisivă poate doborî un regim ostil și proteja simultan interesele SUA, au spus consilierii lui Trump.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, însă, a pledat pentru o abordare mai agresivă și o potențială campanie militară decisivă. „Am ajuns până aici, Donald,” i-a spus Netanyahu lui Trump într-o întâlnire privată din 11 februarie. „Trebuie să terminăm ce am început.” Netanyahu a avertizat că Iranul se grăbește să obțină arme nucleare în secret și că jumătățile de măsură doar ar încuraja Teheranul.

Planificarea

Planificarea Operațiunii Furie Epică, care a început cu aproape o lună înainte, a presupus o coordonare minuțioasă cu omologii israelieni, potrivit surselor americane ale Time. Când New York Times a publicat detalii despre plan pe 17 februarie, Trump a fost furios, sunându-și consilierii și înjurând. Apoi, pentru a proteja misiunea, a indus publicul în eroare despre momentul atacurilor, spunând jurnaliștilor că va lua o decizie „în 10, 15 zile,” deși planurile erau altele

Pe măsură ce pregătirile au avansat, Trump a devenit suspicios în legătură cu posibile scurgeri. Pe 27 februarie, a călătorit la Mar-a-Lago, a suspendat temporar operațiunile și a limitat participanții la ședințele din Camera de Criză la un cerc mic, de încredere - adjunctul șefului de cabinet Stephen Miller, secretarul de stat Marco Rubio, Witkoff și consilierul Casei Albe David Warrington. „A considerat că grupul era prea mare,” a amintit un oficial. Vicepreședintele J.D. Vance, care s-a opus cel mai puternic operațiunii, a rămas la Washington, conform protocoalelor standard de continuitate guvernamentală în timpul unor operațiuni sensibile de securitate națională ce presupun ca președintele și vicepreședintele să nu fie în același loc „Odată ce președintele ia decizia, vicepreședintele îl susține 110%,” a spus o sursă din Casa Albă, care a spus că Vance a prezentat riscurile și beneficiile înainte de atac.

Primele lovituri au fost decisive în sensul că l-au eliminat din prima pe liderul suprem. Reacția Teheranului, însă, a fost extinsă: atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu, lovituri asupra orașelor israeliene, hărțuirea transportului maritim în Golful Persic și atacuri ale milițiilor proxy în întreaga regiune. Iranul a implementat și un blocaj de facto al Strâmtorii Ormuz, iar efectele care s-au resimțit și în SUA au fost dincolo de așteptările cercului intern al lui Trump.

„Se aștepta ca iranienii să riposteze într-o formă oarecare,” a spus un oficial familiarizat cu gândirea lui Hegseth. „Când au început să atace practic întreaga regiune, a fost ca și cum ar fi o revelație: ‘Wow, chiar suntem angajați în asta.’”

Victorie sau iluzie? Ce nu spune Trump despre programul nuclear al Iranului

Trump a prezentat escaladarea ca dovadă a amenințării destabilizatoare a Iranului. „Acum că ați văzut cum s-au comportat în ultimele două zile față de alte țări din regiune, le-ar fi distrus pe toate,” a declarat pentru TIME. Totuși, consilierii s-au îngrijorat că prețul politic de plătit este ridicat. Trump a revenit la putere promițând accesibilitate și stabilitate economică; or acum, creșterea prețului combustibilului amenință să submineze unele dintre cele mai importante promisiuni ale campaniei sale.

Președintele american se confruntă cu un calcul complex. Vrea să încheie războiul după ce se asigură că ambițiile nucleare ale Iranului sunt năruite, dar, în același timp, oficialii avertizează că atacurile prelungite ar putea accelera programul de arme al Teheranului. „Singura modalitate prin care vor crede că pot preveni să se întâmple din nou așa ceva este să aibă o armă nucleară,” a spus un oficial de la Casa Albă.

Trump a fost impresionat de rezistența iranienilor. „Sunt foarte duri. Pot suporta dureri enorme,” a declarat pentru TIME. „Așa că îi respect pentru asta. De fapt, cred că sunt mai buni negociatori decât luptători.”

Administrația Trump se confruntă acum cu o decizie de echilibristică fină: a orchestrat o cale de ieșire strategică fără să pară că a realizat prea puțin. Înlocuirea conducerii Iranului cu un regim mai prietenos SUA se dovedește mult mai dificilă decât anticipase, după ce Iranul a înlocuit rapid liderii uciși.

Trump declara pentru TIME în martie că dorește să fie „implicat în selecția” următorului lider al Iranului. „Pot alege ei, dar trebuie să ne asigurăm că e cineva rezonabil pentru Statele Unite,” a spus el. Concretizarea unui astfel de obiectiv este incertă.

Analiștii independenți estimează că redeschiderea strâmtorii ar necesita, probabil, fie o ocupație militară susținută cu trupe americane la sol, fie încetarea ostilităților în urma unor negocieri. Niciuna dintre aceste căi nu este simplă.

Pe de altă parte, aliații regionali, în special Netanyahu și prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, sunt dispuși să prelungească conflictul, dar depind de calendarul lui Trump. „Au fost buni coechipieri. Se vor opri când mă opresc eu. Se vor opri, doar să nu fie provocați, caz în care nu au de ales, dar se vor opri când mă opresc eu,” a declarat președintele american pentru Time.

În perspectiva alegerilor din noiembrie, miza este clară. Consilierii văd o notă de resemnare la președintele american, care a semnalat că e conștient de tendințele istorice de scădere în alegerile de la jumătatea mandatului.