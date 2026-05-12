search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

OMS avertizează că este posibil să apară noi cazuri de infecție cu hantavirus. Starea pasagerilor confirmați pozitiv

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat marți că este posibil să apară noi cazuri de infecție cu hantavirus în următoarele săptămâni, după izbucnirea focarului la bordul navei de croazieră MV Hondius. În același timp, autoritățile franceze au anunțat că pasagera franceză infectată cu virusul se află la terapie intensivă.

Pasageri evacuați FOTO ARHIVĂ
Pasageri evacuați FOTO ARHIVĂ

Vorbind la Madrid alături de premierul spaniol Pedro Sánchez, șeful OMS a mulțumit Spaniei pentru „compasiune și solidaritatea” după ce a permis acostarea navei afectate de focar și a cerut statelor să respecte recomandările organizației, inclusiv carantina de 42 de zile și monitorizarea atentă a contactelor cu risc ridicat.

„În acest moment nu există semne că ne aflăm la începutul unui focar mai amplu, însă situația se poate schimba și, având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în săptămânile următoare”, a transmis acesta.

Nava MV Hondius, care naviga din Argentina către Capul Verde, a devenit epicentrul unui focar după ce trei pasageri, un cuplu olandez și un cetățean german, au murit din cauza virusului. Deși hantavirusul este transmis în mod obișnuit de rozătoare sălbatice, anumite variante, precum tulpina Andes, se pot transmite, în cazuri rare, și între oameni, în condiții de contact apropiat.

Nouă cazuri de îmbolnăvire confirmate

OMS a confirmat până în prezent nouă cazuri ale variantei Andes, printre care pasagera din Franța și un cetățean american evacuat de pe vas.

Autoritățile sanitare din Paris au precizat că pacienta franceză, în vârstă de 65 de ani, a fost transferată la terapie intensivă cu „cea mai severă formă de afectare cardiopulmonară”. Medicul Xavier Lescure a precizat că femeia avea afecțiuni preexistente și este susținută prin ventilație artificială.

Ministerul Sănătății din Spania a anunțat, de asemenea, că unul dintre cei 14 cetățeni spanioli evacuați și plasați în carantină la un spital militar din Madrid a fost testat pozitiv la hantavirus. Acesta s-a prezentat cu febră ușoară și simptome respiratorii moderate, însă în prezent starea sa este stabilă,

Tedros a avertizat că este posibil să apară noi îmbolnăviri, având în vedere interacțiunile intense dintre pasageri înainte de confirmarea primului caz de infecție, pe 2 mai.

„Ne așteptăm la mai multe cazuri deoarece primul pacient de pe navă s-a îmbolnăvit pe 6 aprilie și a existat multă interacțiune între pasageri înainte de introducerea măsurilor de prevenție”, a explicat acesta, amintind că perioada de incubație a virusului poate ajunge la șase-opt săptămâni.

O femeie repatriată de pe nava MV Hondius, pozitivă la hantavirus: măsuri dure pentru ceilalți pasageri francezi

Peste 120 de pasageri și membri ai echipajului au fost evacuați din Tenerife într-o amplă operațiune internațională, duminică și luni, după ce autoritățile din Capul Verde au refuzat accesul navei în port.

Șeful OMS a lăudat reacția autorităților spaniole, spunând că aceasta ar trebui să reprezinte un model pentru alte state. „Într-o lume divizată și conflictuală, bunătatea și grija față de ceilalți sunt importante”, a declarat el.

La rândul său, Pedro Sánchez a afirmat că „lumea nu are nevoie de mai mult egoism și nici de mai multă frică, ci de țări care arată solidaritate”.

Ce se știe despre tulpina de hantavirus

Ministrul Sănătăţii din Franţa, Stephanie Rist, a declarat marţi că nu se ştie cu siguranţă dacă tulpina de hantavirus identificată în focarul epidemiologic de pe nava de croazieră MV Hondius ar fi suferit o mutaţie, însă oficialii din domeniul sănătăţii s-au declarat „destul de liniştiţi” în această privinţă, a relatat Reuters.

