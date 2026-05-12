search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul amenință că va îmbogăți uraniu la nivel militar dacă va fi atacat din nou

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un oficial iranian a avertizat că Teheranul ar putea îmbogăți uraniul la nivel militar dacă este atacat din nou, în timp ce Israelul insistă că programul nuclear iranian trebuie oprit complet.

Iranul amenință cu îmbogățirea uraniului FOTO Shutterstock
Iranul amenință cu îmbogățirea uraniului FOTO Shutterstock

Purtătorul de cuvânt al Comisiei parlamentare pentru securitate națională și politică externă din Iran, Ebrahim Rezaei, a avertizat că Teheranul ar putea ajunge la îmbogățirea uraniului până la 90% în cazul unui nou atac, în cazul în care SUA și-ar putea relua confruntarea militară cu Iranul.

„Una dintre opțiunile Iranului în cazul unui nou atac ar putea fi îmbogățirea la 90%. Vom analiza acest lucru în parlament”, a scris Rezaei platforma X.

Afirmația vine în contextul în care Donald Trump a spus în repetate rânduri că unul dintre obiectivele centrale ale SUA în declanșarea unui război împotriva Iranului a fost să se asigure că Teheranul nu dezvoltă o armă nucleară.

Iranul care susține că programul său nuclear are scopuri pașnice, nu ar fi predat încă peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit până la 60%, un pas tehnic relativ mic până la nivelul de 90% necesar pentru armament, potrivit The Guardian.

La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul cu Iranul va continua atâta timp cât țara deține stocuri de uraniu puternic îmbogățit.

„Nu s-a terminat, pentru că mai există material nuclear – uraniu îmbogățit – care trebuie scos din Iran. Mai există situri de îmbogățire care trebuie demontate”, a spus el în emisiunea „60 Minutes” de la CBS.

Întrebat cum ar trebui îndepărtat acest material, Netanyahu a răspuns: „Strategia este simplă: intri și îl iei. Consider că acest lucru poate fi realizat fizic. Nu este o problemă, ci o misiune de o importanță vitală”.

Luni, Trump a declarat că Iranul a fost dispus inițial să permită accesul SUA pentru extragerea uraniului puternic îmbogățit, însă ar fi renunțat ulterior la această prevedere în cea mai recentă propunere de armistițiu. „S-au răzgândit pentru că nu au inclus acest lucru în document”, a spus liderul american.

Iranul nu a confirmat public că ar renunța la uraniu, susținând că are dreptul să îmbogățească material nuclear și că programul său are exclusiv scopuri pașnice.

Potrivit a doi oficiali regionali citați de Associated Press, Iranul ar fi propus diluarea unei părți din uraniul puternic îmbogățit și transferarea restului într-o țară terță. Rusia și-a exprimat anterior disponibilitatea de a prelua acest material. Oficialii au vorbit sub protecția anonimatului, invocând sensibilitatea negocierilor diplomatice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
stirileprotv.ro
image
Cel care a filmat „întâmplător” aplauzele lui Bolojan este abonat la banii publici din Oradea. Nelipsit din contractele cu primăria și cu instituțiile din subordine. Gândul dezvăluie “regia aplauzelor”
gandul.ro
image
Crește din nou mortalitatea infantilă în România. Investițiile în sănătate sunt în continuare scăzute
mediafax.ro
image
Surpriză! Cine joacă în locul lui Adi Rus, marele absent al Craiovei în finala cu Universitatea Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
libertatea.ro
image
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
digisport.ro
image
Celebra mănușă albă purtată de Michael Jackson pe scenă a fost scoasă la licitație. Cu cât se vinde
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
observatornews.ro
image
Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea. Pentru unii români, pare o avere
cancan.ro
image
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
O nouă lovitură pentru românii cu rate și economii în lei. Erste avertizează: inflația explodează, recesiunea continuă
playtech.ro
image
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
fanatik.ro
image
Revenirea la monarhie, ”soluție” pentru unirea cu Moldova? ”Ce spune Nicu Ștefănuță e o prostie de sus până jos”, explică un istoric. Politolog: ”O teză periculoasă”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
digisport.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind cursul valutar! La cât a ajuns moneda euro
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”
click.ro
image
Drama ascunsă a Ecaterinei Ladin. Actrița din „Las Fierbinți” a făcut mărturisiri dureroase
click.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
woman yawning office jpg
Luna în care te-ai născut spune cât de mult iubești să dormi
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul