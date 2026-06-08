Trump îl pune la punct pe Netanyahu: „El nu decide”. Liderul SUA spune că Israelul va trebui să accepte orice acord cu Iranul

Președintele american Donald Trump a declarat că premierul israelian Benjamin Netanyahu va trebui să accepte orice acord pe care Statele Unite îl vor încheia cu Iranul, subliniind că deciziile finale privind negocierile cu Teheranul aparțin exclusiv Washingtonului.

Declarația liderului de la Casa Albă vine într-un moment de tensiune accentuată în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a lansat un atac cu rachete balistice asupra Israelului, incident considerat cea mai gravă încălcare a armistițiului convenit între cele două părți la începutul lunii aprilie, relatează Financial Times.

„Nu va avea de ales. Eu iau toate deciziile. Eu stabilesc ce urmează să facem. El nu decide”, a afirmat Trump într-o conversație telefonică, referindu-se la premierul israelian.

Într-un interviu acordat Fox News, președintele american a precizat că intenționează să-i ceară lui Netanyahu să evite un răspuns militar la atacul iranian, poziție care contrastează cu mesajele transmise anterior de oficialii militari israelieni.

În pofida escaladării tensiunilor, Trump a insistat că atacul cu rachete nu va afecta dialogul dintre Washington și Teheran și că negocierile trebuie să continue.

„Vom vedea cum se va termina. Dar aceste lovituri nu au avut un impact major. Este una dintre acele situații care durează de trei mii de ani sau de 47 de ani, depinde cum privești lucrurile”, a declarat liderul american.

Întrebat despre posibilitatea eșuării negocierilor din cauza divergențelor dintre cele două părți, Trump a afirmat că administrația sa analizează mai multe scenarii.

Potrivit acestuia, una dintre opțiuni ar presupune acțiuni împotriva unor obiective iraniene care nu au fost vizate anterior, în timp ce o altă variantă ar fi menținerea presiunii economice asupra Teheranului prin continuarea blocadei și a sancțiunilor.

Atacul iranian a avut loc în seara zilei de 7 iunie, când patru rachete au fost lansate asupra Israelului. Autoritățile israeliene au activat alertele aeriene în nordul țării, iar armata a fost plasată în stare de alertă sporită.

Oficialii israelieni au calificat bombardamentul drept o reluare de facto a conflictului militar și au avertizat că situația de securitate s-a deteriorat semnificativ.

Incidentul reprezintă primul atac cu rachete lansat de Iran împotriva Israelului după armistițiul încheiat la 8 aprilie.

De partea cealaltă, Mohsen Rezaei, consilier militar al liderului suprem iranian, a sugerat că șansele unui acord între Teheran și Washington depind de disponibilitatea administrației Trump de a debloca aproximativ 24 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate în străinătate.

Declarațiile celor două părți arată că, în pofida confruntării militare și a retoricii dure, negocierile privind viitorul relațiilor americano-iraniene rămân deschise, iar Washingtonul încearcă să evite o nouă escaladare regională.