Codul galben a intrat în vigoare. Furtuni și vânt puternic în București, Ilfov și alte județe. Temperaturile scad accentuat

În scurt timp intră în vigoare avertizări cod galben de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului pentru București, Ilfov și mai multe regiuni din țară, valabile începând de marți de la ora 22:00, până miercuri, 13 mai, ora 22:00.

Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii, dar și o răcire accentuată a vremii în aproape toată țara.

Potrivit ANM, valorile termice vor începe să scadă semnificativ în vestul și nord-vestul țării, iar ulterior răcirea se va extinde în restul teritoriului, aducând temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă.

Zonele vizate de instabilitate atmosferică sunt Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, precum și regiunile montane.

„Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii, cu rafale de 50–60 km/h și izolat de 70–90 km/h, grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15–20 l/mp și izolat de 30–40 l/mp”, au transmis meteorologii.

Vreme instabilă și în Capitală

Pentru București, ANM a emis o prognoză specială, valabilă în mai multe intervale.

În perioada 12 mai, ora 10:00 – 13 mai, ora 09:00, vremea va fi instabilă, cu înnorări accentuate după-amiaza și seara, când sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii cu rafale de 50–70 km/h și grindină.

Pe timpul nopții sunt posibile ploi slabe, iar spre dimineață vântul va sufla cu viteze de 50–60 km/h.

Ulterior, în intervalul 13 mai, ora 09:00 – 14 mai, ora 10:00, temperaturile vor scădea considerabil. Maxima nu va depăși 17 grade Celsius, iar minima va coborî la 8–9 grade, caracterizând o vreme răcoroasă pentru această perioadă.