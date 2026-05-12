Războiul din Iran și lecțiile sale pentru China: un conflict cu ecouri globale (China poate produce un miliard de drone anual?)

La mai bine de două luni de la izbucnirea conflictului armat dintre Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran — declanșat pe 28 februarie 2026 —, lumea asistă la primul război major al erei dronelor și al blocadelor maritime în secolul XXI. Dincolo de dimensiunea sa imediată, acest conflict oferă o fereastră analitică prețioasă asupra modului în care capacitățile militare americane funcționează sub presiunea reală a bătăliei. Iar cel care privește cel mai atent prin această fereastră este, fără îndoială, China. Experți din China, Taiwan și din alte regiuni ale lumii, consultați de CNN, converg asupra unei concluzii esențiale: războiul din Iran nu este doar o chestiune regională, ci un laborator strategic în timp real, ale cărui lecții vor modela calculele militare și geopolitice ale marilor puteri pentru deceniile care urmează.

Beijingul observă, înregistrează și — cu siguranță — reinterpretează propriile doctrine în lumina a ceea ce se petrece în Golful Persic. Totuși, experții avertizează că China riscă să tragă concluzii greșite — supraevaluându-și propriile forțe, ignorându-și lipsa de experiență în luptă și adoptând o perspectivă prea îngustă asupra naturii și consecințelor unui eventual conflict cu Washingtonul.

Lecția apărării: vulnerabilitățile pe care Iranul le-a exploatat

Una dintre cele mai surprinzătoare revelații ale conflictului actual este capacitatea Iranului de a penetra sistemele de apărare antiaeriană americane din Golf cu tehnologie relativ primitivă. Drone Shahed de mică valoare și rachete balistice ieftine au reușit să treacă de sisteme de apărare de înaltă tehnologie precum Patriot și THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense). Această realitate nu a trecut neobservată la Beijing. Fu Qianshao, fost colonel în forțele aeriene chineze, subliniază că Armata Populară de Eliberare (APE) nu trebuie să neglijeze componenta defensivă a doctrinei sale militare. În timp ce Armata Populară de Eliberare a investit masiv în capacități ofensive — rachete cu planoare hipersonice capabile să evite interceptoarele, avioane de vânătoare stealth de generația a cincea J-20 (echivalentul aproximativ al F-35 american) și un bombardier stealth cu rază lungă de acțiune aflat în dezvoltare —, latura defensivă rămâne, în opinia experților, un punct vulnerabil.

Pe de altă parte, campania aeriană americană împotriva Iranului a demonstrat eficiența unui mix de armament: aeronave de ultimă generație precum F-35 și B-2, combinate cu muniții ghidate mai puțin costisitoare lansate de pe B-1, B-52 și F-15. Rezultatul a fost distrugerea sistematică a lansatoarelor de rachete, navelor de război și podurilor. Este exact tipul de mix pe care Beijingul trebuie să îl integreze în planificarea propriei apărări, potrivit analiștilor militari.

Strâmtoarea Taiwan — oglinda Strâmtorii Hormuz

Strâmtoarea Hormuz și Strâmtoarea Taiwan prezintă similarități structurale remarcabile din perspectivă geopolitică: ambele sunt puncte de strangulare maritime cu valoare strategică imensă, ambele sunt teatre potențiale ale unor conflicte asimetrice și ambele implică o putere majoră — SUA — confruntată cu un adversar care folosește tactici neconvenționale pentru a-și compensa inferioritatea tehnologică convențională. China este liderul mondial în producția de drone. Analiștii citează un raport din 2025 al platformei War on the Rocks, care estimează că producătorii civili chinezi au capacitatea de a reconverti liniile de producție în mai puțin de un an pentru a fabrica un miliard de drone militarizate anual. Această cifră este de natură să modifice radical calculul oricărui potențial adversar. Chieh Chung, cercetător la Institutul pentru Apărare Națională și Cercetări de Securitate din Taiwan, avertizează că rachetele cu rază lungă și roiurile de drone vor juca un rol central în orice operațiune militară chineză împotriva insulei. Taiwanul, la rândul său, nu este pregătit să facă față unor astfel de cantități.

Un raport recent al unui organism de supraveghere guvernamental a concluzionat că măsurile de contracarare a dronelor aflate la dispoziția armatei taiwaneze sunt „ineficiente” și reprezintă un „risc major de securitate” pentru infrastructura critică și bazele militare. Gene Su, directorul general al companiei taiwaneze Thunder Tiger, cel mai important producător de drone al insulei, a cerut investiții masive în capacitatea de producție în masă. Războiul din Iran a evidențiat și o lecție pe care SUA o asimilează: într-un potențial conflict în Pacific, America s-ar putea găsi în postura de apărător, nu de atacator. Amiralul Samuel Paparo, comandantul Indo-Pacific Command, a pledat în fața Senatului american pentru umplerea Strâmtorii Taiwan cu mii de drone aeriene, navale și submarine, cu scopul de a împiedica trecerea forțelor militare chineze. Fiecare navă sau aeronavă distrusă de o dronă ieftină valorează incomparabil mai mult decât drona care a distrus-o — aceasta este logica descurajării asimetrice.

