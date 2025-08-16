Trump invită liderii europeni la întâlnirea de la Washington cu Zelenski. Întâlnire crucială luni la Casa Albă

Președintele american Donald Trump a invitat liderii europeni la întâlnirea de luni de la Casa Albă, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelensky. Întâlnirea are loc după summitul de vineri dintre Trump și Vladimir Putin în Alaska.

Liderii europeni sunt invitați să participe luni la întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, la Casa Albă, a relatat sâmbătă New York Times, citând doi oficiali europeni de rang înalt, potrivit theguradian.com.

Întâlnirea are loc după summitul dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat vineri în Alaska, despre care Washingtonul a declarat că a adus „progrese importante”, însă fără a se ajunge la un acord pentru încheierea conflictului din Ucraina.

Inițial, doar președintele Ucrainei a fost invitat la Casa Albă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni o întâlnire la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a discuta încetarea războiului și garanțiile de securitate pentru Ucraina, susținând propunerea unui format trilateral SUA–Ucraina–Rusia.

„Susținem propunerea președintelui Trump pentru o reuniune trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele-cheie pot fi discutate la nivel de lideri și că un format trilateral este potrivit pentru acest lucru.

Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind încheierea uciderilor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație” a declarat Zelensky.

Cancelariile europene au reacționat în rafală după summitul Trump-Putin

După summitul din Alaska între Trump și Putin, cancelariile europene au transmis reacții privind perspectivele de pace în Ucraina. De la angajamentul Franței și Italiei pentru negocieri și garanții de securitate, până la scepticismul liderilor precum Robert Fico și Viktor Orban.

Liderii UE, treziți de Trump după summitul din Alaska

După summitul controversat dintre Trump și Putin din Alaska, președintele american a convocat o conferință telefonică de urgență cu liderii europeni în primele ore ale dimineții, pentru a discuta consecințele întâlnirii și pașii de urmat pentru pacea din Ucraina.

La convorbire au luat parte președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, conform Palatului Élysée.

De asemenea, au participat secretarul general NATO, Mark Rutte, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.