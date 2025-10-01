SUA se îndreaptă spre „paralizie bugetară”. Casa Albă spune că disponibilizările funcţionarilor publici sunt „iminente”

Casa Albă consideră „iminente” concedierile în cadrul efectivelor federale din cauza paraliziei bugetare care tocmai a început şi pentru care dă vina pe opoziţia parlamentară democrată, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Biroul de Buget (al Casei Albe) lucrează cu agenţiile federale pentru a identifica posibile reduceri, iar noi credem că disponibilizările sunt iminente", a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferinţe de presă.

SUA se îndreaptă direct spre paralizie bugetară, a afirmat, de asemenea, luni vicepreşedintele JD Vance, la finalul unei întâlniri la Casa Albă între liderii republicani şi democraţi care nu a făcut decât să confirme impasul din negocieri înainte de termenul limită de marţi seară.

Republicanii propun o prelungire a bugetului actual până la sfârşitul lunii noiembrie. De cealaltă parte, democraţii vor să restabilească sute de miliarde de dolari din cheltuielile pentru sănătate, în special în programul de asigurări de sănătate Obama pe care administraţia Trump a prevăzut să îl elimine cu "legea sa mare şi frumoasă" adoptată în iulie.

Deşi republicanii deţin majoritatea în ambele camere ale Congresului, regulile Senatului impun ca un proiect de lege bugetar să fie adoptat cu o majoritate de 60 din 100, necesitând şapte voturi democrate.