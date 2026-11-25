Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cheltuiește aproape 4 milioane de euro anual pentru închirierea și întreținerea sediilor din București și din teritoriu. Datele au fost obținute de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care atrage atenția asupra costurilor ridicate și solicită Guvernului să valorifice mai eficient imobilele aflate în proprietatea statului.

Datele au fost obținute de FACIAS. Foto: Shutterstock

Potrivit informațiilor transmise de minister, cheltuielile lunare pentru sediile instituției ajung la aproximativ 253.000 de euro pentru spațiile din clădirile Victoria Office și Myhive S-Park din București, precum și pentru cele șase sedii închiriate în teritoriu. La acestea se adaugă între 375.767 și 391.422 de lei lunar pentru trei spații aflate în imobile administrate de RA-APPS.

În total, cheltuielile anuale se apropie de 19,8 milioane de lei, echivalentul a aproape 4 milioane de euro. Peste 92% din această sumă este alocată sediilor din București, arată FACIAS într-un comunicat de presă.

Peste 1,7 milioane de euro anual pentru sediul central

Cea mai mare cheltuială este pentru sediul central al ministerului, situat în clădirea privată de birouri Victoria Office, de pe Șoseaua București-Ploiești. MIPE plătește lunar peste 112.000 de euro pentru chirie și încă 32.500 de euro pentru mentenanță și parcare. Astfel, costurile anuale depășesc 1,73 milioane de euro.

Contractul de închiriere a fost semnat în decembrie 2018 și prelungit ulterior până la 31 decembrie 2027. Valoarea totală a sumelor achitate pentru acest sediu a depășit deja 10 milioane de euro, potrivit FACIAS.

Organizația mai atrage atenția că, la selectarea sediului, prețul ofertei a reprezentat doar 30% din punctajul total, în timp ce 70% a fost acordat unor criterii tehnice, precum amplasarea clădirii, accesul la transportul public, locurile de parcare și certificarea de clădire verde.

Cât plătește MIPE pentru sediul din Galați

Și direcțiile regionale generează cheltuieli importante. Pentru închirierea și întreținerea sediilor din teritoriu, ministerul plătește anual peste 300.000 de euro.

Cele mai mari costuri sunt înregistrate la Craiova, unde cheltuielile depășesc 76.000 de euro pe an, și la Cluj-Napoca, cu peste 65.000 de euro. Direcția regională din Galați generează cheltuieli de aproximativ 56.600 de euro anual.

Alte peste 102.000 de euro sunt alocate sediilor din Pitești, Timișoara și Sibiu. Singura direcție regională pentru care ministerul nu plătește chirie este cea din Bacău, care funcționează în spațiile Agenției pentru Protecția Mediului.

Ce explicații a oferit ministerul

În răspunsul transmis organizației, MIPE a precizat că peste 50% din cheltuielile lunare cu închirierea și mentenanța sediilor sunt acoperite din fonduri externe nerambursabile.

FACIAS consideră însă că proveniența banilor nu justifică risipa și susține că atât fondurile de la bugetul de stat, cât și cele europene trebuie utilizate eficient.

Organizația a solicitat ministerului să precizeze dacă a analizat posibilitatea mutării în clădiri aflate în proprietatea statului. MIPE susține că a transmis solicitări către mai multe instituții, printre care Parlamentul, Ministerul Finanțelor, RA-APPS și Primăria Capitalei, începând din 2018, cu reveniri în 2024 și 2026. Potrivit ministerului, nu au fost identificate spații adecvate pentru desfășurarea activității.

În acest context, FACIAS cere Guvernului să acorde prioritate utilizării eficiente a patrimoniului imobiliar al statului și să limiteze cheltuielile cu închirierea sediilor instituțiilor publice. Demersul face parte din campania „Închideți robinetul risipei!”, prin care fundația urmărește să identifice cheltuielile pe care le consideră nejustificate în administrația publică.