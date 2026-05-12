search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Războiul dintre SUA și Iran zdruncină ambițiile economice ale statelor din Golf

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Conflictul prelungit dintre Statele Unite și Iran începe să afecteze serios planurile economice ale statelor din Golf, care în ultimii ani au încercat să își reducă dependența de petrol și gaze. Analiștii avertizează că instabilitatea regională amenință proiectele de transformare economică promovate de Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuweit.

DUbaiul, unul dintre statele lovite economic de războiul din Iran/FOTO: Shutterstock
DUbaiul, unul dintre statele lovite economic de războiul din Iran/FOTO: Shutterstock

Potrivit unei analize publicate de The Washington Post, războiul pune sub semnul întrebării perspectivele pe termen lung ale regiunii, care încerca să se redefinească drept centru financiar global, hub tehnologic și destinație turistică internațională.

Turismul și investițiile, printre primele victime

Industria turismului este una dintre cele mai afectate. Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor estimează că, de la izbucnirea conflictului, sectorul pierde cel puțin 600 de milioane de dolari pe zi în Orientul Mijlociu.

În orașe precum Dubai, hoteluri și restaurante care până recent erau pline de turiști și investitori încep să își reducă activitatea sau să se închidă temporar.

În paralel, firmele financiare internaționale prezente în Golf devin tot mai prudente în ceea ce privește extinderea operațiunilor regionale. Atacurile aeriene și riscul escaladării conflictului afectează și piața imobiliară, în special în contextul în care muncitorii străini — esențiali pentru economiile din Golf — încep să reevalueze oportunitatea de a rămâne în regiune.

„Viziunile post-petrol” intră într-o zonă de risc

În ultimul deceniu, statele din Golf au investit masiv în strategii economice menite să reducă dependența de veniturile energetice.

Arabia Saudită a lansat în 2016 programul „Vision 2030”, care include dezvoltarea de noi orașe, extinderea industriei turistice și investiții în producție și tehnologie.

Emiratele Arabe Unite au prezentat strategia „Centennial 2071”, axată pe educație, tehnologie și inovare, în timp ce Qatar și Kuweit și-au construit propriile programe de modernizare economică.

Însă actualul conflict amenință direct finanțarea acestor proiecte.

Strâmtoarea Hormuz, punct critic pentru economia globală

Blocarea de facto a Strâmtorii Ormuz — una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale — afectează grav exporturile energetice ale regiunii.

Liderul ascuns, generalul care îl vizitează și Golful care arde

Experții spun că Bahrain și Kuweit sunt printre cele mai vulnerabile state, deoarece nu dispun de infrastructură alternativă care să ocolească strâmtoarea.

Fondul Monetar Internațional a redus prognoza de creștere economică pentru regiunea Orientului Mijlociu și Africa de Nord la doar 1,1%, cu aproape trei puncte procentuale sub estimările anterioare.

Amenințările Iranului amplifică tensiunile

Situația de securitate din Golf continuă să se deterioreze.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a avertizat că orice atac asupra petrolierelor iraniene va atrage lovituri împotriva intereselor americane și a „navelor inamice” din regiune.

În paralel, autoritățile iraniene iau în calcul adoptarea unei legislații care ar permite restricționarea accesului prin Strâmtoarea Hormuz pentru navele aparținând „statelor ostile”.

În ultimele zile au fost raportate noi incidente maritime și atacuri cu drone:

-un cargou aflat în apropiere de Doha, Qatar, a fost lovit de un proiectil necunoscut;

-Kuweitul a anunțat detectarea mai multor drone ostile în spațiul său aerian;

-Emiratele Arabe Unite au interceptat două drone lansate din Iran.

Marea Britanie a decis deja trimiterea unui distrugător militar în Orientul Mijlociu pentru a participa la eventuale operațiuni internaționale de protejare a traficului maritim.

Negocierile de pace rămân blocate

În paralel cu escaladarea militară, negocierile dintre Washington și Teheran privind un posibil armistițiu continuă fără progrese vizibile.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat recent că SUA așteaptă un răspuns oficial din partea Iranului la o propunere de încetare a conflictului, însă până în prezent nu au existat semnale clare de deblocare diplomatică.

Qatarul, care joacă un rol important de mediator regional, evită deocamdată să își asume o implicare mai profundă, temându-se că ar putea deveni ținta criticilor dacă negocierile eșuează.

Efecte pe termen lung

Analiștii avertizează că, chiar dacă ostilitățile s-ar încheia în perioada următoare, efectele economice și politice asupra statelor din Golf vor continua ani la rând.

„Atât sectoarele bazate pe petrol, cât și cele non-petroliere sunt afectate în egală măsură. Există riscul unor daune structurale pe termen lung”, a declarat Frederick Schneider, expert al Middle East Institute, pentru The Washington Post.

Pentru statele din Golf, conflictul nu reprezintă doar o criză de securitate, ci și un test major pentru ambițiile lor de a construi economii moderne, diversificate și mai puțin dependente de petrol.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Activiștii Declic, susținători ai lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, îi instigă pe români să doneze bani către ONG și să nu mai dea bani statului. Culmea, stat condus de idolii lor
gandul.ro
image
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
mediafax.ro
image
Reforma lui Bolojan se transformă în bombă cu ceas: concedierile din administrația locală, răsturnate de justiție. „Pot cere și daune morale”
fanatik.ro
image
Învățătorul Petruț Rizea, după un AVC suferit din cauza epuizării la școală: „Pur și simplu am căzut din picioare”. Mesajul pe care-l transmite celor din minister
libertatea.ro
image
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
digisport.ro
image
Alertă în Grecia! O dronă ucraineană încărcată cu explozibili, descoperită pe o insulă vizitată de numeroși turiști
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
"Nu am idee ce s-a întâmplat". La doar 5 ani, Alexandru a dispărut fără urmă chiar de lângă tatăl său
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
cancan.ro
image
Trei ingrediente pe care să le consumi zilnic la pensie ca să ajungi la 100 ani. Unul îl poți aduce din Grecia
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
De ce se scumpeşte mâncarea din magazine. Costul transportului reprezintă un procent prea mic pentru a conta
playtech.ro
image
Florinel Coman, la FCSB? MM Stoica, anunț despre revenirea așteptată de toți fanii roș-albaștrilor
fanatik.ro
image
Riscul ca Nicușor Dan să se izoleze de liderii europeni. Analist politic: ”Nu pare capabil să construiască relații”
ziare.com
image
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
digisport.ro
image
Începe Eurovision 2026, ediția aniversară de 70 de ani! Semifinalele și finala, live la TVR! Eda Marcus prezintă punctajul juriului nostru
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Șeful ANAF anunță noul plan privind veniturile românilor. Vor fi verificări mai drastice, chiar pe stradă
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Strategia „faptului împlinit” a lui George Copos. Cum încearcă milionarul să schimbe regulile de „dragul” turismului pe Tâmpa și Panoramic
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Horoscop 13 mai. Perioadă grea pentru Fecioare, schimbări neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Câștigau 2.300 de euro în Olanda, dar au ales să revină în România. Motivul pentru care un cuplu a renunțat la viața din străinătate: „Am rămas șocați când am venit”
click.ro
Nicolae al României de 10 Mai 2026 FOTO Instagram (4) jpg
Regalitate în afara Palatului: Nicolae și Alina‑Maria ai României, celebrare spectaculoasă de 10 Mai
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii care pot recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul