Video „Sunt proști!”. Trump ia în calcul reluarea atacurilor în Iran: „Ei cred că eu mă voi plictisi”

Conflictul cu Iran ar fi costat până în prezent 29 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial al Pentagonului, în cadrul unei audieri desfășurate în Congresul american. În paralel, președintele Donald Trump analizează posibilitatea reluării operațiunilor militare, după ce a respins cea mai recentă propunere de pace venită de la Teheran.

Liderul de la Casa Albă a calificat oferta iraniană drept „stupidă” și „fără valoare”, susținând că actualul armistițiu se află într-o situație extrem de fragilă.

„E incredibil de slab. Aș numi acest armistițiu cel mai slab în acest moment. După ce am citit mizeria aia pe care ne-au trimis-o (iranienii)... Nici măcar nu am terminat-o de citit, mi-am zis să nu-mi pierd timpul cu așa ceva. Aș spune că șansele armistițiului sunt cele mai slabe acum, este „la terapie intensivă”, a declarat Trump, conform ABC News.

Iran: propunerile formulate de Teheran sunt „rezonabile și responsabile”

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a susținut că propunerile formulate de Teheran sunt „rezonabile și responsabile”, menite să servească atât interesele Iranului, cât și stabilitatea regională.

Potrivit presei iraniene, oferta Teheranului include solicitarea unor despăgubiri pentru daunele provocate de război, ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și recunoașterea suveranității Iranului asupra Strâmtorii Ormuz.

Economia mondială, în pericol

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a avertizat că transformarea strâmtorii într-un instrument de presiune ar avea consecințe grave asupra economiei mondiale.

Între timp, surse citate de CNN susțin că Donald Trump este din ce în ce mai frustrat de evoluția negocierilor și ia în calcul, mai serios ca oricând în ultimele două săptămâni, reluarea atacurilor împotriva Iranului.

Escaladarea conflictului este alimentată și de declarațiile unor oficiali iranieni, care susțin că Parlamentul ar putea analiza îmbogățirea uraniului la nivelul necesar producerii armelor nucleare în eventualitatea unui nou atac american.

Administrația americană are pregătite mai multe scenarii

În cadrul audierilor din Congres, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a precizat că administrația americană are pregătite mai multe scenarii.

„Avem un plan de escaladare, dacă este necesar. Avem un plan de retragere, dacă este necesar. Avem un plan de repoziționare a forțelor și resurselor”, a declarat acesta.

Trump: Iranul nu poate avea o armă nucleară

Donald Trump a reiterat că obiectivul Washingtonului rămâne neschimbat: împiedicarea Iranului să obțină arma nucleară.

„Este un plan foarte simplu: Iranul nu poate avea o armă nucleară și nu va avea o armă nucleară, dar ei nu au vrut să accepte (planul), dacă poți să crezi... ce proști! Sunt oameni proști! Ei cred că eu mă voi plictisi de toate astea sau că vor apărea presiuni, dar nu există nicio presiune. Nu există nicio presiune”, a declarat liderul de la Casa Albă.

După respingerea propunerii de pace, piețele internaționale au reacționat imediat, iar prețurile petrolului au început din nou să crească.

Între timp, un oficial iranian a avertizat că Teheranul ar putea îmbogăți uraniul la nivel militar dacă este atacat din nou, în timp ce Israelul insistă că programul nuclear iranian trebuie oprit complet.