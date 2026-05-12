Minoră de 17 ani, supusă la orori după ce a refuzat cererea iubitului de a se prostitua: bătută de trei tineri și abandonată pe câmp

O minoră de 17 ani a fost obligată de iubitul ei în vârstă de 20 de ani să se prostitueze, iar când aceasta a refuzat, tânărul a bătut-o, cerând ajutorul altor doi indivizi. Aceștia au lovit-o în mod repetat și totul a culminat cu abandonarea victimei pe un câmp. Cei trei tineri din județul Timiș au fost reținuți de procurorii DIICOT, fiind acuzați de trafic de minori în formă agravantă.

Cei trei tineri din județul Timiș au fost reținuți de procurorii DIICOT, fiind acuzați de trafic de minori în formă agravantă.

Potrivit unui comunicat al DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, cei trei inculpați au vârstele de 20, 21 și 25 de ani, doi dintre aceștia fiind membri ai aceleiași familii. În sarcina tânărului de 20 de ani a fost reținută și infracțiunea de trafic de droguri de risc și mare risc.

Anchetatorii susțin că, în octombrie 2025, inculpatul de 20 de ani a început o relație cu victima, iar la finalul lunii ianuarie 2026 ar fi încercat să o determine să întrețină relații sexuale contra cost. După refuzul tinerei și decizia acesteia de a încheia relația, acesta ar fi recurs la violențe.

Procurorii arată că bărbatul ar fi solicitat sprijinul celorlalți doi tineri, iar cei trei ar fi agresat în mod repetat victima.

„La refuzul categoric al victimei minore de a practica prostituţia în folosul inculpatului şi la hotărârea acesteia de a încheia relaţia, inculpatul a recurs la acte de violenţă. Acesta a solicitat şi sprijinul coinculpaţilor, toţi trei lovind persoana vătămată în mod repetat”, au transmis anchetatorii.

Pentru a-i reduce capacitatea de opoziție, inculpatul de 20 de ani i-ar fi oferit și impus consumul de droguri, respectiv canabis și cocaină, potrivit DIICOT.

Ulterior, victima ar fi fost transportată cu mașina până la ieșirea din localitatea Tomnatic (Timiș), unde ar fi fost abandonată. Pe traseu, tânăra ar fi fost lovită în mod repetat, inclusiv cu obiecte contondente, de către ceilalți doi inculpați.

Marți, procurorii au solicitat arestarea preventivă a celor trei pentru 30 de zile, măsura urmând să fie analizată de Tribunalul Timiș.