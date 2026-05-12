OMS avertizează că este posibil să apară noi cazuri de infecție cu hantavirus. Starea pasagerilor confirmați pozitiv

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat marți că este posibil să apară noi cazuri de infecție cu hantavirus în următoarele săptămâni, după izbucnirea focarului la bordul navei de croazieră MV Hondius. În același timp, autoritățile franceze au anunțat că pasagera franceză infectată cu virusul se află la terapie intensivă.

Vorbind la Madrid alături de premierul spaniol Pedro Sánchez, șeful OMS a mulțumit Spaniei pentru „compasiune și solidaritatea” după ce a permis acostarea navei afectate de focar și a cerut statelor să respecte recomandările organizației, inclusiv carantina de 42 de zile și monitorizarea atentă a contactelor cu risc ridicat.

„În acest moment nu există semne că ne aflăm la începutul unui focar mai amplu, însă situația se poate schimba și, având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în săptămânile următoare”, a transmis acesta.

Nava MV Hondius, care naviga din Argentina către Capul Verde, a devenit epicentrul unui focar după ce trei pasageri, un cuplu olandez și un cetățean german, au murit din cauza virusului. Deși hantavirusul este transmis în mod obișnuit de rozătoare sălbatice, anumite variante, precum tulpina Andes, se pot transmite, în cazuri rare, și între oameni, în condiții de contact apropiat.

Nouă cazuri de îmbolnăvire confirmate

OMS a confirmat până în prezent nouă cazuri ale variantei Andes, printre care pasagera din Franța și un cetățean american evacuat de pe vas.

Autoritățile sanitare din Paris au precizat că pacienta franceză, în vârstă de 65 de ani, a fost transferată la terapie intensivă cu „cea mai severă formă de afectare cardiopulmonară”. Medicul Xavier Lescure a precizat că femeia avea afecțiuni preexistente și este susținută prin ventilație artificială.

Ministerul Sănătății din Spania a anunțat, de asemenea, că unul dintre cei 14 cetățeni spanioli evacuați și plasați în carantină la un spital militar din Madrid a fost testat pozitiv la hantavirus. Acesta s-a prezentat cu febră ușoară și simptome respiratorii moderate, însă în prezent starea sa este stabilă,

Tedros a avertizat că este posibil să apară noi îmbolnăviri, având în vedere interacțiunile intense dintre pasageri înainte de confirmarea primului caz de infecție, pe 2 mai.

„Ne așteptăm la mai multe cazuri deoarece primul pacient de pe navă s-a îmbolnăvit pe 6 aprilie și a existat multă interacțiune între pasageri înainte de introducerea măsurilor de prevenție”, a explicat acesta, amintind că perioada de incubație a virusului poate ajunge la șase-opt săptămâni.

O femeie repatriată de pe nava MV Hondius, pozitivă la hantavirus: măsuri dure pentru ceilalți pasageri francezi

Peste 120 de pasageri și membri ai echipajului au fost evacuați din Tenerife într-o amplă operațiune internațională, duminică și luni, după ce autoritățile din Capul Verde au refuzat accesul navei în port.

Șeful OMS a lăudat reacția autorităților spaniole, spunând că aceasta ar trebui să reprezinte un model pentru alte state. „Într-o lume divizată și conflictuală, bunătatea și grija față de ceilalți sunt importante”, a declarat el.

La rândul său, Pedro Sánchez a afirmat că „lumea nu are nevoie de mai mult egoism și nici de mai multă frică, ci de țări care arată solidaritate”.

Ce se știe despre tulpina de hantavirus

Ministrul Sănătăţii din Franţa, Stephanie Rist, a declarat marţi că nu se ştie cu siguranţă dacă tulpina de hantavirus identificată în focarul epidemiologic de pe nava de croazieră MV Hondius ar fi suferit o mutaţie, însă oficialii din domeniul sănătăţii s-au declarat „destul de liniştiţi” în această privinţă, a relatat Reuters.

„Există lucruri pe care nu le cunoaştem despre acest virus", a declarat Rist în Adunarea Naţională a Franţei. „Nu avem încă finalizată secvenţierea completă a virusului, care ne-ar permite să afirmăm cu certitudine astăzi, chiar dacă ni s-au dat asigurări liniştitoare până acum, că acest virus nu a suferit încă mutaţii", a adăugat ea.

Italia testează un bărbat care a luat contact cu unul din pasagerii decedați

Autorităţile sanitare din Italia analizează un posibil nou caz de infectare cu hantavirus, după ce un tânăr de 25 de ani din regiunea Calabria a fost plasat în carantină în urma contactului cu o femeie care a murit ulterior din cauza virusului, relatează Reuters.

Potrivit agenţiei ANSA, bărbatul prezintă deja simptome şi a fost internat în spital. El s-ar fi aflat pentru scurt timp în acelaşi avion cu o pasageră infectată, care a fost coborâtă dintr-o cursă KLM înainte de decolare, pe aeroportul din Johannesburg.

Iniţial, presa italiană a relatat că pacientul a fost transferat la Spitalul Spallanzani din Roma, una dintre cele mai importante unităţi medicale pentru boli infecţioase din Italia. Reprezentanţii spitalului au negat însă informaţia şi au precizat ulterior că aşteaptă doar probele biologice ale pacientului pentru analiză.

Între timp, ultimele zboruri de repatriere au ajuns în Olanda, unde pasagerii evacuați vor intra în carantină. Autoritățile olandeze au anunțat că toți cei 26 de pasageri aflați la bordul primului zbor au fost testați negativ.

Un spital din Nijmegen a plasat în carantină 12 membri ai personalului medical după ce probe biologice provenite de la un pacient infectat au fost manipulate fără respectarea protocoalelor. Reprezentanții unității medicale au precizat că riscul de infectare este foarte redus.

MV Hondius, realimentată și aprovizionată în Tenerife, se îndreaptă acum spre portul Rotterdam, având la bord un echipaj de 25 de persoane, precum și un medic și o asistentă medicală.