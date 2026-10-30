 Trump îi amenajează un spațiu privat la Casa Albă uneia dintre cele mai loiale consiliere ale sale | adevarul.ro
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Trump îi amenajează un spațiu privat la Casa Albă uneia dintre cele mai loiale consiliere ale sale

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Natalie Harp, una dintre cele mai loiale colaboratoare ale președintelui american, ar fi primit un spațiu de lucru în sufrageria privată a acestuia, aflată în apropierea Biroului Oval, potrivit unei investigații publicate de The New York Times.

Natalie Harp, consiliera sa în vârstă de 35 de ani, cunoscută pentru relația apropiată cu președint
Natalie Harp, consiliera preferată a lui Trump Foto: Profimedia

Donald Trump ar fi amenajat un spațiu de lucru separat pentru Natalie Harp, consiliera sa în vârstă de 35 de ani, cunoscută pentru relația apropiată cu președintele Statelor Unite, în vârstă de 80 de ani.

Harp și-a exprimat în repetate rânduri admirația față de Trump, inclusiv prin scrisori personale adresate acestuia. Ea a primit porecla de „imprimanta umană” deoarece îi pune la dispoziție articole de presă și alte informații tipărite și îl ajută să publice mesaje pe platforma Truth Social.

Un nou spațiu de lucru în apropierea Biroului Oval

Potrivit publicației, Trump folosește o sală de mese privată situată lângă Biroul Oval pentru a urmări programe de televiziune și a purta convorbiri telefonice. O mare parte din încăpere ar fi ocupată de articole de presă și documente tipărite.

O zonă a încăperii ar fi fost rezervată lui Harp, care lucrează acolo atunci când nu se află în spatele biroului președintelui, potrivit relatării.

Nu este clar dacă mutarea reprezintă o soluție temporară sau o schimbare permanentă. Mai mulți oficiali ai administrației, familiarizați cu reorganizarea spațiilor de lucru, au declarat pentru The New York Times că Harp lucra anterior la un birou aflat în afara Biroului Oval.

Katie Rogers, autoarea articolului, a scris pe platforma X că Harp și-ar fi părăsit vechiul birou pentru a lucra din sufrageria privată a președintelui.

Publicația descrie, de asemenea, un Trump care își petrece tot mai mult timp într-un cerc restrâns de colaboratori fideli.

O prezență tot mai apropiată de președinte

Harp l-a însoțit pe Trump la mitingurile electorale organizate în diferite părți ale țării înaintea alegerilor parlamentare. În această săptămână, ea ar fi primit permisiunea de a călători pe bancheta din spate a limuzinei prezidențiale, în loc să facă parte din restul coloanei oficiale.

La un miting organizat în Nebraska, la începutul acestei luni, Trump a descris-o drept „perfectă” și a chemat-o pe scenă pentru a-i aduce un ordin executiv pe care urma să îl semneze.

Într-un alt miting, organizat în această lună în Wasilla, Alaska, Harp ar fi fost însărcinată să îi aducă lui Trump documente privind grațieri prezidențiale în timp ce acesta ținea un discurs.

Un cadou de 45.000 de dolari

Potrivit NYT, Trump i-ar fi oferit lui Harp, alături de alte două tinere angajate ale Casei Albe, câte 45.000 de dolari anul trecut, cadourile fiind prezentate drept daruri pentru sărbători.

Înainte de a se alătura echipei lui Trump în calitate de asistentă specială, Harp a lucrat pentru postul de televiziune One America News Network, cunoscut pentru orientarea sa politică de extremă dreapta. Salariul său anual la Casa Albă ar fi de 150.000 de dolari.

Scrisori personale adresate lui Trump

Apropierea dintre Harp și președinte este ilustrată și de scrisori pe care aceasta i le-ar fi trimis în 2023.

Într-una dintre ele, Harp s-ar fi descris drept „nedemnă” de Trump și i-ar fi scris: „Tu ești tot ceea ce contează pentru mine”, adăugând: „Nu vreau să te dezamăgesc niciodată”.

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