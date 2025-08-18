search
Cei 27 de lideri ai țărilor UE vor participa marți la o videoconferință pentru a analiza rezultatele întâlnirii de la Casa Albă

Război în Ucraina
Publicat:

Cei 27 de lideri ai statelor UE vor participa marţi la o videoconferinţă asupra reuniunilor privind eforturile de pace în Ucraina care au loc luni la Casa Albă, a anunţat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Liderii europeni vor discuta marți despre concluziile întâlnirii de la Casa Albă FOTO Shutterstock

"Împreună cu SUA, Uniunea Europeană continuă să depună eforturi în favoarea unei păci durabile, care să protejeze interesele vitale ale Ucrainei şi ale Europei în materie de securitate", a scris pe reţeaua de socializare X Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, instituţia UE ce reuneşte şefii de stat şi de guvern ai ţărilor membre.

Reuniunea prin videoconferinţă este programată pentru ora 11:00 GMT (14:00 ora României) şi este menită să-i informeze pe liderii statelor UE asupra rezultatelor discuţiilor care se desfăşoară luni la Washington, potrivit Agerpres.

Patru dintre cei 27 de lideri europeni se află acum la Washington pentru a-l sprijini pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la discuţiile pe care acesta le are luni cu preşedintele american Donald Trump, respectiv preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni şi preşedintele finlandez Alexander Stubb. Au mai venit în acelaşi scop la Washington premierul britanic Keir Starmer, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen şi secretarul general al NATO Mark Rutte.

Aceştia vor participa la o întâlnire cu Trump şi Zelenski, după o reuniune bilaterală a preşedinţilor american şi ucrainean, obiectivul fiind de a avansa către un acord de pace între Rusia şi Ucraina.

După summitul avut vineri în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, preşedintele american a anunţat că, în urma progreselor obţinute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar dacă decurge bine discuţia cu acesta privind o soluţionare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski.

Conform mai multor surse, preşedintele Putin a cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, însă liderul de la Kremlin ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, dar în afara NATO.

Zelenski respinge însă cedarea oricărui teritoriu şi insistă pe un armistiţiu şi pe garanţiile de securitate. "Va fi imposibil să cedăm teritorii Rusiei", a susţinut el la postul Fox News înaintea întâlnirii cu Trump. Rămâne de văzut dacă preşedintele ucrainean îşi va menţine această poziţie după discuţiile cu Trump, care a avertizat că, pentru un acord de pace, Ucraina va trebui să renunţe la unele teritorii.

Într-o postare pe reţeaua socială Truth Social înaintea acestor discuţii, preşedintele american a apreciat că astăzi este "o zi mare la Casa Albă". "Nu am avut niciodată atât de mulţi lideri europeni deodată. Este o mare onoare pentru America", a adăugat el. Dar "să vedem care vor fi rezultatele", a încheiat Trump mesajul, mai precaut.

