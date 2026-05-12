Iranul amenință că va îmbogăți uraniu la nivel militar dacă va fi atacat din nou

Un oficial iranian a avertizat că Teheranul ar putea îmbogăți uraniul la nivel militar dacă este atacat din nou, în timp ce Israelul insistă că programul nuclear iranian trebuie oprit complet.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei parlamentare pentru securitate națională și politică externă din Iran, Ebrahim Rezaei, a avertizat că Teheranul ar putea ajunge la îmbogățirea uraniului până la 90% în cazul unui nou atac, în cazul în care SUA și-ar putea relua confruntarea militară cu Iranul.

„Una dintre opțiunile Iranului în cazul unui nou atac ar putea fi îmbogățirea la 90%. Vom analiza acest lucru în parlament”, a scris Rezaei platforma X.

Afirmația vine în contextul în care Donald Trump a spus în repetate rânduri că unul dintre obiectivele centrale ale SUA în declanșarea unui război împotriva Iranului a fost să se asigure că Teheranul nu dezvoltă o armă nucleară.

Iranul care susține că programul său nuclear are scopuri pașnice, nu ar fi predat încă peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit până la 60%, un pas tehnic relativ mic până la nivelul de 90% necesar pentru armament, potrivit The Guardian.

La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul cu Iranul va continua atâta timp cât țara deține stocuri de uraniu puternic îmbogățit.

„Nu s-a terminat, pentru că mai există material nuclear – uraniu îmbogățit – care trebuie scos din Iran. Mai există situri de îmbogățire care trebuie demontate”, a spus el în emisiunea „60 Minutes” de la CBS.

Întrebat cum ar trebui îndepărtat acest material, Netanyahu a răspuns: „Strategia este simplă: intri și îl iei. Consider că acest lucru poate fi realizat fizic. Nu este o problemă, ci o misiune de o importanță vitală”.

Luni, Trump a declarat că Iranul a fost dispus inițial să permită accesul SUA pentru extragerea uraniului puternic îmbogățit, însă ar fi renunțat ulterior la această prevedere în cea mai recentă propunere de armistițiu. „S-au răzgândit pentru că nu au inclus acest lucru în document”, a spus liderul american.

Iranul nu a confirmat public că ar renunța la uraniu, susținând că are dreptul să îmbogățească material nuclear și că programul său are exclusiv scopuri pașnice.

Potrivit a doi oficiali regionali citați de Associated Press, Iranul ar fi propus diluarea unei părți din uraniul puternic îmbogățit și transferarea restului într-o țară terță. Rusia și-a exprimat anterior disponibilitatea de a prelua acest material. Oficialii au vorbit sub protecția anonimatului, invocând sensibilitatea negocierilor diplomatice.