Inamicul are și el un cuvânt de spus

Una dintre marile revelații ale conflictului actual pentru observatorii externi — inclusiv pentru Beijing — este rezistența surprinzătoare a regimului iranian în fața unui bombardament american de o intensitate fără precedent în epoca modernă. Guvernul de la Teheran funcționează în continuare, negociind și manevrând diplomatic, chiar în timp ce este supus unor lovituri militare devastatoare. Acest fapt subliniază o lecție fundamentală: victoriile tactice nu se traduc automat în rezultate politice.

Craig Singleton, cercetător senior la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, formulează această lecție cu o claritate remarcabilă: „Presiunea militară nu s-a tradus într-o soluționare politică durabilă. Pentru China, aceasta consolidează o lecție esențială: succesul pe câmpul de luptă nu produce automat finalul pe care îl dorești.” Un scenariu Taiwan nu ar fi, prin urmare, o simplă operațiune militară cu un final previzibil — ar fi un conflict cu ramificații politice, economice și diplomatice de o complexitate greu de anticipat. Există, de asemenea, factorul experienței de luptă. Armata Populară de Eliberare nu a participat la un conflict armat de amploare din 1979, când China a purtat un război scurt și costisitor cu Vietnamul. Între timp, forțele americane au dobândit experiență vastă în Irak, Afghanistan, Kosovo și Panama, iar acum în Golful Persic. Această experiență acumulată — în planificarea campaniilor, în adaptarea tactică, în gestionarea pierderilor și în executarea războiului de precizie la nivel înalt — reprezintă un avantaj invizibil, dar crucial. Drew Thompson, cercetător la S. Rajaratnam School of International Studies din Singapore, evocă un exemplu istoric grăitor: în Războiul din Coreea, China dispunea de avioane de vânătoare superioare — MiG-15 sovietice — dar piloții americani, deși zburau pe F-86 mai puțin performante, au obținut rezultate mai bune datorită experienței acumulate în Al Doilea Război Mondial. „Un pilot excelent pe un avion mediocru va bate întotdeauna un pilot mediocru pe un avion excelent”, conchide Thompson.

Consecințe globale și avertismente pentru Beijing

Conflictul din Iran a demonstrat că un război între o mare putere și o putere de rang inferior nu poate fi întotdeauna o operațiune ordonată, cu un final predictibil. Capacitatea Iranului de a exploata Strâmtoarea Hormuz — prin care trece 20% din petrolul mondial — și de a injecta risc în lanțurile globale de aprovizionare a arătat cât de rapid un conflict localizat se poate internaționaliza, antrenând actori terți și destabilizând piețele energetice globale. Pentru Beijing, avertismentul este explicit: orice scenariu Taiwan ar implica imediat comerțul global, fluxurile energetice și actori terți într-un mod dificil de anticipat.

China este cel mai mare exportator mondial și depinde de rute maritime libere pentru propriul comerț. Un conflict în Strâmtoarea Taiwan ar putea, paradoxal, să se întoarcă împotriva propriilor interese economice ale Chinei. Analistul militar chinez Song Zongping a privit conflictul cu o franchețe rară: „Acesta este aspectul pe care îl are cu adevărat războiul modern.” Este un memento că, indiferent de superioritatea tehnologică sau numerică, inamicul are întotdeauna un cuvânt de spus. Iar în cazul unui conflict în Pacific, cuvântul acesta ar putea remodela ordinea mondială pentru decenii.

Concluzii

Războiul din Iran nu este doar un conflict regional — este un test de stres al arhitecturii de securitate globale și un manual deschis pentru orice strateg militar din lume. China citește cu atenție acest manual, dar riscă să selecteze lecțiile convenabile și să le ignore pe cele incomode. Lipsa experienței de luptă, vulnerabilitățile defensive și imprevizibilitatea consecințelor politice ale succesului militar sunt avertismente pe care Beijingul nu și le poate permite să le subestimeze. Într-o lume în care drone ieftine pot penetra sisteme de apărare de miliarde de dolari, în care un punct de strangulare maritim poate paraliza economia globală și în care victoriile militare nu garantează rezultatele politice dorite, calculele strategice ale tuturor marilor puteri trebuie recalibrate. Lecțiile din Golf ajung la timp — înainte ca o nouă criză să transforme teoria în practică sângeroasă.