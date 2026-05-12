search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Trenul Leon va transporta, pe 15 mai, astronauţi şi experţi aerospaţiali internaţionali pe ruta Bucureşti - Braşov şi retur, în cadrul evenimentelor organizate la împlinirea a 45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu, a anunţat Grampet Group, într-un comunicat transmis marţi.

Trenul Leon FOTO: Grampet Group
Trenul Leon FOTO: Grampet Group

„Trenul Leon, fabricat la Electroputere VFU Paşcani şi operat de RELOC Craiova, va aduce pe şine aniversarea unei misiuni istorice pentru România. Vineri, 15 mai, acesta va transporta astronauţi şi experţi aerospaţiali internaţionali pe ruta Bucureşti - Braşov şi retur", se menţionează în comunicat, scrie Agerpres.

Astfel, la 45 de ani de la zborul istoric al lui Dumitru Prunariu, România va fi gazda unei reuniuni internaționale a pionierilor, a veteranilor şi a noilor generații de exploratori ai cosmosului, invitați să marcheze un moment definitoriu în istoria explorării spațiale.

„Suntem onorați să putem susține un proiect emblematic dedicat împlinirii a 45 de ani de la momentul în care cosmonautul Dumitru Prunariu a devenit primul român care a zburat vreodată în spaţiul cosmic. Călătoria aniversară la bordul trenului Leon este inițiativa prin care Grampet Group îşi exprimă respectul şi admiraţia faţă de această performanţă istorică şi faţă de cel care a făcut-o posibilă. Dumitru Prunariu este un vizionar şi un reper de curaj, care ne inspiră şi va continua să inspire generaţii întregi. O personalitate care a scris o pagină de istorie pentru România şi care merită întreaga noastră consideraţie", a afirmat Gruia Stoica, preşedinte şi fondator Grampet Group, citat în comunicat.

La acest eveniment vor fi prezenţi cei care au deschis drumuri în explorarea spaţiului pentru naţiunile lor: Ivan Bella, primul slovac în cosmos, Pedro Duque Pedro Duque, primul astronaut al Spaniei şi fost ministru al cercetării, şi Alper Gezeravci, primul reprezentant al Turciei în era zborurilor comerciale şi pilot militar pe F16.

"Lor li se alătură figuri emblematice ale Agenţiei Spaţiale Europene şi ale programelor spaţiale internaţionale. Julie Payette, simbol al excelenţei canadiene şi participantă la două misiuni NASA, aduce perspectiva nord-americană asupra cooperării orbitale. Paolo Nespoli, unul dintre cei mai experimentaţi astronauţi ESA, şi Ulrich Walter, veteran al programului Spacelab, reprezintă generaţia care a extins colaborarea europeană dincolo de atmosfera terestră", se mai precizează în comunicat.

Conform sursei citate, prezenţi vor fi şi Claudie Haignere şi Jean-Pierre Haignere, două figuri reprezentative ale explorării franceze, prima femeie astronaut a Franţei şi unul dintre cei mai experimentaţi astronauţi francezi.

„În oglindă cu aceşti veterani, Jannikke Mikkelsen, exploratoare norvegiană aflată la începutul propriului drum cosmic, reprezintă noua generaţie de profesionişti care privesc către Lună şi Marte", susţin reprezentanţii Grampet.

Alături de ei vin unii dintre cei care conduc cele mai prestigioase instituţii cosmice internaţionale: Prof.univ. Pascale Ehrenfreund, preşedinta Comitetului pentru Cercetarea Spaţiului (COSPAR), Prof. Bernard Foig, fost Chief Scientist al ESA/ESTEC şi consilier superior al Directorului General al ESA, Jean-Michel Contant, Secretarul General al Academiei Internaţionale de Astronautică (IAA), Ada Samuelsson din SUA, fost expert în Secretariatul General al ONU şi Andy Turnage, care administrează cu mare competenţă de peste 20 de ani Asociaţia Exploratorilor Spaţiului Cosmic.

Leon este primul automotor de tip DMU (Diesel Multiple Unit, n.r) construit în România în ultimii 80 de ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
Concertul Metallica din Bucureşti. Tot ce trebuie să știi despre transportul în comun spre și de la Arena Națională
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului a sesizat oficial CCR cu privire la OUG dată de guvernul Bolojan după demitere. Ce încălcări ale Constituției invocă instituția
gandul.ro
image
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
mediafax.ro
image
Oficial! Lovitură cruntă pentru FCSB: Daniel Bîrligea
fanatik.ro
image
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
libertatea.ro
image
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
digisport.ro
image
Clătite rulate la cuptor, rețeta specială care a cucerit TikTok-ul. Secretul constă în umplutură
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
O femeie din Iași s-a trezit îngropată în datorii, după ce 2 firme fantomă și-au declarat sediul în casa ei
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
cancan.ro
image
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Subiectele la Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a. Ce au avut de rezolvat elevii la Limba română – scris
playtech.ro
image
Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care a stat la originea lansării sale în tenis
fanatik.ro
image
Secretul longevității în Grecia și Cipru. Alimentele și obiceiurile care îi ajută pe localnici să trăiască mai mult
ziare.com
image
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
digisport.ro
image
Cât trebuie să câștigi ca să îți permiți un apartament în rate în Milano sau Napoli? Roma e mai „ieftină”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind cursul valutar! La cât a ajuns moneda euro
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”
click.ro
image
Drama ascunsă a Ecaterinei Ladin. Actrița din „Las Fierbinți” a făcut mărturisiri dureroase
click.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tocanita de pui cu cartofi Sursa foto shutterstock 2550769163 jpg
Tocăniță de pui cu cartofi. Este gata în timp record!
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul