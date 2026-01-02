Forțele ucrainene, sub mare presiune pe frontul din sud, pe fondul deficitului acut de trupe

Forțele ucrainene se află sub o presiune crescândă în sudul țării, unde unități slab echipate sunt depășite numeric de brigăzile rusești care au cucerit sute de kilometri pătrați de teritoriu în ultimele săptămâni, relatează CNN, citând ofițeri ucraineni și analiști ai conflictului.

Rușii au avansat prin zone rurale deschise în mai multe zone din regiunea sudică Zaporijie. Un ofițer ucrainean din cadrul serviciului de securitate al țării (SBU) a declarat miercuri pentru CNN că situația din regiune este presantă pentru apărătorii ucraineni, după ce luptele au devenit intense.

„Inamicul caută să-și consolideze poziția de negociere încercând să cucerească mai mult teritoriu”, a spus ofițerul cu indicativul de apel „Bankir”.

Rușii folosesc grupuri mici de infanterie „care încearcă să pătrundă prin orice mijloace, pe orice rută, către pozițiile cel mai slab apărate”, a adăugat el.

Situația dificilă pe frontul de sud

O mare parte din ostilitățile recente au avut loc în și în preajma orașului Huliaipole, situat la aproximativ 80 de kilometri est de capitala regională Zaporijie, care avea o populație înainte de război de peste 700.000 de locuitori.

La o ședință, duminică, la care a luat parte președintele rus Vladimir Putin, comandantul rus din regiune, generalul-colonel Andrei Ivanaev, a susținut că orașul se află sub control rusesc. Ivanaev i-a spus lui Putin că forțele sale au preluat peste 210 kilometri pătrați de teritoriu în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijie de la începutul lunii decembrie, alimentând narațiunea Kremlinului că, în cele din urmă, Rusia își va atinge obiectivul de a ocupa cele patru regiuni din estul și sudul Ucrainei pe care le revedincă deja ca aparținând teritoriului rus.

Deepstate, o companie neoficială de cartografiere a conflictului ucrainean, a relatat luni că trupele ucrainene își mențin pozițiile în anumite părți ale orașului Huliaipole, dar în prezent aceasta a devenit o „zonă gri”, întrucât rușii au „mult mai mulți oameni” pe acest front.

Consolidarea pozițiilor în oraș a fost dificilă deoarece acesta este situat la o altitudine joasă, a apreciat Deepstate.

Ucrainenii se bazează pe scară largă pe drone în zonele în care au deficit mare de infanterie. În zonele rurale deschise, acestea sunt eficiente în eliminarea plutonelor rusești. Însă zonele construite, cu clădiri și subsoluri abandonate, oferă protecție trupelor care avansează.

Săptămâna trecută, o înregistrare video arăta cum trupele rusești au preluat un post de comandă ucrainean din Huliaipole și examinau laptopurile și dosarele lăsate în urmă.

Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a recunoscut capturarea postului de comandă „din cauza apărării slabe”.

O brigadă teritorială „nu a putut rezista presiunii inamicului în timpul luptelor”, și s-a retras treptat, a spus el, criticând însă comandamentyl și batalionul pentru că a lăsat în urmă informații confidențiale.

„Forțele ucrainene ar putea rămâne doar în partea de vest (a orașului Huliaipole)”, potrivit unui alt observator independent, Conflict Intelligence Team (CIT). „În aceste condiții, Huliaipole, la fel ca Pokrovsk, ar putea fi deja practic capturat”, a precizat acesta.

„Aceste trupe și-au menținut pozițiile mult timp și au suferit pierderi extrem de mari în ultimele luni, și totuși nu au fost mutate în spate pentru odihnă și reconstituire”, a adăugat CIT.

Deficitul de trupe, resimțit acut pe front

Ceea ce s-a întâmplat la Huliaipole este esența dilemei cu care se confruntă armata ucraineană. Trupele sunt mult depășite numeric de-a lungul unor porțiuni ale liniei frontului de 1.000 de kilometri și se luptă să mobilizeze forțe suplimentare pentru a compensa pierderile, potrivit mai multor comentatori.

„Asta înseamnă că comandanții trebuie să facă alegeri dificile cu privire la locul în care să atace, unde să se apere și unde să spere că rușii nu vor exploata lacunele din liniile ucrainene”, a scris miercuri analistul David Axe.

„Nu te poți aștepta ca câteva batalioane teritoriale să reziste la o brigadă de pușcași motorizați rusești, mai ales dacă teritorialele nu au un sprijin puternic din partea unităților de artilerie și drone adiacente”, a remarcat Axe.

Absența unei comenzi coerente în rândul forțelor ucrainene din sud și decizia de a acorda prioritate apărării altor zone precum Pokrovsk și Kupiansk ar putea să fie unul dintre factorii ce au contribuit la înrăutățirea situației din sud.

La mijlocul lunii decembrie, comandamentul ucrainean a deviat mai multe unități de elită către Huliaipole, dar „a fost prea puțin și prea târziu” pentru a salva orașul, a concluzionat analistul.

Atac masiv cu drone asupra orașului Zaporojie

Rusia a efectuat ceea ce autoritățile locale au numit „unul dintre cele mai masive” atacuri cu drone la Zaporijia în noaptea de vineri spre sâmbătă, în contextul atacurilor continue asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei.

Cel puțin nouă drone rusești au lovit orașul, avariand zeci de clădiri rezidențiale și alte infrastructuri civile, a a anunțat vineri pe Telegram șeful administrației regionale, Ivan Fedorov. Nu au existat victime, a declarat oficialul.

În total, Rusia a lansat în cursul nopții 116 drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene, care au precizat că 86 de drone au fost interceptate, în timp ce alte 27 și-au atins ținta.

De Anul Nou, Kremlinul a lansat peste 200 de atacuri cu drone pentru a „introduce războiul în noul an”, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Armata ucraineană a subliniat vineri că a lovit doar „ținte militare”, la o zi după ce Rusia a acuzat Kievul că ar fi tras cu drone asupra unui hotel și a unei cafenele din sudul ocupat al Ucrainei, ucigând 27 de persoane.

Într-un interviu acordat AFP, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Dmitro Lihovii, a acuzat Rusia că a recurs în mod repetat la „dezinformare și declarații false”.

„Forțele de Apărare ale Ucrainei respectă normele dreptului internațional umanitar și atacă exclusiv ținte militare inamice”, a spus el.

Serviciul de informații externe al Ucrainei a avertizat vineri că Rusia se pregătește să orchestreze o „provocare la scară largă cu victime umane”.