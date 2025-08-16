Zelenski, al doilea mesaj după summitul din Alaska: „Trebuie să se ajungă la o pace reală, nu doar o altă pauză între invaziile rusești”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă, 16 august, un al doilea mesaj după summitul din Alaska, menționând că țara sa are nevoie de o pace reală și durabilă, nu doar de o nouă pauză între invaziile Rusiei.

Liderul ucrainean a precizat că mesajul său este parte a unei poziții clare, coordonate cu liderii europeni, care au semnat o declarație comună în sprijinul Kievului.

„Trebuie să se ajungă la o pace reală, una care să fie durabilă, nu doar o altă pauză între invaziile rusești. Crimele trebuie să înceteze cât mai curând posibil, focul trebuie să înceteze atât pe câmpul de luptă, cât și aerian, precum și împotriva infrastructurii noastre portuare. Toți prizonierii de război și civilii ucraineni trebuie eliberați, iar copiii răpiți de Rusia trebuie returnați”, a transmis Zelenski pe platforma X.

Acesta a subliniat că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută atât timp cât agresiunea și ocupația continuă, iar sancțiunile ar trebui înăsprite în lipsa unei întâlniri trilaterale sau în cazul în care Rusia încearcă să evite „o încheiere onestă a războiului”.

În același mesaj, Zelenski a arătat că securitatea Ucrainei trebuie garantată pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a Statelor Unite, iar toate problemele importante trebuie discutate cu participarea directă a Kievului.

„Toate problemele importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucrainei, iar nicio problemă, în special cele teritoriale, nu poate fi decisă fără Ucraina”, a scris liderul ucrainean.

„Continuăm să colaborăm – europenii, americanii și toți cei din lume care doresc pace și stabilitate în relațiile internaționale”, a concluzionat Zelenski.

Mesajul vine după ce președintele american Donald Trump i-a sunat pe liderul ucrainean și pe cei ai NATO, scrie CNN. Zelenski a anunțat că, la invitația lui Trump, va merge luni la Washington pentru a discuta detalii privind încetarea războiului.