„Există lucruri pe care nu le cunoaştem despre acest virus", a declarat Rist în Adunarea Naţională a Franţei. „Nu avem încă finalizată secvenţierea completă a virusului, care ne-ar permite să afirmăm cu certitudine astăzi, chiar dacă ni s-au dat asigurări liniştitoare până acum, că acest virus nu a suferit încă mutaţii", a adăugat ea.

Italia testează un bărbat care a luat contact cu unul din pasagerii decedați 

Autorităţile sanitare din Italia analizează un posibil nou caz de infectare cu hantavirus, după ce un tânăr de 25 de ani din regiunea Calabria a fost plasat în carantină în urma contactului cu o femeie care a murit ulterior din cauza virusului, relatează Reuters.

Potrivit agenţiei ANSA, bărbatul prezintă deja simptome şi a fost internat în spital. El s-ar fi aflat pentru scurt timp în acelaşi avion cu o pasageră infectată, care a fost coborâtă dintr-o cursă KLM înainte de decolare, pe aeroportul din Johannesburg.

Iniţial, presa italiană a relatat că pacientul a fost transferat la Spitalul Spallanzani din Roma, una dintre cele mai importante unităţi medicale pentru boli infecţioase din Italia. Reprezentanţii spitalului au negat însă informaţia şi au precizat ulterior că aşteaptă doar probele biologice ale pacientului pentru analiză.

Între timp, ultimele zboruri de repatriere au ajuns în Olanda, unde pasagerii evacuați vor intra în carantină. Autoritățile olandeze au anunțat că toți cei 26 de pasageri aflați la bordul primului zbor au fost testați negativ.

Un spital din Nijmegen a plasat în carantină 12 membri ai personalului medical după ce probe biologice provenite de la un pacient infectat au fost manipulate fără respectarea protocoalelor. Reprezentanții unității medicale au precizat că riscul de infectare este foarte redus.

MV Hondius, realimentată și aprovizionată în Tenerife, se îndreaptă acum spre portul Rotterdam, având la bord un echipaj de 25 de persoane, precum și un medic și o asistentă medicală.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
digi24.ro
image
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Vicepremierul Oana Gheorghiu face apel public către Parchetul General să ofere consultanță guvernului despre cum să bage oamenii la pușcărie
gandul.ro
image
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
mediafax.ro
image
Blat în finala Cupei României! Dezvăluirea uluitoare a lui Marius Mitran înainte de U Craiova – U Cluj
fanatik.ro
image
Învățătorul Petruț Rizea, după un AVC suferit din cauza epuizării la școală: „Pur și simplu am căzut din picioare”. Mesajul pe care-l transmite celor din minister
libertatea.ro
image
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
digisport.ro
image
Decizia istorică luată de instanța din Italia. Un copil are doi tați și o mamă
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Au renunţat să îşi ia casă după ce cursul EURO a explodat. Unii au de plătit zeci de mii de lei în plus
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
cancan.ro
image
Trei ingrediente pe care să le consumi zilnic la pensie ca să ajungi la 100 ani. Unul îl poți aduce din Grecia
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
„Nora şi ginerele îşi moştenesc socrii?”. Explicaţia oficială a unui avocat
playtech.ro
image
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
fanatik.ro
image
Riscul ca Nicușor Dan să se izoleze de liderii europeni. Analist politic: ”Nu pare capabil să construiască relații”
ziare.com
image
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
digisport.ro
image
Micul dejun preferat al Victoria Beckham. Chiar soțul său i l-a pregătit! Ce mănâncă de trei ori pe zi pentru o piele sănătoasă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vești bune pentru pacienți. Noul regulament privind medicamentele critice
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Strategia „faptului împlinit” a lui George Copos. Cum încearcă milionarul să schimbe regulile de „dragul” turismului pe Tâmpa și Panoramic
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Horoscop 13 mai. Perioadă grea pentru Fecioare, schimbări neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
iepurași Playboy foto Profimedia jpg
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Legumele congelate se gătesc direct sau trebuie dezghețate? Ce recomandă bucătarii
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul