SUA analizează utilizarea activelor iraniene înghețate pentru sprijinirea aliaților din Golf. Teheranul condiționează progresul negocierilor de deblocarea fondurilor

Statele Unite iau în considerare posibilitatea de a permite accesul unor aliați din regiunea Golfului Persic la active iraniene înghețate, potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile. Fondurile ar putea fi utilizate pentru proiecte de reconstrucție și pentru compensarea unor pierderi asociate acțiunilor Iranului în regiune.

Potrivit publicației The Times of Israel, administrația americană analizează și posibilitatea ca o parte din aceste active să fie folosită pentru acoperirea daunelor deja suferite de statele partenere din Golf. Sursa citată a declarat că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a solicitat experților să evalueze amploarea prejudiciilor atribuite Iranului în regiune.

Discuțiile au loc în contextul negocierilor dintre Washington și Teheran privind un posibil acord care să reducă tensiunile dintre cele două țări. Deși președintele american Donald Trump nu a comentat public perspectivele unei înțelegeri, administrația sa continuă să discute condițiile unui eventual acord cu autoritățile iraniene.

Secretarul american de Război, Pete Hegseth, a reiterat în repetate rânduri că orice acord trebuie să includă garanții clare privind imposibilitatea dezvoltării unei arme nucleare de către Iran.

Teheranul condiționează progresul negocierilor de deblocarea fondurilor

Într-un interviu acordat CNN, consilierul militar al liderului suprem al Iranului, Mohsen Rezaei, a declarat că evoluția negocierilor depinde de decizia administrației Trump privind deblocarea a 24 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate.

Potrivit acestuia, Iranul solicită acces imediat la 12 miliarde de dolari după semnarea unui acord interimar cu Statele Unite, urmând ca restul sumei să fie eliberat într-o etapă ulterioară a procesului de negociere.

„Negocierile au ajuns într-un impas, iar Trump trebuie să găsească o cale de ieșire din această situație”, a declarat Rezaei.

Oficialul iranian a descris deblocarea fondurilor drept un „test de încredere” între cele două state.

„Dacă Trump dorește un acord cu Iranul, aceste 24 de miliarde de dolari reprezintă un test al încrederii. Sunt banii noștri, nu ai Americii”, a afirmat el.

Potrivit unor oficiali americani citați de presa internațională, există însă preocupări că eliberarea fondurilor într-un stadiu incipient al negocierilor ar reduce una dintre principalele pârghii de influență ale Washingtonului asupra Teheranului.

Avertismente privind o posibilă escaladare regională

În același interviu, Rezaei a avertizat că o eventuală reluare a conflictului ar putea extinde confruntarea dincolo de zona Golfului Persic.

El a afirmat că Iranul ar putea viza baze americane care nu au fost atacate până în prezent și a menționat drept posibile zone de escaladare Strâmtoarea Ormuz, Oceanul Indian, strâmtoarea Bab el-Mandeb, Marea Roșie și Marea Mediterană.

Rezaei a exclus, de asemenea, posibilitatea unei întâlniri directe între Donald Trump și liderul suprem al Iranului în actuala etapă a negocierilor, argumentând că procesul diplomatic se află încă într-o fază incipientă.

Referindu-se la Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, oficialul iranian a susținut că Iranul și Omanul au drepturi suverane asupra acestei căi navigabile și că vor continua să coopereze în administrarea ei. El a respins informațiile potrivit cărora Teheranul ar intenționa să introducă taxe pentru tranzitul navelor comerciale.

Negocierile rămân sensibile pe scena politică americană

La sfârșitul lunii mai, Donald Trump declara că un posibil acord cu Iranul era aproape finalizat și că se lucra la un memorandum care ar putea contribui la reducerea tensiunilor și la asigurarea libertății navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, una dintre variantele discutate ar include un armistițiu de 60 de zile, reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene și continuarea negocierilor privind programul nuclear după perioada de încetare a focului.

Aceste perspective au generat însă critici din partea unor republicani influenți din Congres. Printre aceștia se numără senatorul Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senatul SUA, care a avertizat că eventualele concesii făcute Iranului ar putea fi percepute drept o slăbire a poziției Washingtonului în regiune.

În prezent, nu este clar dacă părțile sunt aproape de un acord, însă problema activelor iraniene înghețate pare să fi devenit unul dintre principalele puncte de dispută în negocierile dintre Washington și Teheran.