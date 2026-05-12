Războiul dintre SUA și Iran zdruncină ambițiile economice ale statelor din Golf

Conflictul prelungit dintre Statele Unite și Iran începe să afecteze serios planurile economice ale statelor din Golf, care în ultimii ani au încercat să își reducă dependența de petrol și gaze. Analiștii avertizează că instabilitatea regională amenință proiectele de transformare economică promovate de Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuweit.

Potrivit unei analize publicate de The Washington Post, războiul pune sub semnul întrebării perspectivele pe termen lung ale regiunii, care încerca să se redefinească drept centru financiar global, hub tehnologic și destinație turistică internațională.

Turismul și investițiile, printre primele victime

Industria turismului este una dintre cele mai afectate. Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor estimează că, de la izbucnirea conflictului, sectorul pierde cel puțin 600 de milioane de dolari pe zi în Orientul Mijlociu.

În orașe precum Dubai, hoteluri și restaurante care până recent erau pline de turiști și investitori încep să își reducă activitatea sau să se închidă temporar.

În paralel, firmele financiare internaționale prezente în Golf devin tot mai prudente în ceea ce privește extinderea operațiunilor regionale. Atacurile aeriene și riscul escaladării conflictului afectează și piața imobiliară, în special în contextul în care muncitorii străini — esențiali pentru economiile din Golf — încep să reevalueze oportunitatea de a rămâne în regiune.

„Viziunile post-petrol” intră într-o zonă de risc

În ultimul deceniu, statele din Golf au investit masiv în strategii economice menite să reducă dependența de veniturile energetice.

Arabia Saudită a lansat în 2016 programul „Vision 2030”, care include dezvoltarea de noi orașe, extinderea industriei turistice și investiții în producție și tehnologie.

Emiratele Arabe Unite au prezentat strategia „Centennial 2071”, axată pe educație, tehnologie și inovare, în timp ce Qatar și Kuweit și-au construit propriile programe de modernizare economică.

Însă actualul conflict amenință direct finanțarea acestor proiecte.

Strâmtoarea Hormuz, punct critic pentru economia globală

Blocarea de facto a Strâmtorii Ormuz — una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale — afectează grav exporturile energetice ale regiunii.

Experții spun că Bahrain și Kuweit sunt printre cele mai vulnerabile state, deoarece nu dispun de infrastructură alternativă care să ocolească strâmtoarea.

Fondul Monetar Internațional a redus prognoza de creștere economică pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africa de Nord la doar 1,1%, cu aproape trei puncte procentuale sub estimările anterioare.

Amenințările Iranului amplifică tensiunile

Situația de securitate din Golf continuă să se deterioreze.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a avertizat că orice atac asupra petrolierelor iraniene va atrage lovituri împotriva intereselor americane și a „navelor inamice” din regiune.

În paralel, autoritățile iraniene iau în calcul adoptarea unei legislații care ar permite restricționarea accesului prin Strâmtoarea Hormuz pentru navele aparținând „statelor ostile”.

În ultimele zile au fost raportate noi incidente maritime și atacuri cu drone:

-un cargou aflat în apropiere de Doha, Qatar, a fost lovit de un proiectil necunoscut;

-Kuweitul a anunțat detectarea mai multor drone ostile în spațiul său aerian;

-Emiratele Arabe Unite au interceptat două drone lansate din Iran.

Marea Britanie a decis deja trimiterea unui distrugător militar în Orientul Mijlociu pentru a participa la eventuale operațiuni internaționale de protejare a traficului maritim.

Negocierile de pace rămân blocate

În paralel cu escaladarea militară, negocierile dintre Washington și Teheran privind un posibil armistițiu continuă fără progrese vizibile.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat recent că SUA așteaptă un răspuns oficial din partea Iranului la o propunere de încetare a conflictului, însă până în prezent nu au existat semnale clare de deblocare diplomatică.

Qatarul, care joacă un rol important de mediator regional, evită deocamdată să își asume o implicare mai profundă, temându-se că ar putea deveni ținta criticilor dacă negocierile eșuează.

Efecte pe termen lung

Analiștii avertizează că, chiar dacă ostilitățile s-ar încheia în perioada următoare, efectele economice și politice asupra statelor din Golf vor continua ani la rând.

„Atât sectoarele bazate pe petrol, cât și cele non-petroliere sunt afectate în egală măsură. Există riscul unor daune structurale pe termen lung”, a declarat Frederick Schneider, expert al Middle East Institute, pentru The Washington Post.

Pentru statele din Golf, conflictul nu reprezintă doar o criză de securitate, ci și un test major pentru ambițiile lor de a construi economii moderne, diversificate și mai puțin dependente de petrol.